|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
10/02
|
Villarreal - Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
10/02
|
Atalanta - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
10/02
|
Roma - Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
10/02
|
Famalicao - AVS Futebol SAD
|
10/02
|
Porto - Sporting Lisbon
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 19
|
10/02
|
Vejle - Fredericia
|
10/02
|
AGF Aarhus - Odense
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20
|
09/02
|
Kayserispor - Kocaelispor
|
10/02
|
Fenerbahce - Genclerbirligi
|
Gaziantep FK - Kasimpasa
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31
|
10/02
|
Sheffield Utd - Middlesbrough
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
10/02
|
Amiens - Clermont
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
|
10/02
|
Santander - Mirandes
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 4
|
10/02
|
Barracas Central - Gimnasia La Plata
|
10/02
|
Lanus - Talleres
|
Estudiantes La Plata - Deportivo Riestra
|
10/02
|
Estudiantes Rio - Independiente Rivadavia
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13
|
08/02
|
Thể Công Viettel 1-4 SLNA
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
08/02
|
Công An TPHCM 1-2 Thanh Hóa
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
08/02
|
Brighton 0-1 Crystal Palace
|
FPT Play
|
08/02
|
Liverpool 1-2 Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
08/02
|
Alaves 0-2 Getafe
|
SCTV 15
|
08/02
|
Ath.Bilbao 4-2 Levante
|
SCTV 15
|
09/02
|
Atl. Madrid 0-1 Real Betis
|
SCTV 22
|
09/02
|
Valencia 0-2 Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
08/02
|
Bologna 0-1 Parma
|
ON FOOTBALL
|
08/02
|
Lecce 2-1 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
09/02
|
Sassuolo 0-5 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
09/02
|
Juventus 2-2 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
08/02
|
Cologne 1-2 RB Leipzig
|
TV 360
|
08/02
|
Bayern Munich 5-1 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
08/02
|
Nice 0-0 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
|
Le Havre 2-1 Strasbourg
|
ON SPORTS+
|
AJ Auxerre 0-0 Paris
|
ON SPORTS
|
Angers 1-0 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
09/02
|
PSG 5-0 Marseille
|
ON SPORTS NEWS