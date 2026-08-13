Ligue 1 mùa giải 2026/27 dự kiến khởi tranh vào ngày 22/8/2026 và kết thúc vào ngày 15/5/2027, với 18 đội bóng tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt, gồm 34 vòng đấu. Đây tiếp tục là sân chơi để Paris Saint-Germain (PSG) bảo vệ vị thế thống trị bóng đá Pháp trước sự cạnh tranh từ các đối thủ giàu tham vọng.
PSG vẫn được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch nhờ lực lượng vượt trội và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Monaco, Marseille, Lyon, Lille hay Nice đều sẵn sàng tạo ra cuộc đua hấp dẫn nếu duy trì được sự ổn định.
Những vòng đấu đầu tiên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lợi thế, trong khi các trận đại chiến giữa PSG và nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch.
Giai đoạn cuối mùa, đặc biệt các vòng đấu trong tháng 4 và tháng 5/2027, được dự báo sẽ rất căng thẳng khi các đội cạnh tranh từng điểm số cho ngôi đầu, suất dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.
Với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ cùng tham vọng của các CLB lớn, Ligue 1 2026/27 hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn và khó đoán.
|Lịch thi đấu Ligue 1 2026/27
|
NGÀY - GIỜ
Vòng 1
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|22/08/2026 01:45:00
|Marseille - Strasbourg
|22/08/2026 22:15:00
|Lens - Auxerre
|23/08/2026 01:45:00
|Le Mans - Stade Brestois 29
|23/08/2026 01:45:00
|Toulouse - Lyon
|23/08/2026 01:45:00
|Estac Troyes - Paris FC
|23/08/2026 01:45:00
|Nice - Lorient
|23/08/2026 20:00:00
|Angers - Lille
|23/08/2026 22:15:00
|LE Havre - Monaco
|24/08/2026 01:45:00
|Paris Saint Germain - Rennes
|Vòng 2
|29/08/2026 01:45:00
|Lille - Paris Saint Germain
|29/08/2026 22:15:00
|Strasbourg - Lens
|30/08/2026 01:45:00
|Auxerre - Angers
|30/08/2026 01:45:00
|Stade Brestois 29 - Toulouse
|30/08/2026 01:45:00
|Lorient - Estac Troyes
|30/08/2026 01:45:00
|Lyon - LE Havre
|30/08/2026 20:00:00
|Paris FC - Nice
|30/08/2026 22:15:00
|Rennes - Le Mans
|31/08/2026 01:45:00
|Monaco - Marseille
|Vòng 3
|04/09/2026 01:45:00
|Toulouse - Lille
|05/09/2026 01:45:00
|Paris Saint Germain - Monaco
|05/09/2026 22:00:00
|Lyon - Auxerre
|05/09/2026 22:15:00
|Lens - Lorient
|06/09/2026 01:45:00
|Nice - Le Mans
|06/09/2026 01:45:00
|LE Havre - Stade Brestois 29
|06/09/2026 20:00:00
|Estac Troyes - Strasbourg
|06/09/2026 22:15:00
|Angers - Rennes
|07/09/2026 01:45:00
|Marseille - Paris FC
|Vòng 4
|12/09/2026 01:45:00
|Rennes - Marseille
|12/09/2026 22:15:00
|Strasbourg - Monaco
|13/09/2026 01:45:00
|Auxerre - Nice
|13/09/2026 01:45:00
|LE Havre - Angers
|13/09/2026 01:45:00
|Lorient - Toulouse
|13/09/2026 01:45:00
|Paris FC - Lyon
|13/09/2026 20:00:00
|Lille - Estac Troyes
|13/09/2026 22:15:00
|Le Mans - Lens
|14/09/2026 01:45:00
|Stade Brestois 29 - Paris Saint Germain
|Vòng 5
|19/09/2026 22:00:00
|Angers - Estac Troyes
|19/09/2026 22:00:00
|Auxerre - Stade Brestois 29
|19/09/2026 22:00:00
|Le Mans - Lorient
|19/09/2026 22:00:00
|Lyon - Rennes
|19/09/2026 22:00:00
|Monaco - Lens
|19/09/2026 22:00:00
|Nice - Lille
|19/09/2026 22:00:00
|Paris FC - Strasbourg
|19/09/2026 22:00:00
|Toulouse - LE Havre
|21/09/2026 01:45:00
|Marseille - Paris Saint Germain
|Vòng 6
|10/10/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Angers
|10/10/2026 22:00:00
|Lens - Lyon
|10/10/2026 22:00:00
|Lille - LE Havre
|10/10/2026 22:00:00
|Lorient - Paris FC
|10/10/2026 22:00:00
|Monaco - Toulouse
|10/10/2026 22:00:00
|Nice - Strasbourg
|10/10/2026 22:00:00
|Paris Saint Germain - Le Mans
|10/10/2026 22:00:00
|Rennes - Auxerre
|10/10/2026 22:00:00
|Estac Troyes - Marseille
|Vòng 7
|17/10/2026 22:00:00
|Angers - Marseille
|17/10/2026 22:00:00
|LE Havre - Auxerre
|17/10/2026 22:00:00
|Le Mans - Toulouse
|17/10/2026 22:00:00
|Lille - Stade Brestois 29
|17/10/2026 22:00:00
|Lorient - Monaco
|17/10/2026 22:00:00
|Lyon - Nice
|17/10/2026 22:00:00
|Paris FC - Rennes
|17/10/2026 22:00:00
|Strasbourg - Paris Saint Germain
|17/10/2026 22:00:00
|Estac Troyes - Lens
|Vòng 8
|24/10/2026 22:00:00
|Angers - Lorient
|24/10/2026 22:00:00
|Auxerre - Le Mans
|24/10/2026 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Nice
|24/10/2026 22:00:00
|Lens - Paris FC
|24/10/2026 22:00:00
|Marseille - LE Havre
|24/10/2026 22:00:00
|Monaco - Lille
|24/10/2026 22:00:00
|Rennes - Strasbourg
|24/10/2026 22:00:00
|Toulouse - Estac Troyes
|26/10/2026 02:45:00
|Paris Saint Germain - Lyon
|Vòng 9
|31/10/2026 23:00:00
|LE Havre - Paris Saint Germain
|31/10/2026 23:00:00
|Lille - Lens
|31/10/2026 23:00:00
|Lorient - Stade Brestois 29
|31/10/2026 23:00:00
|Lyon - Angers
|31/10/2026 23:00:00
|Marseille - Toulouse
|31/10/2026 23:00:00
|Nice - Rennes
|31/10/2026 23:00:00
|Paris FC - Monaco
|31/10/2026 23:00:00
|Strasbourg - Auxerre
|31/10/2026 23:00:00
|Estac Troyes - Le Mans
|Vòng 10
|07/11/2026 23:00:00
|Angers - Nice
|07/11/2026 23:00:00
|Auxerre - Paris FC
|07/11/2026 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Lyon
|07/11/2026 23:00:00
|LE Havre - Lorient
|07/11/2026 23:00:00
|Le Mans - Monaco
|07/11/2026 23:00:00
|Paris Saint Germain - Estac Troyes
|07/11/2026 23:00:00
|Rennes - Lille
|07/11/2026 23:00:00
|Toulouse - Strasbourg
|08/11/2026 02:45:00
|Lens - Marseille
|Vòng 11
|21/11/2026 23:00:00
|Lens - Toulouse
|21/11/2026 23:00:00
|Lille - Lyon
|21/11/2026 23:00:00
|Lorient - Rennes
|21/11/2026 23:00:00
|Marseille - Le Mans
|21/11/2026 23:00:00
|Monaco - Auxerre
|21/11/2026 23:00:00
|Nice - Paris Saint Germain
|21/11/2026 23:00:00
|Paris FC - Angers
|21/11/2026 23:00:00
|Strasbourg - Stade Brestois 29
|21/11/2026 23:00:00
|Estac Troyes - LE Havre
|Vòng 12
|28/11/2026 23:00:00
|Angers - Lens
|28/11/2026 23:00:00
|Auxerre - Marseille
|28/11/2026 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Paris FC
|28/11/2026 23:00:00
|LE Havre - Strasbourg
|28/11/2026 23:00:00
|Le Mans - Lille
|28/11/2026 23:00:00
|Lyon - Monaco
|28/11/2026 23:00:00
|Nice - Estac Troyes
|28/11/2026 23:00:00
|Paris Saint Germain - Lorient
|28/11/2026 23:00:00
|Toulouse - Rennes
|Vòng 13
|05/12/2026 23:00:00
|Lens - LE Havre
|05/12/2026 23:00:00
|Lille - Auxerre
|05/12/2026 23:00:00
|Marseille - Nice
|05/12/2026 23:00:00
|Monaco - Angers
|05/12/2026 23:00:00
|Paris FC - Le Mans
|05/12/2026 23:00:00
|Rennes - Stade Brestois 29
|05/12/2026 23:00:00
|Strasbourg - Lorient
|05/12/2026 23:00:00
|Toulouse - Paris Saint Germain
|05/12/2026 23:00:00
|Estac Troyes - Lyon
|Vòng 14
|12/12/2026 23:00:00
|Angers - Strasbourg
|12/12/2026 23:00:00
|Auxerre - Toulouse
|12/12/2026 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Estac Troyes
|12/12/2026 23:00:00
|LE Havre - Le Mans
|12/12/2026 23:00:00
|Lorient - Lille
|12/12/2026 23:00:00
|Nice - Lens
|12/12/2026 23:00:00
|Paris Saint Germain - Paris FC
|12/12/2026 23:00:00
|Rennes - Monaco
|14/12/2026 02:45:00
|Lyon - Marseille
|Vòng 15
|02/01/2027 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Marseille
|02/01/2027 23:00:00
|Le Mans - Lyon
|02/01/2027 23:00:00
|Lille - Strasbourg
|02/01/2027 23:00:00
|Lorient - Auxerre
|02/01/2027 23:00:00
|Monaco - Nice
|02/01/2027 23:00:00
|Paris FC - LE Havre
|02/01/2027 23:00:00
|Toulouse - Angers
|02/01/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Rennes
|04/01/2027 02:45:00
|Lens - Paris Saint Germain
|Vòng 16
|16/01/2027 23:00:00
|Angers - Paris Saint Germain
|16/01/2027 23:00:00
|Auxerre - Estac Troyes
|16/01/2027 23:00:00
|Lyon - Lorient
|16/01/2027 23:00:00
|Marseille - Lille
|16/01/2027 23:00:00
|Monaco - Stade Brestois 29
|16/01/2027 23:00:00
|Nice - LE Havre
|16/01/2027 23:00:00
|Paris FC - Toulouse
|16/01/2027 23:00:00
|Rennes - Lens
|16/01/2027 23:00:00
|Strasbourg - Le Mans
|Vòng 17
|23/01/2027 23:00:00
|LE Havre - Rennes
|23/01/2027 23:00:00
|Le Mans - Angers
|23/01/2027 23:00:00
|Lens - Stade Brestois 29
|23/01/2027 23:00:00
|Lille - Paris FC
|23/01/2027 23:00:00
|Lorient - Marseille
|23/01/2027 23:00:00
|Paris Saint Germain - Auxerre
|23/01/2027 23:00:00
|Strasbourg - Lyon
|23/01/2027 23:00:00
|Toulouse - Nice
|23/01/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Monaco
|Vòng 18
|30/01/2027 23:00:00
|Angers - LE Havre
|30/01/2027 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Strasbourg
|30/01/2027 23:00:00
|Le Mans - Nice
|30/01/2027 23:00:00
|Lyon - Lille
|30/01/2027 23:00:00
|Marseille - Estac Troyes
|30/01/2027 23:00:00
|Monaco - Paris Saint Germain
|30/01/2027 23:00:00
|Paris FC - Auxerre
|30/01/2027 23:00:00
|Rennes - Lorient
|30/01/2027 23:00:00
|Toulouse - Lens
|Vòng 19
|06/02/2027 23:00:00
|Auxerre - Monaco
|06/02/2027 23:00:00
|LE Havre - Toulouse
|06/02/2027 23:00:00
|Lens - Angers
|06/02/2027 23:00:00
|Lorient - Le Mans
|06/02/2027 23:00:00
|Nice - Stade Brestois 29
|06/02/2027 23:00:00
|Rennes - Lyon
|06/02/2027 23:00:00
|Strasbourg - Paris FC
|06/02/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Lille
|08/02/2027 02:45:00
|Paris Saint Germain - Marseille
|Vòng 20
|13/02/2027 23:00:00
|Auxerre - Strasbourg
|13/02/2027 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Rennes
|13/02/2027 23:00:00
|Le Mans - Paris Saint Germain
|13/02/2027 23:00:00
|Lille - Nice
|13/02/2027 23:00:00
|Lorient - LE Havre
|13/02/2027 23:00:00
|Lyon - Lens
|13/02/2027 23:00:00
|Marseille - Angers
|13/02/2027 23:00:00
|Paris FC - Estac Troyes
|13/02/2027 23:00:00
|Toulouse - Monaco
|Vòng 21
|20/02/2027 23:00:00
|Angers - Paris FC
|20/02/2027 23:00:00
|LE Havre - Lyon
|20/02/2027 23:00:00
|Lens - Estac Troyes
|20/02/2027 23:00:00
|Lille - Lorient
|20/02/2027 23:00:00
|Monaco - Le Mans
|20/02/2027 23:00:00
|Nice - Auxerre
|20/02/2027 23:00:00
|Paris Saint Germain - Stade Brestois 29
|20/02/2027 23:00:00
|Rennes - Toulouse
|20/02/2027 23:00:00
|Strasbourg - Marseille
|Vòng 22
|27/02/2027 23:00:00
|Auxerre - Lille
|27/02/2027 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Monaco
|27/02/2027 23:00:00
|Le Mans - Paris FC
|27/02/2027 23:00:00
|Lorient - Angers
|27/02/2027 23:00:00
|Lyon - Toulouse
|27/02/2027 23:00:00
|Marseille - Rennes
|27/02/2027 23:00:00
|Strasbourg - LE Havre
|27/02/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Nice
|01/03/2027 02:45:00
|Paris Saint Germain - Lens
|Vòng 23
|06/03/2027 23:00:00
|Angers - Auxerre
|06/03/2027 23:00:00
|LE Havre - Nice
|06/03/2027 23:00:00
|Lens - Strasbourg
|06/03/2027 23:00:00
|Lille - Marseille
|06/03/2027 23:00:00
|Monaco - Lyon
|06/03/2027 23:00:00
|Paris FC - Stade Brestois 29
|06/03/2027 23:00:00
|Rennes - Paris Saint Germain
|06/03/2027 23:00:00
|Toulouse - Le Mans
|06/03/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Lorient
|Vòng 24
|13/03/2027 23:00:00
|Auxerre - Paris Saint Germain
|13/03/2027 23:00:00
|Stade Brestois 29 - Lille
|13/03/2027 23:00:00
|LE Havre - Lens
|13/03/2027 23:00:00
|Le Mans - Rennes
|13/03/2027 23:00:00
|Lyon - Estac Troyes
|13/03/2027 23:00:00
|Marseille - Monaco
|13/03/2027 23:00:00
|Nice - Toulouse
|13/03/2027 23:00:00
|Paris FC - Lorient
|13/03/2027 23:00:00
|Strasbourg - Angers
|Vòng 25
|20/03/2027 23:00:00
|Angers - Le Mans
|20/03/2027 23:00:00
|Lens - Lille
|20/03/2027 23:00:00
|Lorient - Nice
|20/03/2027 23:00:00
|Monaco - LE Havre
|20/03/2027 23:00:00
|Paris Saint Germain - Strasbourg
|20/03/2027 23:00:00
|Rennes - Paris FC
|20/03/2027 23:00:00
|Toulouse - Stade Brestois 29
|20/03/2027 23:00:00
|Estac Troyes - Auxerre
|22/03/2027 02:45:00
|Marseille - Lyon
|Vòng 26
|03/04/2027 22:00:00
|Angers - Monaco
|03/04/2027 22:00:00
|Auxerre - Lens
|03/04/2027 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Lorient
|03/04/2027 22:00:00
|LE Havre - Estac Troyes
|03/04/2027 22:00:00
|Le Mans - Marseille
|03/04/2027 22:00:00
|Lille - Rennes
|03/04/2027 22:00:00
|Nice - Lyon
|03/04/2027 22:00:00
|Paris FC - Paris Saint Germain
|03/04/2027 22:00:00
|Strasbourg - Toulouse
|Vòng 27
|10/04/2027 22:00:00
|Le Mans - Auxerre
|10/04/2027 22:00:00
|Lille - Toulouse
|10/04/2027 22:00:00
|Lorient - Lens
|10/04/2027 22:00:00
|Lyon - Strasbourg
|10/04/2027 22:00:00
|Marseille - Stade Brestois 29
|10/04/2027 22:00:00
|Monaco - Rennes
|10/04/2027 22:00:00
|Nice - Paris FC
|10/04/2027 22:00:00
|Paris Saint Germain - LE Havre
|10/04/2027 22:00:00
|Estac Troyes - Angers
|Vòng 28
|17/04/2027 22:00:00
|Angers - Lyon
|17/04/2027 22:00:00
|Auxerre - Lorient
|17/04/2027 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Le Mans
|17/04/2027 22:00:00
|LE Havre - Marseille
|17/04/2027 22:00:00
|Lens - Nice
|17/04/2027 22:00:00
|Monaco - Strasbourg
|17/04/2027 22:00:00
|Paris Saint Germain - Lille
|17/04/2027 22:00:00
|Rennes - Estac Troyes
|17/04/2027 22:00:00
|Toulouse - Paris FC
|Vòng 29
|24/04/2027 22:00:00
|Le Mans - LE Havre
|24/04/2027 22:00:00
|Lille - Monaco
|24/04/2027 22:00:00
|Lorient - Paris Saint Germain
|24/04/2027 22:00:00
|Lyon - Stade Brestois 29
|24/04/2027 22:00:00
|Marseille - Auxerre
|24/04/2027 22:00:00
|Nice - Angers
|24/04/2027 22:00:00
|Paris FC - Lens
|24/04/2027 22:00:00
|Strasbourg - Rennes
|24/04/2027 22:00:00
|Estac Troyes - Toulouse
|Vòng 30
|01/05/2027 22:00:00
|Auxerre - Lyon
|01/05/2027 22:00:00
|LE Havre - Paris FC
|01/05/2027 22:00:00
|Lens - Le Mans
|01/05/2027 22:00:00
|Monaco - Lorient
|01/05/2027 22:00:00
|Paris Saint Germain - Angers
|01/05/2027 22:00:00
|Rennes - Nice
|01/05/2027 22:00:00
|Strasbourg - Lille
|01/05/2027 22:00:00
|Toulouse - Marseille
|01/05/2027 22:00:00
|Estac Troyes - Stade Brestois 29
|Vòng 31
|08/05/2027 22:00:00
|Angers - Toulouse
|08/05/2027 22:00:00
|Stade Brestois 29 - Auxerre
|08/05/2027 22:00:00
|Le Mans - Estac Troyes
|08/05/2027 22:00:00
|Lens - Monaco
|08/05/2027 22:00:00
|Lorient - Strasbourg
|08/05/2027 22:00:00
|Nice - Marseille
|08/05/2027 22:00:00
|Paris FC - Lille
|08/05/2027 22:00:00
|Rennes - LE Havre
|10/05/2027 01:45:00
|Lyon - Paris Saint Germain
|Vòng 32
|16/05/2027 22:00:00
|Auxerre - Rennes
|16/05/2027 22:00:00
|Stade Brestois 29 - LE Havre
|16/05/2027 22:00:00
|Lille - Angers
|16/05/2027 22:00:00
|Lyon - Le Mans
|16/05/2027 22:00:00
|Marseille - Lens
|16/05/2027 22:00:00
|Monaco - Paris FC
|16/05/2027 22:00:00
|Paris Saint Germain - Nice
|16/05/2027 22:00:00
|Strasbourg - Estac Troyes
|16/05/2027 22:00:00
|Toulouse - Lorient
|Vòng 33
|22/05/2027 22:00:00
|Angers - Stade Brestois 29
|22/05/2027 22:00:00
|LE Havre - Lille
|22/05/2027 22:00:00
|Le Mans - Strasbourg
|22/05/2027 22:00:00
|Lens - Rennes
|22/05/2027 22:00:00
|Lorient - Lyon
|22/05/2027 22:00:00
|Nice - Monaco
|22/05/2027 22:00:00
|Paris FC - Marseille
|22/05/2027 22:00:00
|Toulouse - Auxerre
|22/05/2027 22:00:00
|Estac Troyes - Paris Saint Germain
|Vòng 34
|30/05/2027 02:00:00
|Auxerre - LE Havre
|30/05/2027 02:00:00
|Stade Brestois 29 - Lens
|30/05/2027 02:00:00
|Lille - Le Mans
|30/05/2027 02:00:00
|Lyon - Paris FC
|30/05/2027 02:00:00
|Marseille - Lorient
|30/05/2027 02:00:00
|Monaco - Estac Troyes
|30/05/2027 02:00:00
|Paris Saint Germain - Toulouse
|30/05/2027 02:00:00
|Rennes - Angers
|30/05/2027 02:00:00
|Strasbourg - Nice