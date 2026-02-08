|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
08/02
|
Brighton - Crystal Palace
|
FPT Play
|
08/02
|
Liverpool - Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
08/02
|
Alaves - Getafe
|
SCTV 15
|
08/02
|
Ath.Bilbao - Levante
|
SCTV 15
|
09/02
|
Atl. Madrid - Real Betis
|
SCTV 22
|
09/02
|
Valencia - Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
08/02
|
Bologna - Parma
|
ON FOOTBALL
|
08/02
|
Lecce - Udinese
|
ON FOOTBALL
|
09/02
|
Sassuolo - Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
09/02
|
Juventus - Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
08/02
|
Cologne - RB Leipzig
|
TV 360
|
08/02
|
Bayern Munich - Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
08/02
|
Nice - Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
|
Le Havre - Strasbourg
|
ON SPORTS+
|
AJ Auxerre - Paris
|
ON SPORTS
|
Angers - Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
09/02
|
PSG - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13
|
07/02
18:00
|
Ninh Bình 1-2 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV
|
07/02
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-2 PVF-CAND
|
FPT Play, MyTV, TV360+9
|
07/02
19:15
|
Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng
|
FPT Play, TV360+11
|
VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT
|
07/02
19:00
|
Indonesia 5-5 Iran (pen 4-5)
|
VTV7, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
07/02
19:30
|
Manchester Utd 2-0 Tottenham
|
FPT Play
|
07/02
22:00
|
Arsenal 3-0 Sunderland
|
FPT Play
|
Wolverhampton 1-3 Chelsea
|
FPT Play
|
Bournemouth 1-1 Aston Villa
|
FPT Play
|
Burnley 0-2 West Ham
|
FPT Play
|
Fulham 1-2 Everton
|
FPT Play
|
08/02
00:30
|
Newcastle 2-3 Brentford
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
07/02
20:00
|
Rayo Vallecano - Oviedo
|
Hoãn
|
07/02
22:15
|
Barcelona 3-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
08/02
22:15
|
Sevilla - Girona
|
SCTV 22
|
08/02
03:00
|
Sociedad 3-1 Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
08/02
00:00
|
Genoa 2-3 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
08/02
02:45
|
Fiorentina 2-2 Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
21:30
|
Freiburg 1-0 Werder Bremen
|
TV 360
|
Heidenheim 0-2 Hamburg
|
TV 360
|
Mainz 2-0 Augsburg
|
TV 360
|
St. Pauli 2-1 Stuttgart
|
TV 360
|
Wolfsburg 1-2 Dortmund
|
TV 360
|
08/02
00:30
|
M’gladbach 1-1 Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
23:00
|
Lens 3-1 Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
01:00
|
Brest 2-0 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
03:05
|
Nantes 0-1 Lyon
|
ON SPORTS NEWS