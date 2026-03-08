Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15

08/03

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh - Thể Công Viettel

FPT Play, HTV1, MyTV, TV360, SCTV

08/03

18:00

PVF-CAND - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+7

08/03

19:15

Hà Nội FC - Công an Hà Nội

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5

10/03
02:30

West Ham United - Brentford

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

10/03
02:45

 Lazio - Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

10/03
03:00

 Espanyol - Real Oviedo

SCTV 15

VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - BẢNG C

07/03

12:00

Nữ Việt Nam 0-1 nữ Đài Loan (TQ)

VTV7, TV360

07/03

18:00

Nữ Nhật Bản 11-0 nữ Ấn Độ 

VTV7, TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15

07/03

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 0-1 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV

07/03

18:00

Ninh Bình 1-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360+11

07/03

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-0 Hải Phòng

FPT Play, TV360+9

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5

07/03

19:15

Mansfield 1-2 Arsenal

08/03

00:45

Wrexham 2-4 Chelsea

08/03

03:00

Newcastle 1-3 Manchester City

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

07/03

20:00

Osasuna 2-2 Mallorca

SCTV 15

07/03

22:15

Levante 1-1 Girona

SCTV 15

08/03

00:30

Atletico Madrid 3-2 Sociedad

SCTV 22

08/03

03:00

Athletic Bilbao 0-1 Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

07/03

21:00

Cagliari 1-2 Como

ON FOOTBALL

08/03

00:00

Atalanta 2-2 Udinese

ON FOOTBALL

08/03

02:45

Juventus 4-0 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25

07/03

21:30

Freiburg 3-3 Leverkusen

TV 360

Heidenheim 2-4 Hoffenheim

TV 360

Mainz 2-2 Stuttgart

TV 360

RB Leipzig 2-1 Augsburg

TV 360

Wolfsburg 1-2 Hamburg

TV 360

08/03

00:30

Koln 1-2 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25

07/03

23:00

Nantes 0-1 Angers

ON SPORTS NEWS

08/03

01:00

Auxerre 0-0 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

08/03

03:05

Toulouse 0-1 Marseille

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

08/03

02:30

New York City 5-0 Orlando City

08/03

04:30

DC Utd - Inter Miami

08/03

07:30

Atlanta Utd - Real Salt Lake

Charlotte - Austin

Columbus Crew - Chicago Fire

Philadelphia Union - SJ Earthquakes