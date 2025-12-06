Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất 

(Giờ chi tiết được cập nhật sau)

Vòng bảng 

Ngày Trận đấu Bảng Địa điểm
11/6 Mexico vs Nam Phi A Mexico City
Hàn Quốc vs Play-off châu Âu nhánh D A Guadalajara
12/6 Canada vs Play-off châu Âu nhánh A B Toronto
Mỹ vs Paraguay D Los Angeles
13/6 Brazil vs Ma-rốc C Boston hoặc New York/New Jersey
Úc vs Play-off châu Âu nhánh C D Vancouver
Haiti vs Scotland C Boston hoặc New York/New Jersey
Qatar vs Thụy Sĩ B Khu vực Vịnh San Francisco
14/6 Đức vs Curaçao E Philadelphia hoặc Houston
Bờ Biển Ngà vs Ecuador E Philadelphia hoặc Houston
Hà Lan vs Nhật Bản F Dallas hoặc Monterrey
Play-off châu Âu nhánh B vs Tunisia F Dallas hoặc Monterrey
15/6 Tây Ban Nha vs Cape Verde H Miami hoặc Atlanta
Saudi Arabia vs Uruguay H Miami hoặc Atlanta
Bỉ vs Ai Cập G Los Angeles hoặc Seattle
Iran vs New Zealand G Los Angeles hoặc Seattle
16/6 Pháp vs Senegal I New York/New Jersey hoặc Boston
Play-off liên lục địa vs Na Uy I New York/New Jersey hoặc Boston
Argentina vs Algeria J Kansas City hoặc Vịnh San Francisco
Áo vs Jordan J Kansas City hoặc Vịnh San Francisco
17/6 Anh vs Croatia L Toronto hoặc Dallas
Ghana vs Panama L Toronto hoặc Dallas
Bồ Đào Nha vs Play-off liên lục địa K Houston hoặc Mexico City
Uzbekistan vs Colombia K Houston hoặc Mexico City
18/6 Play-off châu Âu nhánh D vs Nam Phi A Atlanta
Thụy Sĩ vs Play-off châu Âu nhánh A B Los Angeles
Canada vs Qatar B Vancouver
Mexico vs Hàn Quốc A Guadalajara
19/6 Brazil vs Haiti C Philadelphia hoặc New York/New Jersey
Scotland vs Ma-rốc C Philadelphia hoặc New York/New Jersey
Play-off châu Âu nhánh C vs Paraguay D Khu vực Vịnh San Francisco
Mỹ vs Úc D Seattle
20/6 Đức vs Bờ Biển Ngà E Toronto hoặc Kansas City
Ecuador vs Curaçao E Toronto hoặc Kansas City
Hà Lan vs Play-off châu Âu nhánh B F Houston hoặc Monterrey
Tunisia vs Nhật Bản F Houston hoặc Monterrey
21/6 Tây Ban Nha vs Saudi Arabia H Miami hoặc Atlanta
Uruguay vs Cape Verde H Miami hoặc Atlanta
Bỉ vs Iran G Los Angeles hoặc Vancouver
New Zealand vs Ai Cập G Los Angeles hoặc Vancouver
22/6 Pháp vs Play-off liên lục địa I New York/New Jersey hoặc Philadelphia
Na Uy vs Senegal I New York/New Jersey hoặc Philadelphia
Argentina vs Áo J Dallas hoặc Vịnh San Francisco
Jordan vs Algeria J Dallas hoặc Vịnh San Francisco
23/6 Anh vs Ghana L Boston hoặc Toronto
Panama vs Croatia L Boston hoặc Toronto
Bồ Đào Nha vs Uzbekistan K Houston hoặc Guadalajara
Colombia vs Play-off liên lục địa K Houston hoặc Guadalajara
24/6 Scotland vs Brazil C Miami hoặc Atlanta
Ma-rốc vs Haiti C Miami hoặc Atlanta
Canada vs Thụy Sĩ B Vancouver
Play-off châu Âu nhánh A vs Qatar B Seattle
Mexico vs Play-off châu Âu nhánh D A Mexico City
Hàn Quốc vs Nam Phi A Monterrey
25/6 Ecuador vs Đức E Philadelphia hoặc New York/New Jersey
Curaçao vs Bờ Biển Ngà E Philadelphia hoặc New York/New Jersey
Tunisia vs Hà Lan F Dallas hoặc Kansas City
Nhật Bản vs Play-off châu Âu nhánh B F Dallas hoặc Kansas City
Mỹ vs Play-off châu Âu nhánh C D Los Angeles
Paraguay vs Úc D Khu vực Vịnh San Francisco
26/6 Na Uy vs Pháp I Boston hoặc Toronto
Senegal vs Play-off liên lục địa I Boston hoặc Toronto
New Zealand vs Bỉ G Seattle hoặc Vancouver
Ai Cập vs Iran G Seattle hoặc Vancouver
Uruguay vs Tây Ban Nha H Houston hoặc Guadalajara
Cape Verde vs Saudi Arabia H Houston hoặc Guadalajara
27/6 Panama vs Anh L New York/New Jersey hoặc Philadelphia
Croatia vs Ghana L New York/New Jersey hoặc Philadelphia
Jordan vs Argentina J Kansas City hoặc Dallas
Algeria vs Áo J Kansas City hoặc Dallas
Colombia vs Bồ Đào Nha K Miami hoặc Atlanta
Play-off liên lục địa vs Uzbekistan K Miami hoặc Atlanta
Vòng knock-out Thời gian Địa điểm
Vòng 32 đội 28/6 – 3/7/2026
Vòng 16 đội 4/7 – 7/7/2026
Tứ kết 9/7 – 11/7/2026
Bán kết 14–15/7 SVĐ AT&T (Arlington) & SVĐ Mercedes-Benz (Atlanta)
Tranh hạng 3 18/7/2026 SVĐ Hard Rock, Miami Gardens
Chung kết 19/7/2026 SVĐ MetLife, East Rutherford

Theo kịch bản được dự đoán, Argentina của Messi và Bồ Đào Nha của Ronaldo hoàn toàn có thể tạo nên màn so tài kinh điển nếu cùng đứng đầu bảng đấu.

Argentina nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan; trong khi Bồ Đào Nha ở bảng K gặp Colombia, Uzbekistan và một đội thắng play-off liên lục địa. Với sự vượt trội về đẳng cấp, cả hai đội đều có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng.

ronaldo vs messi.jpg
Khả năng Messi đối đầu Ronaldo ở tứ kết là rất cao

Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đi tiếp với thành tích cao nhất, họ sẽ được xếp vào cùng một nhánh knock-out. Điều này mở ra khả năng chạm trán tại tứ kết ngày 11/7/2026 ở Kansas City, với điều kiện mỗi đội đều vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội.

Hành trình dự kiến của Argentina nếu nhất bảng có thể lần lượt gặp Uruguay (vòng 32 đội), Paraguay hoặc Iran (vòng 16 đội), tứ kết là Bồ Đào Nha, bán kết nhiều khả năng gặp Brazil hoặc Anh, trước khi có thể tái ngộ Pháp hoặc gặp Tây Ban Nha ở chung kết.

chia bang World Cup Prime.jpg
Các bảng đấu của World Cup 2026

Theo Football Rankings, cách phân chia dựa trên 4 đội có thứ hạng FIFA cao nhất cũng khiến nhánh đấu World Cup 2026 trở nên cực nóng. Một nhánh có thể chứng kiến Pháp gặp Hà Lan và Tây Ban Nha đụng Bỉ; nhánh còn lại là Brazil đối đầu Anh và Argentina chạm trán Bồ Đào Nha.

Nếu mọi điều kiện thuận lợi, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến lần đối đầu quốc tế cuối cùng giữa Messi và Ronaldo ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Czech/Ireland

Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Wales/Bắc Ireland/Italia/Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thuỵ Điển/Albania

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname

Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo hoặc Jamaica/New Caledonia

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana