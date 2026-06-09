Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

09/06

20:00

U19 Australia vs U19 Campuchia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

09/06

18:30

Trung Quốc - Thái Lan

09/06

21:00

Bahrain - Syria

09/06

21:30

Kyrgyzstan - Palestine

09/06

22:00

Tajikistan - Ấn Độ

CHDC Congo - Chile

09/06

23:00

Armenia - Moldova

Liberia - Sierra Leone

09/06

23:30

Belarus - Burkina Faso

10/06

00:00

Hungary - Kazakhstan

10/06

06:00

Saudi Arabia - Senegal

10/06

08:00

Argentina - Iceland

Iraq - Venezuela

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

08/06
20:00

U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia

TV360

08/06
20:00

U19 Singapore 4-0 U19 Brunei

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

09/06
01:45

Hà Lan 2-1 Uzbekistan

09/06
02:10

Pháp 3-1 Bắc Ireland

09/06
09:00

Peru - Tây Ban Nha