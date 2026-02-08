Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

08/02
21:00

 Brighton - Crystal Palace

FPT Play

08/02
23:30

 Liverpool - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

08/02
20:00

 Alaves - Getafe

SCTV 15

08/02
22:15

 Ath.Bilbao - Levante

SCTV 15

09/02
00:30

 Atl. Madrid - Real Betis

SCTV 22

09/02
03:00

 Valencia - Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02
18:30

 Bologna - Parma

ON FOOTBALL

08/02
21:00

 Lecce - Udinese

ON FOOTBALL

09/02
00:00

 Sassuolo - Inter Milan

ON FOOTBALL

09/02
02:45

 Juventus - Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:30

 Cologne - RB Leipzig

TV 360

08/02
23:30

 Bayern Munich - Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:00

 Nice - Monaco

ON SPORTS NEWS

08/02
23:15

 Le Havre - Strasbourg

ON SPORTS+

AJ Auxerre - Paris

ON SPORTS

 Angers - Toulouse

ON SPORTS NEWS

09/02
02:45

 PSG - Marseille

ON SPORTS NEWS

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

07/02

18:00

Ninh Bình 1-2 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV

07/02

18:00

 

Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-2 PVF-CAND

FPT Play, MyTV, TV360+9

07/02

19:15

Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng

FPT Play, TV360+11

VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT

07/02

19:00

Indonesia 5-5 Iran (pen 4-5)

VTV7, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02

19:30

Manchester Utd 2-0 Tottenham

FPT Play

07/02

22:00

Arsenal 3-0 Sunderland

FPT Play

Wolverhampton 1-3 Chelsea

FPT Play

Bournemouth 1-1 Aston Villa

FPT Play

Burnley 0-2 West Ham

FPT Play

Fulham 1-2 Everton

FPT Play

08/02

00:30

Newcastle 2-3 Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02

20:00

Rayo Vallecano - Oviedo

Hoãn

07/02

22:15

Barcelona 3-0 Mallorca

SCTV 15

08/02

22:15

Sevilla - Girona

SCTV 22

08/02

03:00

Sociedad 3-1 Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02

00:00

Genoa 2-3 Napoli

ON FOOTBALL

08/02

02:45

Fiorentina 2-2 Torino

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02

21:30

Freiburg 1-0 Werder Bremen

TV 360

Heidenheim 0-2 Hamburg

TV 360

Mainz 2-0 Augsburg

TV 360

St. Pauli 2-1 Stuttgart

TV 360

Wolfsburg 1-2 Dortmund

TV 360

08/02

00:30

M’gladbach 1-1 Leverkusen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02

23:00

Lens 3-1 Rennes

ON SPORTS NEWS

08/02

01:00

Brest 2-0 Lorient

ON SPORTS NEWS

08/02

03:05

Nantes 0-1 Lyon

ON SPORTS NEWS