Ligue 1 mùa giải 2026/27 dự kiến khởi tranh vào ngày 22/8/2026 và kết thúc vào ngày 15/5/2027, với 18 đội bóng tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt, gồm 34 vòng đấu. Đây tiếp tục là sân chơi để Paris Saint-Germain (PSG) bảo vệ vị thế thống trị bóng đá Pháp trước sự cạnh tranh từ các đối thủ giàu tham vọng.

PSG vẫn được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch nhờ lực lượng vượt trội và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Monaco, Marseille, Lyon, Lille hay Nice đều sẵn sàng tạo ra cuộc đua hấp dẫn nếu duy trì được sự ổn định.

Những vòng đấu đầu tiên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lợi thế, trong khi các trận đại chiến giữa PSG và nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch.

Giai đoạn cuối mùa, đặc biệt các vòng đấu trong tháng 4 và tháng 5/2027, được dự báo sẽ rất căng thẳng khi các đội cạnh tranh từng điểm số cho ngôi đầu, suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.

Với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ cùng tham vọng của các CLB lớn, Ligue 1 2026/27 hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn và khó đoán.

Lịch thi đấu Ligue 1 2026/27 

NGÀY - GIỜ

Vòng 1

 TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
22/08/2026 01:45:00 Marseille - Strasbourg
22/08/2026 22:15:00 Lens - Auxerre
23/08/2026 01:45:00 Le Mans - Stade Brestois 29
23/08/2026 01:45:00 Toulouse - Lyon
23/08/2026 01:45:00 Estac Troyes - Paris FC
23/08/2026 01:45:00 Nice - Lorient
23/08/2026 20:00:00 Angers - Lille
23/08/2026 22:15:00 LE Havre - Monaco
24/08/2026 01:45:00 Paris Saint Germain - Rennes
Vòng 2  
29/08/2026 01:45:00 Lille - Paris Saint Germain
29/08/2026 22:15:00 Strasbourg - Lens
30/08/2026 01:45:00 Auxerre - Angers
30/08/2026 01:45:00 Stade Brestois 29 - Toulouse
30/08/2026 01:45:00 Lorient - Estac Troyes
30/08/2026 01:45:00 Lyon - LE Havre
30/08/2026 20:00:00 Paris FC - Nice
30/08/2026 22:15:00 Rennes - Le Mans
31/08/2026 01:45:00 Monaco - Marseille
Vòng 3  
04/09/2026 01:45:00 Toulouse - Lille
05/09/2026 01:45:00 Paris Saint Germain - Monaco
05/09/2026 22:00:00 Lyon - Auxerre
05/09/2026 22:15:00 Lens - Lorient
06/09/2026 01:45:00 Nice - Le Mans
06/09/2026 01:45:00 LE Havre - Stade Brestois 29
06/09/2026 20:00:00 Estac Troyes - Strasbourg
06/09/2026 22:15:00 Angers - Rennes
07/09/2026 01:45:00 Marseille - Paris FC
Vòng 4  
12/09/2026 01:45:00 Rennes - Marseille
12/09/2026 22:15:00 Strasbourg - Monaco
13/09/2026 01:45:00 Auxerre - Nice
13/09/2026 01:45:00 LE Havre - Angers
13/09/2026 01:45:00 Lorient - Toulouse
13/09/2026 01:45:00 Paris FC - Lyon
13/09/2026 20:00:00 Lille - Estac Troyes
13/09/2026 22:15:00 Le Mans - Lens
14/09/2026 01:45:00 Stade Brestois 29 - Paris Saint Germain
Vòng 5  
19/09/2026 22:00:00 Angers - Estac Troyes
19/09/2026 22:00:00 Auxerre - Stade Brestois 29
19/09/2026 22:00:00 Le Mans - Lorient
19/09/2026 22:00:00 Lyon - Rennes
19/09/2026 22:00:00 Monaco - Lens
19/09/2026 22:00:00 Nice - Lille
19/09/2026 22:00:00 Paris FC - Strasbourg
19/09/2026 22:00:00 Toulouse - LE Havre
21/09/2026 01:45:00 Marseille - Paris Saint Germain
Vòng 6  
10/10/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Angers
10/10/2026 22:00:00 Lens - Lyon
10/10/2026 22:00:00 Lille - LE Havre
10/10/2026 22:00:00 Lorient - Paris FC
10/10/2026 22:00:00 Monaco - Toulouse
10/10/2026 22:00:00 Nice - Strasbourg
10/10/2026 22:00:00 Paris Saint Germain - Le Mans
10/10/2026 22:00:00 Rennes - Auxerre
10/10/2026 22:00:00 Estac Troyes - Marseille
Vòng 7  
17/10/2026 22:00:00 Angers - Marseille
17/10/2026 22:00:00 LE Havre - Auxerre
17/10/2026 22:00:00 Le Mans - Toulouse
17/10/2026 22:00:00 Lille - Stade Brestois 29
17/10/2026 22:00:00 Lorient - Monaco
17/10/2026 22:00:00 Lyon - Nice
17/10/2026 22:00:00 Paris FC - Rennes
17/10/2026 22:00:00 Strasbourg - Paris Saint Germain
17/10/2026 22:00:00 Estac Troyes - Lens
Vòng 8  
24/10/2026 22:00:00 Angers - Lorient
24/10/2026 22:00:00 Auxerre - Le Mans
24/10/2026 22:00:00 Stade Brestois 29 - Nice
24/10/2026 22:00:00 Lens - Paris FC
24/10/2026 22:00:00 Marseille - LE Havre
24/10/2026 22:00:00 Monaco - Lille
24/10/2026 22:00:00 Rennes - Strasbourg
24/10/2026 22:00:00 Toulouse - Estac Troyes
26/10/2026 02:45:00 Paris Saint Germain - Lyon
Vòng 9  
31/10/2026 23:00:00 LE Havre - Paris Saint Germain
31/10/2026 23:00:00 Lille - Lens
31/10/2026 23:00:00 Lorient - Stade Brestois 29
31/10/2026 23:00:00 Lyon - Angers
31/10/2026 23:00:00 Marseille - Toulouse
31/10/2026 23:00:00 Nice - Rennes
31/10/2026 23:00:00 Paris FC - Monaco
31/10/2026 23:00:00 Strasbourg - Auxerre
31/10/2026 23:00:00 Estac Troyes - Le Mans
Vòng 10  
07/11/2026 23:00:00 Angers - Nice
07/11/2026 23:00:00 Auxerre - Paris FC
07/11/2026 23:00:00 Stade Brestois 29 - Lyon
07/11/2026 23:00:00 LE Havre - Lorient
07/11/2026 23:00:00 Le Mans - Monaco
07/11/2026 23:00:00 Paris Saint Germain - Estac Troyes
07/11/2026 23:00:00 Rennes - Lille
07/11/2026 23:00:00 Toulouse - Strasbourg
08/11/2026 02:45:00 Lens - Marseille
Vòng 11  
21/11/2026 23:00:00 Lens - Toulouse
21/11/2026 23:00:00 Lille - Lyon
21/11/2026 23:00:00 Lorient - Rennes
21/11/2026 23:00:00 Marseille - Le Mans
21/11/2026 23:00:00 Monaco - Auxerre
21/11/2026 23:00:00 Nice - Paris Saint Germain
21/11/2026 23:00:00 Paris FC - Angers
21/11/2026 23:00:00 Strasbourg - Stade Brestois 29
21/11/2026 23:00:00 Estac Troyes - LE Havre
Vòng 12  
28/11/2026 23:00:00 Angers - Lens
28/11/2026 23:00:00 Auxerre - Marseille
28/11/2026 23:00:00 Stade Brestois 29 - Paris FC
28/11/2026 23:00:00 LE Havre - Strasbourg
28/11/2026 23:00:00 Le Mans - Lille
28/11/2026 23:00:00 Lyon - Monaco
28/11/2026 23:00:00 Nice - Estac Troyes
28/11/2026 23:00:00 Paris Saint Germain - Lorient
28/11/2026 23:00:00 Toulouse - Rennes
Vòng 13  
05/12/2026 23:00:00 Lens - LE Havre
05/12/2026 23:00:00 Lille - Auxerre
05/12/2026 23:00:00 Marseille - Nice
05/12/2026 23:00:00 Monaco - Angers
05/12/2026 23:00:00 Paris FC - Le Mans
05/12/2026 23:00:00 Rennes - Stade Brestois 29
05/12/2026 23:00:00 Strasbourg - Lorient
05/12/2026 23:00:00 Toulouse - Paris Saint Germain
05/12/2026 23:00:00 Estac Troyes - Lyon
Vòng 14  
12/12/2026 23:00:00 Angers - Strasbourg
12/12/2026 23:00:00 Auxerre - Toulouse
12/12/2026 23:00:00 Stade Brestois 29 - Estac Troyes
12/12/2026 23:00:00 LE Havre - Le Mans
12/12/2026 23:00:00 Lorient - Lille
12/12/2026 23:00:00 Nice - Lens
12/12/2026 23:00:00 Paris Saint Germain - Paris FC
12/12/2026 23:00:00 Rennes - Monaco
14/12/2026 02:45:00 Lyon - Marseille
Vòng 15  
02/01/2027 23:00:00 Stade Brestois 29 - Marseille
02/01/2027 23:00:00 Le Mans - Lyon
02/01/2027 23:00:00 Lille - Strasbourg
02/01/2027 23:00:00 Lorient - Auxerre
02/01/2027 23:00:00 Monaco - Nice
02/01/2027 23:00:00 Paris FC - LE Havre
02/01/2027 23:00:00 Toulouse - Angers
02/01/2027 23:00:00 Estac Troyes - Rennes
04/01/2027 02:45:00 Lens - Paris Saint Germain
Vòng 16  
16/01/2027 23:00:00 Angers - Paris Saint Germain
16/01/2027 23:00:00 Auxerre - Estac Troyes
16/01/2027 23:00:00 Lyon - Lorient
16/01/2027 23:00:00 Marseille - Lille
16/01/2027 23:00:00 Monaco - Stade Brestois 29
16/01/2027 23:00:00 Nice - LE Havre
16/01/2027 23:00:00 Paris FC - Toulouse
16/01/2027 23:00:00 Rennes - Lens
16/01/2027 23:00:00 Strasbourg - Le Mans
Vòng 17  
23/01/2027 23:00:00 LE Havre - Rennes
23/01/2027 23:00:00 Le Mans - Angers
23/01/2027 23:00:00 Lens - Stade Brestois 29
23/01/2027 23:00:00 Lille - Paris FC
23/01/2027 23:00:00 Lorient - Marseille
23/01/2027 23:00:00 Paris Saint Germain - Auxerre
23/01/2027 23:00:00 Strasbourg - Lyon
23/01/2027 23:00:00 Toulouse - Nice
23/01/2027 23:00:00 Estac Troyes - Monaco
Vòng 18  
30/01/2027 23:00:00 Angers - LE Havre
30/01/2027 23:00:00 Stade Brestois 29 - Strasbourg
30/01/2027 23:00:00 Le Mans - Nice
30/01/2027 23:00:00 Lyon - Lille
30/01/2027 23:00:00 Marseille - Estac Troyes
30/01/2027 23:00:00 Monaco - Paris Saint Germain
30/01/2027 23:00:00 Paris FC - Auxerre
30/01/2027 23:00:00 Rennes - Lorient
30/01/2027 23:00:00 Toulouse - Lens
Vòng 19  
06/02/2027 23:00:00 Auxerre - Monaco
06/02/2027 23:00:00 LE Havre - Toulouse
06/02/2027 23:00:00 Lens - Angers
06/02/2027 23:00:00 Lorient - Le Mans
06/02/2027 23:00:00 Nice - Stade Brestois 29
06/02/2027 23:00:00 Rennes - Lyon
06/02/2027 23:00:00 Strasbourg - Paris FC
06/02/2027 23:00:00 Estac Troyes - Lille
08/02/2027 02:45:00 Paris Saint Germain - Marseille
Vòng 20  
13/02/2027 23:00:00 Auxerre - Strasbourg
13/02/2027 23:00:00 Stade Brestois 29 - Rennes
13/02/2027 23:00:00 Le Mans - Paris Saint Germain
13/02/2027 23:00:00 Lille - Nice
13/02/2027 23:00:00 Lorient - LE Havre
13/02/2027 23:00:00 Lyon - Lens
13/02/2027 23:00:00 Marseille - Angers
13/02/2027 23:00:00 Paris FC - Estac Troyes
13/02/2027 23:00:00 Toulouse - Monaco
Vòng 21  
20/02/2027 23:00:00 Angers - Paris FC
20/02/2027 23:00:00 LE Havre - Lyon
20/02/2027 23:00:00 Lens - Estac Troyes
20/02/2027 23:00:00 Lille - Lorient
20/02/2027 23:00:00 Monaco - Le Mans
20/02/2027 23:00:00 Nice - Auxerre
20/02/2027 23:00:00 Paris Saint Germain - Stade Brestois 29
20/02/2027 23:00:00 Rennes - Toulouse
20/02/2027 23:00:00 Strasbourg - Marseille
Vòng 22  
27/02/2027 23:00:00 Auxerre - Lille
27/02/2027 23:00:00 Stade Brestois 29 - Monaco
27/02/2027 23:00:00 Le Mans - Paris FC
27/02/2027 23:00:00 Lorient - Angers
27/02/2027 23:00:00 Lyon - Toulouse
27/02/2027 23:00:00 Marseille - Rennes
27/02/2027 23:00:00 Strasbourg - LE Havre
27/02/2027 23:00:00 Estac Troyes - Nice
01/03/2027 02:45:00 Paris Saint Germain - Lens
Vòng 23  
06/03/2027 23:00:00 Angers - Auxerre
06/03/2027 23:00:00 LE Havre - Nice
06/03/2027 23:00:00 Lens - Strasbourg
06/03/2027 23:00:00 Lille - Marseille
06/03/2027 23:00:00 Monaco - Lyon
06/03/2027 23:00:00 Paris FC - Stade Brestois 29
06/03/2027 23:00:00 Rennes - Paris Saint Germain
06/03/2027 23:00:00 Toulouse - Le Mans
06/03/2027 23:00:00 Estac Troyes - Lorient
Vòng 24  
13/03/2027 23:00:00 Auxerre - Paris Saint Germain
13/03/2027 23:00:00 Stade Brestois 29 - Lille
13/03/2027 23:00:00 LE Havre - Lens
13/03/2027 23:00:00 Le Mans - Rennes
13/03/2027 23:00:00 Lyon - Estac Troyes
13/03/2027 23:00:00 Marseille - Monaco
13/03/2027 23:00:00 Nice - Toulouse
13/03/2027 23:00:00 Paris FC - Lorient
13/03/2027 23:00:00 Strasbourg - Angers
Vòng 25  
20/03/2027 23:00:00 Angers - Le Mans
20/03/2027 23:00:00 Lens - Lille
20/03/2027 23:00:00 Lorient - Nice
20/03/2027 23:00:00 Monaco - LE Havre
20/03/2027 23:00:00 Paris Saint Germain - Strasbourg
20/03/2027 23:00:00 Rennes - Paris FC
20/03/2027 23:00:00 Toulouse - Stade Brestois 29
20/03/2027 23:00:00 Estac Troyes - Auxerre
22/03/2027 02:45:00 Marseille - Lyon
Vòng 26  
03/04/2027 22:00:00 Angers - Monaco
03/04/2027 22:00:00 Auxerre - Lens
03/04/2027 22:00:00 Stade Brestois 29 - Lorient
03/04/2027 22:00:00 LE Havre - Estac Troyes
03/04/2027 22:00:00 Le Mans - Marseille
03/04/2027 22:00:00 Lille - Rennes
03/04/2027 22:00:00 Nice - Lyon
03/04/2027 22:00:00 Paris FC - Paris Saint Germain
03/04/2027 22:00:00 Strasbourg - Toulouse
Vòng 27  
10/04/2027 22:00:00 Le Mans - Auxerre
10/04/2027 22:00:00 Lille - Toulouse
10/04/2027 22:00:00 Lorient - Lens
10/04/2027 22:00:00 Lyon - Strasbourg
10/04/2027 22:00:00 Marseille - Stade Brestois 29
10/04/2027 22:00:00 Monaco - Rennes
10/04/2027 22:00:00 Nice - Paris FC
10/04/2027 22:00:00 Paris Saint Germain - LE Havre
10/04/2027 22:00:00 Estac Troyes - Angers
Vòng 28  
17/04/2027 22:00:00 Angers - Lyon
17/04/2027 22:00:00 Auxerre - Lorient
17/04/2027 22:00:00 Stade Brestois 29 - Le Mans
17/04/2027 22:00:00 LE Havre - Marseille
17/04/2027 22:00:00 Lens - Nice
17/04/2027 22:00:00 Monaco - Strasbourg
17/04/2027 22:00:00 Paris Saint Germain - Lille
17/04/2027 22:00:00 Rennes - Estac Troyes
17/04/2027 22:00:00 Toulouse - Paris FC
Vòng 29  
24/04/2027 22:00:00 Le Mans - LE Havre
24/04/2027 22:00:00 Lille - Monaco
24/04/2027 22:00:00 Lorient - Paris Saint Germain
24/04/2027 22:00:00 Lyon - Stade Brestois 29
24/04/2027 22:00:00 Marseille - Auxerre
24/04/2027 22:00:00 Nice - Angers
24/04/2027 22:00:00 Paris FC - Lens
24/04/2027 22:00:00 Strasbourg - Rennes
24/04/2027 22:00:00 Estac Troyes - Toulouse
Vòng 30  
01/05/2027 22:00:00 Auxerre - Lyon
01/05/2027 22:00:00 LE Havre - Paris FC
01/05/2027 22:00:00 Lens - Le Mans
01/05/2027 22:00:00 Monaco - Lorient
01/05/2027 22:00:00 Paris Saint Germain - Angers
01/05/2027 22:00:00 Rennes - Nice
01/05/2027 22:00:00 Strasbourg - Lille
01/05/2027 22:00:00 Toulouse - Marseille
01/05/2027 22:00:00 Estac Troyes - Stade Brestois 29
Vòng 31  
08/05/2027 22:00:00 Angers - Toulouse
08/05/2027 22:00:00 Stade Brestois 29 - Auxerre
08/05/2027 22:00:00 Le Mans - Estac Troyes
08/05/2027 22:00:00 Lens - Monaco
08/05/2027 22:00:00 Lorient - Strasbourg
08/05/2027 22:00:00 Nice - Marseille
08/05/2027 22:00:00 Paris FC - Lille
08/05/2027 22:00:00 Rennes - LE Havre
10/05/2027 01:45:00 Lyon - Paris Saint Germain
Vòng 32  
16/05/2027 22:00:00 Auxerre - Rennes
16/05/2027 22:00:00 Stade Brestois 29 - LE Havre
16/05/2027 22:00:00 Lille - Angers
16/05/2027 22:00:00 Lyon - Le Mans
16/05/2027 22:00:00 Marseille - Lens
16/05/2027 22:00:00 Monaco - Paris FC
16/05/2027 22:00:00 Paris Saint Germain - Nice
16/05/2027 22:00:00 Strasbourg - Estac Troyes
16/05/2027 22:00:00 Toulouse - Lorient
Vòng 33  
22/05/2027 22:00:00 Angers - Stade Brestois 29
22/05/2027 22:00:00 LE Havre - Lille
22/05/2027 22:00:00 Le Mans - Strasbourg
22/05/2027 22:00:00 Lens - Rennes
22/05/2027 22:00:00 Lorient - Lyon
22/05/2027 22:00:00 Nice - Monaco
22/05/2027 22:00:00 Paris FC - Marseille
22/05/2027 22:00:00 Toulouse - Auxerre
22/05/2027 22:00:00 Estac Troyes - Paris Saint Germain
Vòng 34  
30/05/2027 02:00:00 Auxerre - LE Havre
30/05/2027 02:00:00 Stade Brestois 29 - Lens
30/05/2027 02:00:00 Lille - Le Mans
30/05/2027 02:00:00 Lyon - Paris FC
30/05/2027 02:00:00 Marseille - Lorient
30/05/2027 02:00:00 Monaco - Estac Troyes
30/05/2027 02:00:00 Paris Saint Germain - Toulouse
30/05/2027 02:00:00 Rennes - Angers
30/05/2027 02:00:00 Strasbourg - Nice