Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

07/02

18:00

Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV

07/02

18:00

 

Becamex TP. Hồ Chí Minh - PVF-CAND

FPT Play, MyTV, TV360+9

07/02

19:15

Hà Nội FC - Hải Phòng

FPT Play, TV360+11

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02

19:30

Manchester Utd - Tottenham

FPT Play

07/02

22:00

Arsenal - Sunderland

FPT Play

Wolverhampton - Chelsea

FPT Play

Bournemouth - Aston Villa

FPT Play

Burnley - West Ham

FPT Play

Fulham - Everton

FPT Play

08/02

00:30

Newcastle - Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02

20:00

Rayo Vallecano - Oviedo

SCTV 15

07/02

22:15

Barcelona - Mallorca

SCTV 15

08/02

00:30

Sevilla - Girona

SCTV 22

08/02

03:00

Sociedad - Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02

00:00

Genoa - Napoli

ON FOOTBALL

08/02

02:45

Fiorentina - Torino

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02

21:30

Freiburg - Werder Bremen

TV 360

Heidenheim - Hamburg

TV 360

Mainz - Augsburg

TV 360

St. Pauli - Stuttgart

TV 360

Wolfsburg - Dortmund

TV 360

08/02

00:30

M’gladbach - Leverkusen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02

23:00

Lens - Rennes

ON SPORTS NEWS

08/02

01:00

Brest - Lorient

ON SPORTS NEWS

08/02

03:05

Nantes - Lyon

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02  

03:00

Leeds 3-1 Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02  

03:00

Celta Vigo 1-2 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

07/02  
02:45

Hellas Verona 0-0 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:30

Union Berlin 1-1 Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:45

Metz 0-0 Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 22

07/02 
 02:00

NAC Breda 0-2 Excelsior

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31

07/02  
03:00

Charlton 0-0 QPR

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 21

06/02  
21:25

NEOM 1-0 Al Riyadh

06/02  
22:00

Al Ettifaq 2-0 Damac

07/02  
00:30

Al Nassr 2-0 Al Ittihad