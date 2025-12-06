Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

(Giờ chi tiết được cập nhật sau)

Vòng bảng

Ngày Trận đấu Bảng Địa điểm 11/6 Mexico vs Nam Phi A Mexico City Hàn Quốc vs Play-off châu Âu nhánh D A Guadalajara 12/6 Canada vs Play-off châu Âu nhánh A B Toronto Mỹ vs Paraguay D Los Angeles 13/6 Brazil vs Ma-rốc C Boston hoặc New York/New Jersey Úc vs Play-off châu Âu nhánh C D Vancouver Haiti vs Scotland C Boston hoặc New York/New Jersey Qatar vs Thụy Sĩ B Khu vực Vịnh San Francisco 14/6 Đức vs Curaçao E Philadelphia hoặc Houston Bờ Biển Ngà vs Ecuador E Philadelphia hoặc Houston Hà Lan vs Nhật Bản F Dallas hoặc Monterrey Play-off châu Âu nhánh B vs Tunisia F Dallas hoặc Monterrey 15/6 Tây Ban Nha vs Cape Verde H Miami hoặc Atlanta Saudi Arabia vs Uruguay H Miami hoặc Atlanta Bỉ vs Ai Cập G Los Angeles hoặc Seattle Iran vs New Zealand G Los Angeles hoặc Seattle 16/6 Pháp vs Senegal I New York/New Jersey hoặc Boston Play-off liên lục địa vs Na Uy I New York/New Jersey hoặc Boston Argentina vs Algeria J Kansas City hoặc Vịnh San Francisco Áo vs Jordan J Kansas City hoặc Vịnh San Francisco 17/6 Anh vs Croatia L Toronto hoặc Dallas Ghana vs Panama L Toronto hoặc Dallas Bồ Đào Nha vs Play-off liên lục địa K Houston hoặc Mexico City Uzbekistan vs Colombia K Houston hoặc Mexico City 18/6 Play-off châu Âu nhánh D vs Nam Phi A Atlanta Thụy Sĩ vs Play-off châu Âu nhánh A B Los Angeles Canada vs Qatar B Vancouver Mexico vs Hàn Quốc A Guadalajara 19/6 Brazil vs Haiti C Philadelphia hoặc New York/New Jersey Scotland vs Ma-rốc C Philadelphia hoặc New York/New Jersey Play-off châu Âu nhánh C vs Paraguay D Khu vực Vịnh San Francisco Mỹ vs Úc D Seattle 20/6 Đức vs Bờ Biển Ngà E Toronto hoặc Kansas City Ecuador vs Curaçao E Toronto hoặc Kansas City Hà Lan vs Play-off châu Âu nhánh B F Houston hoặc Monterrey Tunisia vs Nhật Bản F Houston hoặc Monterrey 21/6 Tây Ban Nha vs Saudi Arabia H Miami hoặc Atlanta Uruguay vs Cape Verde H Miami hoặc Atlanta Bỉ vs Iran G Los Angeles hoặc Vancouver New Zealand vs Ai Cập G Los Angeles hoặc Vancouver 22/6 Pháp vs Play-off liên lục địa I New York/New Jersey hoặc Philadelphia Na Uy vs Senegal I New York/New Jersey hoặc Philadelphia Argentina vs Áo J Dallas hoặc Vịnh San Francisco Jordan vs Algeria J Dallas hoặc Vịnh San Francisco 23/6 Anh vs Ghana L Boston hoặc Toronto Panama vs Croatia L Boston hoặc Toronto Bồ Đào Nha vs Uzbekistan K Houston hoặc Guadalajara Colombia vs Play-off liên lục địa K Houston hoặc Guadalajara 24/6 Scotland vs Brazil C Miami hoặc Atlanta Ma-rốc vs Haiti C Miami hoặc Atlanta Canada vs Thụy Sĩ B Vancouver Play-off châu Âu nhánh A vs Qatar B Seattle Mexico vs Play-off châu Âu nhánh D A Mexico City Hàn Quốc vs Nam Phi A Monterrey 25/6 Ecuador vs Đức E Philadelphia hoặc New York/New Jersey Curaçao vs Bờ Biển Ngà E Philadelphia hoặc New York/New Jersey Tunisia vs Hà Lan F Dallas hoặc Kansas City Nhật Bản vs Play-off châu Âu nhánh B F Dallas hoặc Kansas City Mỹ vs Play-off châu Âu nhánh C D Los Angeles Paraguay vs Úc D Khu vực Vịnh San Francisco 26/6 Na Uy vs Pháp I Boston hoặc Toronto Senegal vs Play-off liên lục địa I Boston hoặc Toronto New Zealand vs Bỉ G Seattle hoặc Vancouver Ai Cập vs Iran G Seattle hoặc Vancouver Uruguay vs Tây Ban Nha H Houston hoặc Guadalajara Cape Verde vs Saudi Arabia H Houston hoặc Guadalajara 27/6 Panama vs Anh L New York/New Jersey hoặc Philadelphia Croatia vs Ghana L New York/New Jersey hoặc Philadelphia Jordan vs Argentina J Kansas City hoặc Dallas Algeria vs Áo J Kansas City hoặc Dallas Colombia vs Bồ Đào Nha K Miami hoặc Atlanta Play-off liên lục địa vs Uzbekistan K Miami hoặc Atlanta

Vòng knock-out Thời gian Địa điểm Vòng 32 đội 28/6 – 3/7/2026 — Vòng 16 đội 4/7 – 7/7/2026 — Tứ kết 9/7 – 11/7/2026 — Bán kết 14–15/7 SVĐ AT&T (Arlington) & SVĐ Mercedes-Benz (Atlanta) Tranh hạng 3 18/7/2026 SVĐ Hard Rock, Miami Gardens Chung kết 19/7/2026 SVĐ MetLife, East Rutherford

Theo kịch bản được dự đoán, Argentina của Messi và Bồ Đào Nha của Ronaldo hoàn toàn có thể tạo nên màn so tài kinh điển nếu cùng đứng đầu bảng đấu.

Argentina nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan; trong khi Bồ Đào Nha ở bảng K gặp Colombia, Uzbekistan và một đội thắng play-off liên lục địa. Với sự vượt trội về đẳng cấp, cả hai đội đều có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng.

Khả năng Messi đối đầu Ronaldo ở tứ kết là rất cao

Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đi tiếp với thành tích cao nhất, họ sẽ được xếp vào cùng một nhánh knock-out. Điều này mở ra khả năng chạm trán tại tứ kết ngày 11/7/2026 ở Kansas City, với điều kiện mỗi đội đều vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội.

Hành trình dự kiến của Argentina nếu nhất bảng có thể lần lượt gặp Uruguay (vòng 32 đội), Paraguay hoặc Iran (vòng 16 đội), tứ kết là Bồ Đào Nha, bán kết nhiều khả năng gặp Brazil hoặc Anh, trước khi có thể tái ngộ Pháp hoặc gặp Tây Ban Nha ở chung kết.

Các bảng đấu của World Cup 2026

Theo Football Rankings, cách phân chia dựa trên 4 đội có thứ hạng FIFA cao nhất cũng khiến nhánh đấu World Cup 2026 trở nên cực nóng. Một nhánh có thể chứng kiến Pháp gặp Hà Lan và Tây Ban Nha đụng Bỉ; nhánh còn lại là Brazil đối đầu Anh và Argentina chạm trán Bồ Đào Nha.

Nếu mọi điều kiện thuận lợi, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến lần đối đầu quốc tế cuối cùng giữa Messi và Ronaldo ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Czech/Ireland

Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Wales/Bắc Ireland/Italia/Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thuỵ Điển/Albania

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname

Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo hoặc Jamaica/New Caledonia

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana