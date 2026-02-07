|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13
|
07/02
18:00
|
Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV
|
07/02
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh - PVF-CAND
|
FPT Play, MyTV, TV360+9
|
07/02
19:15
|
Hà Nội FC - Hải Phòng
|
FPT Play, TV360+11
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
07/02
19:30
|
Manchester Utd - Tottenham
|
FPT Play
|
07/02
22:00
|
Arsenal - Sunderland
|
FPT Play
|
Wolverhampton - Chelsea
|
FPT Play
|
Bournemouth - Aston Villa
|
FPT Play
|
Burnley - West Ham
|
FPT Play
|
Fulham - Everton
|
FPT Play
|
08/02
00:30
|
Newcastle - Brentford
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
07/02
20:00
|
Rayo Vallecano - Oviedo
|
SCTV 15
|
07/02
22:15
|
Barcelona - Mallorca
|
SCTV 15
|
08/02
00:30
|
Sevilla - Girona
|
SCTV 22
|
08/02
03:00
|
Sociedad - Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
08/02
00:00
|
Genoa - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
08/02
02:45
|
Fiorentina - Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
21:30
|
Freiburg - Werder Bremen
|
TV 360
|
Heidenheim - Hamburg
|
TV 360
|
Mainz - Augsburg
|
TV 360
|
St. Pauli - Stuttgart
|
TV 360
|
Wolfsburg - Dortmund
|
TV 360
|
08/02
00:30
|
M’gladbach - Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
23:00
|
Lens - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
01:00
|
Brest - Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
03:05
|
Nantes - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
07/02
03:00
|
Leeds 3-1 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
07/02
03:00
|
Celta Vigo 1-2 Osasuna
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
07/02
|
Hellas Verona 0-0 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
|
Union Berlin 1-1 Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
|
Metz 0-0 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 22
|
07/02
|
NAC Breda 0-2 Excelsior
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31
|
07/02
|
Charlton 0-0 QPR
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 21
|
06/02
|
NEOM 1-0 Al Riyadh
|
06/02
|
Al Ettifaq 2-0 Damac
|
07/02
|
Al Nassr 2-0 Al Ittihad