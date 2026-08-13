Serie A mùa giải 2026/27 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh kịch tính khi các đội bóng hàng đầu Italia bước vào cuộc đua giành Scudetto. Lịch thi đấu mùa giải mới sẽ là bài toán quan trọng đối với các ứng viên vô địch trong hành trình kéo dài 38 vòng đấu.
Những ông lớn như Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli hay AS Roma đều phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì phong độ trong bối cảnh phải chia sức cho các đấu trường châu Âu. Những trận đại chiến giữa các đội bóng giàu truyền thống sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu.
Bên cạnh cuộc chiến vô địch, Serie A 2026/27 cũng hứa hẹn hấp dẫn ở nhóm cạnh tranh suất dự Champions League và cuộc đua trụ hạng. Khả năng tận dụng những trận đấu trước đối thủ vừa tầm có thể quyết định thành tích chung cuộc.
Với sự trở lại mạnh mẽ của nhiều CLB cùng sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu, Serie A mùa giải mới hứa hẹn là sân chơi giàu tính chiến thuật, nơi sự ổn định và bản lĩnh sẽ quyết định nhà vô địch cuối mùa.
|Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất
|
nGÀY - GIỜ
VÒNG 1
|tRẬN ĐẤU
|
tRỰC TIẾP
|22/08/2026 23:30:00
|Udinese - como
|22/08/2026 23:30:00
|Inter - Monza
|23/08/2026 01:45:00
|Parma - Cagliari
|23/08/2026 01:45:00
|Genoa - Napoli
|23/08/2026 23:30:00
|Venezia - Lecce
|23/08/2026 23:30:00
|Frosinone - Juventus
|24/08/2026 01:45:00
|Atalanta - Sassuolo
|24/08/2026 01:45:00
|Torino - AC Milan
|24/08/2026 23:30:00
|Bologna - Lazio
|25/08/2026 01:45:00
|AS Roma - Fiorentina
|Vòng 2
|29/08/2026 01:45:00
|AC Milan - Venezia
|29/08/2026 23:30:00
|Fiorentina - Frosinone
|29/08/2026 23:30:00
|Sassuolo - Torino
|29/08/2026 23:30:00
|Monza - Udinese
|30/08/2026 01:45:00
|Juventus - Parma
|30/08/2026 23:30:00
|Napoli - como
|31/08/2026 01:45:00
|Lazio - Genoa
|31/08/2026 01:45:00
|Cagliari - Inter
|31/08/2026 23:30:00
|Lecce - AS Roma
|01/09/2026 01:45:00
|Atalanta - Bologna
|Vòng 3
|05/09/2026 01:45:00
|Genoa - como
|05/09/2026 20:00:00
|Fiorentina - Torino
|05/09/2026 23:00:00
|Inter - Napoli
|06/09/2026 01:45:00
|AS Roma - Atalanta
|06/09/2026 20:00:00
|Frosinone - Venezia
|06/09/2026 20:00:00
|Parma - Monza
|06/09/2026 23:00:00
|Bologna - Sassuolo
|07/09/2026 01:45:00
|Juventus - AC Milan
|07/09/2026 23:00:00
|Cagliari - Lecce
|08/09/2026 01:45:00
|Udinese - Lazio
|Vòng 4
|12/09/2026 01:45:00
|Venezia - Fiorentina
|12/09/2026 20:00:00
|Genoa - Frosinone
|12/09/2026 23:00:00
|Sassuolo - Juventus
|13/09/2026 01:45:00
|Atalanta - Cagliari
|13/09/2026 17:30:00
|Torino - AS Roma
|13/09/2026 20:00:00
|Lecce - Monza
|13/09/2026 20:00:00
|como - Parma
|13/09/2026 23:00:00
|Napoli - Bologna
|14/09/2026 01:45:00
|Lazio - AC Milan
|15/09/2026 01:45:00
|Inter - Udinese
|Vòng 5
|19/09/2026 01:45:00
|Monza - Sassuolo
|19/09/2026 20:00:00
|Bologna - Torino
|19/09/2026 20:00:00
|Udinese - Cagliari
|19/09/2026 23:00:00
|AS Roma - Inter
|20/09/2026 01:45:00
|Venezia - Lazio
|20/09/2026 17:30:00
|Fiorentina - Napoli
|20/09/2026 20:00:00
|Frosinone - como
|20/09/2026 20:00:00
|Parma - Genoa
|20/09/2026 23:00:00
|Juventus - Atalanta
|21/09/2026 01:45:00
|AC Milan - Lecce
|Vòng 6
|11/10/2026 23:30:00
|Atalanta - Venezia
|11/10/2026 23:30:00
|Cagliari - Juventus
|11/10/2026 23:30:00
|como - AS Roma
|11/10/2026 23:30:00
|Genoa - Fiorentina
|11/10/2026 23:30:00
|Inter - Parma
|11/10/2026 23:30:00
|Lazio - Monza
|11/10/2026 23:30:00
|Lecce - Bologna
|11/10/2026 23:30:00
|Napoli - Frosinone
|11/10/2026 23:30:00
|Sassuolo - AC Milan
|11/10/2026 23:30:00
|Torino - Udinese
|Vòng 7
|18/10/2026 23:30:00
|AC Milan - Atalanta
|18/10/2026 23:30:00
|AS Roma - Genoa
|18/10/2026 23:30:00
|Bologna - Inter
|18/10/2026 23:30:00
|Fiorentina - como
|18/10/2026 23:30:00
|Frosinone - Sassuolo
|18/10/2026 23:30:00
|Juventus - Lazio
|18/10/2026 23:30:00
|Monza - Cagliari
|18/10/2026 23:30:00
|Parma - Torino
|18/10/2026 23:30:00
|Udinese - Lecce
|18/10/2026 23:30:00
|Venezia - Napoli
|Vòng 8
|26/10/2026 00:30:00
|Atalanta - Frosinone
|26/10/2026 00:30:00
|Cagliari - Bologna
|26/10/2026 00:30:00
|como - Sassuolo
|26/10/2026 00:30:00
|Genoa - Venezia
|26/10/2026 00:30:00
|Inter - Fiorentina
|26/10/2026 00:30:00
|Lazio - Parma
|26/10/2026 00:30:00
|Lecce - Juventus
|26/10/2026 00:30:00
|Napoli - AS Roma
|26/10/2026 00:30:00
|Torino - Monza
|26/10/2026 00:30:00
|Udinese - AC Milan
|Vòng 9
|29/10/2026 00:30:00
|AC Milan - Bologna
|29/10/2026 00:30:00
|AS Roma - Cagliari
|29/10/2026 00:30:00
|Fiorentina - Atalanta
|29/10/2026 00:30:00
|Frosinone - Lecce
|29/10/2026 00:30:00
|Genoa - Juventus
|29/10/2026 00:30:00
|Monza - Napoli
|29/10/2026 00:30:00
|Parma - Udinese
|29/10/2026 00:30:00
|Sassuolo - Lazio
|29/10/2026 00:30:00
|Torino - como
|29/10/2026 00:30:00
|Venezia - Inter
|Vòng 10
|02/11/2026 00:30:00
|AC Milan - Inter
|02/11/2026 00:30:00
|Atalanta - Parma
|02/11/2026 00:30:00
|Bologna - Monza
|02/11/2026 00:30:00
|como - Venezia
|02/11/2026 00:30:00
|Frosinone - Torino
|02/11/2026 00:30:00
|Juventus - Napoli
|02/11/2026 00:30:00
|Lazio - Cagliari
|02/11/2026 00:30:00
|Lecce - Genoa
|02/11/2026 00:30:00
|Sassuolo - Fiorentina
|02/11/2026 00:30:00
|Udinese - AS Roma
|Vòng 11
|09/11/2026 00:30:00
|AS Roma - Sassuolo
|09/11/2026 00:30:00
|Cagliari - Frosinone
|09/11/2026 00:30:00
|Fiorentina - Juventus
|09/11/2026 00:30:00
|Genoa - AC Milan
|09/11/2026 00:30:00
|Inter - como
|09/11/2026 00:30:00
|Monza - Atalanta
|09/11/2026 00:30:00
|Napoli - Lazio
|09/11/2026 00:30:00
|Parma - Bologna
|09/11/2026 00:30:00
|Torino - Lecce
|09/11/2026 00:30:00
|Venezia - Udinese
|Vòng 12
|23/11/2026 00:30:00
|AC Milan - Frosinone
|23/11/2026 00:30:00
|Atalanta - Inter
|23/11/2026 00:30:00
|Bologna - Udinese
|23/11/2026 00:30:00
|como - Cagliari
|23/11/2026 00:30:00
|Juventus - Venezia
|23/11/2026 00:30:00
|Lazio - Lecce
|23/11/2026 00:30:00
|Monza - Fiorentina
|23/11/2026 00:30:00
|Napoli - Torino
|23/11/2026 00:30:00
|Parma - AS Roma
|23/11/2026 00:30:00
|Sassuolo - Genoa
|Vòng 13
|30/11/2026 00:30:00
|AS Roma - Monza
|30/11/2026 00:30:00
|Cagliari - AC Milan
|30/11/2026 00:30:00
|como - Juventus
|30/11/2026 00:30:00
|Frosinone - Parma
|30/11/2026 00:30:00
|Inter - Genoa
|30/11/2026 00:30:00
|Lecce - Atalanta
|30/11/2026 00:30:00
|Sassuolo - Napoli
|30/11/2026 00:30:00
|Torino - Lazio
|30/11/2026 00:30:00
|Udinese - Fiorentina
|30/11/2026 00:30:00
|Venezia - Bologna
|Vòng 14
|07/12/2026 00:30:00
|AC Milan - Parma
|07/12/2026 00:30:00
|Bologna - AS Roma
|07/12/2026 00:30:00
|Fiorentina - Cagliari
|07/12/2026 00:30:00
|Frosinone - Inter
|07/12/2026 00:30:00
|Genoa - Torino
|07/12/2026 00:30:00
|Juventus - Udinese
|07/12/2026 00:30:00
|Lazio - Atalanta
|07/12/2026 00:30:00
|Monza - como
|07/12/2026 00:30:00
|Napoli - Lecce
|07/12/2026 00:30:00
|Venezia - Sassuolo
|Vòng 15
|14/12/2026 00:30:00
|Atalanta - Genoa
|14/12/2026 00:30:00
|Cagliari - Venezia
|14/12/2026 00:30:00
|como - Bologna
|14/12/2026 00:30:00
|Inter - Torino
|14/12/2026 00:30:00
|Juventus - Monza
|14/12/2026 00:30:00
|Lazio - AS Roma
|14/12/2026 00:30:00
|Lecce - Sassuolo
|14/12/2026 00:30:00
|Napoli - AC Milan
|14/12/2026 00:30:00
|Parma - Fiorentina
|14/12/2026 00:30:00
|Udinese - Frosinone
|Vòng 16
|21/12/2026 00:30:00
|AC Milan - como
|21/12/2026 00:30:00
|AS Roma - Juventus
|21/12/2026 00:30:00
|Atalanta - Napoli
|21/12/2026 00:30:00
|Fiorentina - Bologna
|21/12/2026 00:30:00
|Frosinone - Lazio
|21/12/2026 00:30:00
|Genoa - Udinese
|21/12/2026 00:30:00
|Lecce - Inter
|21/12/2026 00:30:00
|Sassuolo - Parma
|21/12/2026 00:30:00
|Torino - Cagliari
|21/12/2026 00:30:00
|Venezia - Monza
|Vòng 17
|04/01/2027 00:30:00
|AS Roma - Frosinone
|04/01/2027 00:30:00
|Bologna - Juventus
|04/01/2027 00:30:00
|Cagliari - Genoa
|04/01/2027 00:30:00
|como - Lecce
|04/01/2027 00:30:00
|Fiorentina - Lazio
|04/01/2027 00:30:00
|Inter - Sassuolo
|04/01/2027 00:30:00
|Monza - AC Milan
|04/01/2027 00:30:00
|Parma - Napoli
|04/01/2027 00:30:00
|Torino - Venezia
|04/01/2027 00:30:00
|Udinese - Atalanta
|Vòng 18
|07/01/2027 00:30:00
|AC Milan - Fiorentina
|07/01/2027 00:30:00
|Atalanta - como
|07/01/2027 00:30:00
|Frosinone - Bologna
|07/01/2027 00:30:00
|Genoa - Monza
|07/01/2027 00:30:00
|Juventus - Torino
|07/01/2027 00:30:00
|Lazio - Inter
|07/01/2027 00:30:00
|Lecce - Parma
|07/01/2027 00:30:00
|Napoli - Cagliari
|07/01/2027 00:30:00
|Sassuolo - Udinese
|07/01/2027 00:30:00
|Venezia - AS Roma
|Vòng 19
|11/01/2027 00:30:00
|AS Roma - AC Milan
|11/01/2027 00:30:00
|Bologna - Genoa
|11/01/2027 00:30:00
|Cagliari - Sassuolo
|11/01/2027 00:30:00
|como - Lazio
|11/01/2027 00:30:00
|Fiorentina - Lecce
|11/01/2027 00:30:00
|Inter - Juventus
|11/01/2027 00:30:00
|Monza - Frosinone
|11/01/2027 00:30:00
|Parma - Venezia
|11/01/2027 00:30:00
|Torino - Atalanta
|11/01/2027 00:30:00
|Udinese - Napoli
|Vòng 20
|18/01/2027 00:30:00
|AC Milan - Torino
|18/01/2027 00:30:00
|Atalanta - AS Roma
|18/01/2027 00:30:00
|Cagliari - como
|18/01/2027 00:30:00
|Juventus - Genoa
|18/01/2027 00:30:00
|Lazio - Bologna
|18/01/2027 00:30:00
|Lecce - Udinese
|18/01/2027 00:30:00
|Napoli - Fiorentina
|18/01/2027 00:30:00
|Parma - Inter
|18/01/2027 00:30:00
|Sassuolo - Monza
|18/01/2027 00:30:00
|Venezia - Frosinone
|Vòng 21
|25/01/2027 00:30:00
|AS Roma - Udinese
|25/01/2027 00:30:00
|Bologna - Atalanta
|25/01/2027 00:30:00
|como - Napoli
|25/01/2027 00:30:00
|Fiorentina - Sassuolo
|25/01/2027 00:30:00
|Frosinone - AC Milan
|25/01/2027 00:30:00
|Genoa - Parma
|25/01/2027 00:30:00
|Inter - Venezia
|25/01/2027 00:30:00
|Juventus - Cagliari
|25/01/2027 00:30:00
|Lecce - Torino
|25/01/2027 00:30:00
|Monza - Lazio
|Vòng 22
|01/02/2027 00:30:00
|AC Milan - Juventus
|01/02/2027 00:30:00
|Atalanta - Fiorentina
|01/02/2027 00:30:00
|Cagliari - Parma
|01/02/2027 00:30:00
|Genoa - Lecce
|01/02/2027 00:30:00
|Lazio - Venezia
|01/02/2027 00:30:00
|Monza - AS Roma
|01/02/2027 00:30:00
|Napoli - Inter
|01/02/2027 00:30:00
|Sassuolo - como
|01/02/2027 00:30:00
|Torino - Frosinone
|01/02/2027 00:30:00
|Udinese - Bologna
|Vòng 23
|08/02/2027 00:30:00
|AS Roma - Torino
|08/02/2027 00:30:00
|Atalanta - Lazio
|08/02/2027 00:30:00
|Bologna - AC Milan
|08/02/2027 00:30:00
|como - Monza
|08/02/2027 00:30:00
|Fiorentina - Udinese
|08/02/2027 00:30:00
|Inter - Cagliari
|08/02/2027 00:30:00
|Juventus - Sassuolo
|08/02/2027 00:30:00
|Lecce - Napoli
|08/02/2027 00:30:00
|Parma - Frosinone
|08/02/2027 00:30:00
|Venezia - Genoa
|Vòng 24
|15/02/2027 00:30:00
|AS Roma - Parma
|15/02/2027 00:30:00
|Bologna - como
|15/02/2027 00:30:00
|Cagliari - Lazio
|15/02/2027 00:30:00
|Frosinone - Fiorentina
|15/02/2027 00:30:00
|Genoa - Atalanta
|15/02/2027 00:30:00
|Inter - AC Milan
|15/02/2027 00:30:00
|Monza - Lecce
|15/02/2027 00:30:00
|Napoli - Juventus
|15/02/2027 00:30:00
|Torino - Sassuolo
|15/02/2027 00:30:00
|Udinese - Venezia
|Vòng 25
|22/02/2027 00:30:00
|AC Milan - Genoa
|22/02/2027 00:30:00
|Atalanta - Monza
|22/02/2027 00:30:00
|como - Torino
|22/02/2027 00:30:00
|Fiorentina - Inter
|22/02/2027 00:30:00
|Juventus - Bologna
|22/02/2027 00:30:00
|Lazio - Napoli
|22/02/2027 00:30:00
|Lecce - Frosinone
|22/02/2027 00:30:00
|Sassuolo - AS Roma
|22/02/2027 00:30:00
|Udinese - Parma
|22/02/2027 00:30:00
|Venezia - Cagliari
|Vòng 26
|01/03/2027 00:30:00
|AS Roma - Venezia
|01/03/2027 00:30:00
|Bologna - Lecce
|01/03/2027 00:30:00
|Cagliari - Udinese
|01/03/2027 00:30:00
|como - AC Milan
|01/03/2027 00:30:00
|Frosinone - Napoli
|01/03/2027 00:30:00
|Genoa - Lazio
|01/03/2027 00:30:00
|Inter - Atalanta
|01/03/2027 00:30:00
|Monza - Juventus
|01/03/2027 00:30:00
|Parma - Sassuolo
|01/03/2027 00:30:00
|Torino - Fiorentina
|Vòng 27
|08/03/2027 00:30:00
|AC Milan - Cagliari
|08/03/2027 00:30:00
|Atalanta - Torino
|08/03/2027 00:30:00
|Fiorentina - Venezia
|08/03/2027 00:30:00
|Juventus - AS Roma
|08/03/2027 00:30:00
|Lazio - Frosinone
|08/03/2027 00:30:00
|Lecce - como
|08/03/2027 00:30:00
|Monza - Genoa
|08/03/2027 00:30:00
|Napoli - Parma
|08/03/2027 00:30:00
|Sassuolo - Bologna
|08/03/2027 00:30:00
|Udinese - Inter
|Vòng 28
|15/03/2027 00:30:00
|AC Milan - Sassuolo
|15/03/2027 00:30:00
|Bologna - Napoli
|15/03/2027 00:30:00
|Cagliari - Fiorentina
|15/03/2027 00:30:00
|como - Udinese
|15/03/2027 00:30:00
|Frosinone - Monza
|15/03/2027 00:30:00
|Genoa - AS Roma
|15/03/2027 00:30:00
|Lazio - Juventus
|15/03/2027 00:30:00
|Parma - Lecce
|15/03/2027 00:30:00
|Torino - Inter
|15/03/2027 00:30:00
|Venezia - Atalanta
|Vòng 29
|22/03/2027 00:30:00
|AS Roma - Lecce
|22/03/2027 00:30:00
|Atalanta - AC Milan
|22/03/2027 00:30:00
|Fiorentina - Genoa
|22/03/2027 00:30:00
|Inter - Frosinone
|22/03/2027 00:30:00
|Juventus - como
|22/03/2027 00:30:00
|Monza - Bologna
|22/03/2027 00:30:00
|Napoli - Venezia
|22/03/2027 00:30:00
|Parma - Lazio
|22/03/2027 00:30:00
|Sassuolo - Cagliari
|22/03/2027 00:30:00
|Udinese - Torino
|Vòng 30
|04/04/2027 23:30:00
|AC Milan - Monza
|04/04/2027 23:30:00
|AS Roma - Bologna
|04/04/2027 23:30:00
|Cagliari - Napoli
|04/04/2027 23:30:00
|como - Fiorentina
|04/04/2027 23:30:00
|Frosinone - Udinese
|04/04/2027 23:30:00
|Genoa - Inter
|04/04/2027 23:30:00
|Lecce - Lazio
|04/04/2027 23:30:00
|Sassuolo - Atalanta
|04/04/2027 23:30:00
|Torino - Juventus
|04/04/2027 23:30:00
|Venezia - Parma
|Vòng 31
|11/04/2027 23:30:00
|Bologna - Venezia
|11/04/2027 23:30:00
|Cagliari - Atalanta
|11/04/2027 23:30:00
|Fiorentina - AC Milan
|11/04/2027 23:30:00
|Frosinone - Genoa
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|Inter - AS Roma
|11/04/2027 23:30:00
|Juventus - Lecce
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|Lazio - Torino
|11/04/2027 23:30:00
|Napoli - Sassuolo
|11/04/2027 23:30:00
|Parma - como
|11/04/2027 23:30:00
|Udinese - Monza
|Vòng 32
|18/04/2027 23:30:00
|AC Milan - Napoli
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|18/04/2027 23:30:00
|Atalanta - Udinese
|18/04/2027 23:30:00
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|18/04/2027 23:30:00
|como - Frosinone
|18/04/2027 23:30:00
|Fiorentina - Parma
|18/04/2027 23:30:00
|Monza - Inter
|18/04/2027 23:30:00
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|18/04/2027 23:30:00
|Torino - Genoa
|18/04/2027 23:30:00
|Venezia - Juventus
|Vòng 33
|25/04/2027 23:30:00
|Cagliari - Monza
|25/04/2027 23:30:00
|Frosinone - AS Roma
|25/04/2027 23:30:00
|Genoa - Sassuolo
|25/04/2027 23:30:00
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|Juventus - Fiorentina
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|25/04/2027 23:30:00
|Lecce - AC Milan
|25/04/2027 23:30:00
|Napoli - Udinese
|25/04/2027 23:30:00
|Parma - Atalanta
|25/04/2027 23:30:00
|Venezia - Torino
|Vòng 34
|02/05/2027 23:30:00
|AC Milan - Lazio
|02/05/2027 23:30:00
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|02/05/2027 23:30:00
|Atalanta - Juventus
|02/05/2027 23:30:00
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|como - Inter
|02/05/2027 23:30:00
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|Monza - Venezia
|02/05/2027 23:30:00
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|Torino - Parma
|02/05/2027 23:30:00
|Udinese - Genoa
|Vòng 35
|09/05/2027 23:30:00
|Fiorentina - AS Roma
|09/05/2027 23:30:00
|Frosinone - Atalanta
|09/05/2027 23:30:00
|Genoa - Cagliari
|09/05/2027 23:30:00
|Inter - Lecce
|09/05/2027 23:30:00
|Lazio - Sassuolo
|09/05/2027 23:30:00
|Napoli - Monza
|09/05/2027 23:30:00
|Parma - AC Milan
|09/05/2027 23:30:00
|Torino - Bologna
|09/05/2027 23:30:00
|Udinese - Juventus
|09/05/2027 23:30:00
|Venezia - como
|Vòng 36
|16/05/2027 23:30:00
|AC Milan - AS Roma
|16/05/2027 23:30:00
|Bologna - Frosinone
|16/05/2027 23:30:00
|Cagliari - Torino
|16/05/2027 23:30:00
|como - Atalanta
|16/05/2027 23:30:00
|Juventus - Inter
|16/05/2027 23:30:00
|Lazio - Udinese
|16/05/2027 23:30:00
|Lecce - Fiorentina
|16/05/2027 23:30:00
|Monza - Parma
|16/05/2027 23:30:00
|Napoli - Genoa
|16/05/2027 23:30:00
|Sassuolo - Venezia
|Vòng 37
|23/05/2027 23:30:00
|AS Roma - como
|23/05/2027 23:30:00
|Atalanta - Lecce
|23/05/2027 23:30:00
|Fiorentina - Monza
|23/05/2027 23:30:00
|Frosinone - Cagliari
|23/05/2027 23:30:00
|Genoa - Bologna
|23/05/2027 23:30:00
|Inter - Lazio
|23/05/2027 23:30:00
|Parma - Juventus
|23/05/2027 23:30:00
|Torino - Napoli
|23/05/2027 23:30:00
|Udinese - Sassuolo
|23/05/2027 23:30:00
|Venezia - AC Milan
|Vòng 38
|30/05/2027 23:30:00
|AC Milan - Udinese
|30/05/2027 23:30:00
|Bologna - Parma
|30/05/2027 23:30:00
|Cagliari - AS Roma
|30/05/2027 23:30:00
|como - Genoa
|30/05/2027 23:30:00
|Juventus - Frosinone
|30/05/2027 23:30:00
|Lazio - Fiorentina
|30/05/2027 23:30:00
|Lecce - Venezia
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|Monza - Torino
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|Napoli - Atalanta
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|Sassuolo - Inter