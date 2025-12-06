Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất
(Giờ chi tiết được cập nhật sau)
Vòng bảng
|Ngày
|Trận đấu
|Bảng
|Địa điểm
|11/6
|Mexico vs Nam Phi
|A
|Mexico City
|Hàn Quốc vs Play-off châu Âu nhánh D
|A
|Guadalajara
|12/6
|Canada vs Play-off châu Âu nhánh A
|B
|Toronto
|Mỹ vs Paraguay
|D
|Los Angeles
|13/6
|Brazil vs Ma-rốc
|C
|Boston hoặc New York/New Jersey
|Úc vs Play-off châu Âu nhánh C
|D
|Vancouver
|Haiti vs Scotland
|C
|Boston hoặc New York/New Jersey
|Qatar vs Thụy Sĩ
|B
|Khu vực Vịnh San Francisco
|14/6
|Đức vs Curaçao
|E
|Philadelphia hoặc Houston
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|E
|Philadelphia hoặc Houston
|Hà Lan vs Nhật Bản
|F
|Dallas hoặc Monterrey
|Play-off châu Âu nhánh B vs Tunisia
|F
|Dallas hoặc Monterrey
|15/6
|Tây Ban Nha vs Cape Verde
|H
|Miami hoặc Atlanta
|Saudi Arabia vs Uruguay
|H
|Miami hoặc Atlanta
|Bỉ vs Ai Cập
|G
|Los Angeles hoặc Seattle
|Iran vs New Zealand
|G
|Los Angeles hoặc Seattle
|16/6
|Pháp vs Senegal
|I
|New York/New Jersey hoặc Boston
|Play-off liên lục địa vs Na Uy
|I
|New York/New Jersey hoặc Boston
|Argentina vs Algeria
|J
|Kansas City hoặc Vịnh San Francisco
|Áo vs Jordan
|J
|Kansas City hoặc Vịnh San Francisco
|17/6
|Anh vs Croatia
|L
|Toronto hoặc Dallas
|Ghana vs Panama
|L
|Toronto hoặc Dallas
|Bồ Đào Nha vs Play-off liên lục địa
|K
|Houston hoặc Mexico City
|Uzbekistan vs Colombia
|K
|Houston hoặc Mexico City
|18/6
|Play-off châu Âu nhánh D vs Nam Phi
|A
|Atlanta
|Thụy Sĩ vs Play-off châu Âu nhánh A
|B
|Los Angeles
|Canada vs Qatar
|B
|Vancouver
|Mexico vs Hàn Quốc
|A
|Guadalajara
|19/6
|Brazil vs Haiti
|C
|Philadelphia hoặc New York/New Jersey
|Scotland vs Ma-rốc
|C
|Philadelphia hoặc New York/New Jersey
|Play-off châu Âu nhánh C vs Paraguay
|D
|Khu vực Vịnh San Francisco
|Mỹ vs Úc
|D
|Seattle
|20/6
|Đức vs Bờ Biển Ngà
|E
|Toronto hoặc Kansas City
|Ecuador vs Curaçao
|E
|Toronto hoặc Kansas City
|Hà Lan vs Play-off châu Âu nhánh B
|F
|Houston hoặc Monterrey
|Tunisia vs Nhật Bản
|F
|Houston hoặc Monterrey
|21/6
|Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
|H
|Miami hoặc Atlanta
|Uruguay vs Cape Verde
|H
|Miami hoặc Atlanta
|Bỉ vs Iran
|G
|Los Angeles hoặc Vancouver
|New Zealand vs Ai Cập
|G
|Los Angeles hoặc Vancouver
|22/6
|Pháp vs Play-off liên lục địa
|I
|New York/New Jersey hoặc Philadelphia
|Na Uy vs Senegal
|I
|New York/New Jersey hoặc Philadelphia
|Argentina vs Áo
|J
|Dallas hoặc Vịnh San Francisco
|Jordan vs Algeria
|J
|Dallas hoặc Vịnh San Francisco
|23/6
|Anh vs Ghana
|L
|Boston hoặc Toronto
|Panama vs Croatia
|L
|Boston hoặc Toronto
|Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
|K
|Houston hoặc Guadalajara
|Colombia vs Play-off liên lục địa
|K
|Houston hoặc Guadalajara
|24/6
|Scotland vs Brazil
|C
|Miami hoặc Atlanta
|Ma-rốc vs Haiti
|C
|Miami hoặc Atlanta
|Canada vs Thụy Sĩ
|B
|Vancouver
|Play-off châu Âu nhánh A vs Qatar
|B
|Seattle
|Mexico vs Play-off châu Âu nhánh D
|A
|Mexico City
|Hàn Quốc vs Nam Phi
|A
|Monterrey
|25/6
|Ecuador vs Đức
|E
|Philadelphia hoặc New York/New Jersey
|Curaçao vs Bờ Biển Ngà
|E
|Philadelphia hoặc New York/New Jersey
|Tunisia vs Hà Lan
|F
|Dallas hoặc Kansas City
|Nhật Bản vs Play-off châu Âu nhánh B
|F
|Dallas hoặc Kansas City
|Mỹ vs Play-off châu Âu nhánh C
|D
|Los Angeles
|Paraguay vs Úc
|D
|Khu vực Vịnh San Francisco
|26/6
|Na Uy vs Pháp
|I
|Boston hoặc Toronto
|Senegal vs Play-off liên lục địa
|I
|Boston hoặc Toronto
|New Zealand vs Bỉ
|G
|Seattle hoặc Vancouver
|Ai Cập vs Iran
|G
|Seattle hoặc Vancouver
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|H
|Houston hoặc Guadalajara
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|H
|Houston hoặc Guadalajara
|27/6
|Panama vs Anh
|L
|New York/New Jersey hoặc Philadelphia
|Croatia vs Ghana
|L
|New York/New Jersey hoặc Philadelphia
|Jordan vs Argentina
|J
|Kansas City hoặc Dallas
|Algeria vs Áo
|J
|Kansas City hoặc Dallas
|Colombia vs Bồ Đào Nha
|K
|Miami hoặc Atlanta
|Play-off liên lục địa vs Uzbekistan
|K
|Miami hoặc Atlanta
|Vòng knock-out
|Thời gian
|Địa điểm
|Vòng 32 đội
|28/6 – 3/7/2026
|—
|Vòng 16 đội
|4/7 – 7/7/2026
|—
|Tứ kết
|9/7 – 11/7/2026
|—
|Bán kết
|14–15/7
|SVĐ AT&T (Arlington) & SVĐ Mercedes-Benz (Atlanta)
|Tranh hạng 3
|18/7/2026
|SVĐ Hard Rock, Miami Gardens
|Chung kết
|19/7/2026
|SVĐ MetLife, East Rutherford
Theo kịch bản được dự đoán, Argentina của Messi và Bồ Đào Nha của Ronaldo hoàn toàn có thể tạo nên màn so tài kinh điển nếu cùng đứng đầu bảng đấu.
Argentina nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan; trong khi Bồ Đào Nha ở bảng K gặp Colombia, Uzbekistan và một đội thắng play-off liên lục địa. Với sự vượt trội về đẳng cấp, cả hai đội đều có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng.
Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đi tiếp với thành tích cao nhất, họ sẽ được xếp vào cùng một nhánh knock-out. Điều này mở ra khả năng chạm trán tại tứ kết ngày 11/7/2026 ở Kansas City, với điều kiện mỗi đội đều vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội.
Hành trình dự kiến của Argentina nếu nhất bảng có thể lần lượt gặp Uruguay (vòng 32 đội), Paraguay hoặc Iran (vòng 16 đội), tứ kết là Bồ Đào Nha, bán kết nhiều khả năng gặp Brazil hoặc Anh, trước khi có thể tái ngộ Pháp hoặc gặp Tây Ban Nha ở chung kết.
Theo Football Rankings, cách phân chia dựa trên 4 đội có thứ hạng FIFA cao nhất cũng khiến nhánh đấu World Cup 2026 trở nên cực nóng. Một nhánh có thể chứng kiến Pháp gặp Hà Lan và Tây Ban Nha đụng Bỉ; nhánh còn lại là Brazil đối đầu Anh và Argentina chạm trán Bồ Đào Nha.
Nếu mọi điều kiện thuận lợi, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến lần đối đầu quốc tế cuối cùng giữa Messi và Ronaldo ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:
Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Czech/Ireland
Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Wales/Bắc Ireland/Italia/Bosnia-Herzegovina
Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti
Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo
Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thuỵ Điển/Albania
Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand
Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde
Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname
Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan
Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo hoặc Jamaica/New Caledonia
Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana