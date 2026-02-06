|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
07/02
03:00
|
Leeds - Nottingham Forest
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
07/02
03:00
|
Celta Vigo - Osasuna
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
07/02
|
Hellas Verona - Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
|
Union Berlin - Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
|
Metz - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 22
|
07/02
|
NAC Breda - Excelsior
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 19
|
07/02
|
AGF Aarhus - Odense
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31
|
07/02
|
Charlton - QPR
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 21
|
06/02
|
NEOM - Al Riyadh
|
06/02
|
Al Ettifaq - Damac
|
07/02
|
Al Nassr - Al Ittihad
|Giải đấu
|Ngày
|Giờ
|Đội
|Tỷ số
|Đội
|Kênh trực tiếp
|VCK Futsal châu Á 2026 - Vòng bán kết
|05/02
|15:00
|Iran
|4-2
|Iraq
|VTV7, TV360
|05/02
|19:00
|Indonesia
|5-3
|Nhật Bản
|VTV7, TV360
|Coppa Italia
|06/02
|03:00
|Atalanta
|3-0
|Juventus
|Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
|06/02
|03:00
|Real Betis
|0-5
|Atletico Madrid
|Copa Libertadores
|06/02
|07:30
|Juventud de las Piedras
|vs
|Universidad Católica
|Cúp Quốc gia Pháp (Vòng 1/8)
|06/02
|03:00
|Strasbourg
|vs
|AS Monaco