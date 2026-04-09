Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

10/04

02:00

Bologna - Aston Villa

ON FOOTBALL

Freiburg - Celta Vigo

ON SPORTS NEWS

FC Porto - Nottingham Forest

TV 360

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

09/04

23:45

Rayo Vallecano - AEK Athens

ON FOOTBALL

10/04

02:00

Crystal Palace - Fiorentina

ON SPORTS +

Mainz - Strasbourg

TV 360

Shaktar Donetsk - AZ Alkmaar

TV 360

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 29

09/04

23:00

Damac - Al Qadsiah

10/04

01:00

Al Ettifaq - Al Riyadh

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

10/04

05:00

Rosario Central - Ind. del Valle

Universidad Central - Club Libertad

10/04

07:00

Platense - Corinthians

10/04

09:00

I. Santa Fe - Penarol

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

10/04

05:00

Botafogo - Caracas

CA Juventud - Cienciano

10/04

07:30

Carabobo - Bragantino

Macara - America de Cali

GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026

08/04
12:30

Indonesia 3-2 Australia

08/04
15:00

Malaysia 8-4 Brunei

08/04
17:30

Myanmar 1-3 Timor Leste

08/04
20:00

Việt Nam 2-4 Thái Lan

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

09/04

02:00

Barcelona 0-2 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

PSG 2-0 Liverpool

TV 360

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

08/04

23:45

Braga 1-1 Real Betis

TV 360

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 27

09/04

00:00

Goztepe 1-3 Galatasaray

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 29

08/04

22:55

Al Feiha 1-1 Al Ahli

09/04

01:00

Al Hilal 6-0 Al Kholood

Al Ittihad 3-4 NEOM

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

09/04

05:00

Coquimbo Unido - Nacional Montevideo

Mirassol - Lanus

09/04

07:00

Ind. Medellin - Estudiantes

09/04

07:30

Atletico Junior - Palmeiras

Cusco FC - Flamengo

09/04

09:00

Sporting Cristal - Cerro Porteno

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – TỨ KẾT

09/04

08:00

Tigres UANL - Seattle Sounders

09/04

10:00

Toluca - Los Angeles Galaxy

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2025/26 – BÁN KẾT

08/04

17:00

Gamba Osaka 0-1 Bangkok Utd