Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

10/02
03:00

 Villarreal - Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

10/02
00:30

 Atalanta - Cremonese

ON FOOTBALL

10/02
02:45

 Roma - Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 21

10/02
01:45

 Famalicao - AVS Futebol SAD

10/02
03:45

 Porto - Sporting Lisbon

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 19

10/02
01:00

 Vejle - Fredericia

10/02
03:00

 AGF Aarhus - Odense

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20

09/02
21:00

 Kayserispor - Kocaelispor

10/02
00:00

 Fenerbahce - Genclerbirligi

 Gaziantep FK - Kasimpasa

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31

10/02
03:00

 Sheffield Utd - Middlesbrough

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

10/02
02:45

 Amiens - Clermont

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25

10/02
02:30

 Santander - Mirandes

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 4

10/02
03:00

 Barracas Central - Gimnasia La Plata

10/02
05:15

 Lanus - Talleres

 Estudiantes La Plata - Deportivo Riestra

10/02
07:30

 Estudiantes Rio - Independiente Rivadavia

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

08/02
19:15

Thể Công Viettel 1-4 SLNA

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

08/02
19:15

Công An TPHCM 1-2 Thanh Hóa

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

08/02
21:00

 Brighton 0-1 Crystal Palace

FPT Play

08/02
23:30

 Liverpool 1-2 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

08/02
20:00

 Alaves 0-2 Getafe

SCTV 15

08/02
22:15

 Ath.Bilbao 4-2 Levante

SCTV 15

09/02
00:30

 Atl. Madrid 0-1 Real Betis

SCTV 22

09/02
03:00

 Valencia 0-2 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02
18:30

 Bologna 0-1 Parma

ON FOOTBALL

08/02
21:00

 Lecce 2-1 Udinese

ON FOOTBALL

09/02
00:00

 Sassuolo 0-5 Inter Milan

ON FOOTBALL

09/02
02:45

 Juventus 2-2 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:30

 Cologne 1-2 RB Leipzig

TV 360

08/02
23:30

 Bayern Munich 5-1 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:00

 Nice 0-0 Monaco

ON SPORTS NEWS

08/02
23:15

 Le Havre 2-1 Strasbourg

ON SPORTS+

AJ Auxerre 0-0 Paris

ON SPORTS

 Angers 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

09/02
02:45

 PSG 5-0 Marseille

ON SPORTS NEWS