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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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09/06
20:00
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U19 Australia vs U19 Campuchia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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09/06
18:30
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Trung Quốc - Thái Lan
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09/06
21:00
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Bahrain - Syria
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09/06
21:30
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Kyrgyzstan - Palestine
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09/06
22:00
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Tajikistan - Ấn Độ
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CHDC Congo - Chile
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09/06
23:00
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Armenia - Moldova
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Liberia - Sierra Leone
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09/06
23:30
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Belarus - Burkina Faso
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10/06
00:00
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Hungary - Kazakhstan
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10/06
06:00
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Saudi Arabia - Senegal
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10/06
08:00
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Argentina - Iceland
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Iraq - Venezuela
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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08/06
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U19 Thái Lan 3-2 U19 Malaysia
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TV360
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08/06
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U19 Singapore 4-0 U19 Brunei
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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09/06
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Hà Lan 2-1 Uzbekistan
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09/06
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Pháp 3-1 Bắc Ireland
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09/06
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Peru - Tây Ban Nha