Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02  

03:00

Leeds - Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02  

03:00

Celta Vigo - Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

07/02  
02:45

Hellas Verona - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:30

Union Berlin - Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:45

Metz - Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 22

07/02 
 02:00

NAC Breda - Excelsior

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 19

07/02 
 01:00

AGF Aarhus - Odense

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31

07/02  
03:00

Charlton - QPR

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 21

06/02  
21:25

NEOM - Al Riyadh

06/02  
22:00

Al Ettifaq - Damac

07/02  
00:30

Al Nassr - Al Ittihad

Giải đấu Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Kênh trực tiếp
VCK Futsal châu Á 2026 - Vòng bán kết 05/02 15:00 Iran 4-2 Iraq VTV7, TV360
05/02 19:00 Indonesia 5-3 Nhật Bản VTV7, TV360
Coppa Italia 06/02 03:00 Atalanta 3-0 Juventus
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 06/02 03:00 Real Betis 0-5 Atletico Madrid
Copa Libertadores 06/02 07:30 Juventud de las Piedras vs Universidad Católica
Cúp Quốc gia Pháp (Vòng 1/8) 06/02 03:00 Strasbourg vs AS Monaco