Serie A mùa giải 2026/27 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh kịch tính khi các đội bóng hàng đầu Italia bước vào cuộc đua giành Scudetto. Lịch thi đấu mùa giải mới sẽ là bài toán quan trọng đối với các ứng viên vô địch trong hành trình kéo dài 38 vòng đấu.

Những ông lớn như Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli hay AS Roma đều phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì phong độ trong bối cảnh phải chia sức cho các đấu trường châu Âu. Những trận đại chiến giữa các đội bóng giàu truyền thống sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu.

Bên cạnh cuộc chiến vô địch, Serie A 2026/27 cũng hứa hẹn hấp dẫn ở nhóm cạnh tranh suất dự Champions League và cuộc đua trụ hạng. Khả năng tận dụng những trận đấu trước đối thủ vừa tầm có thể quyết định thành tích chung cuộc.

Với sự trở lại mạnh mẽ của nhiều CLB cùng sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu, Serie A mùa giải mới hứa hẹn là sân chơi giàu tính chiến thuật, nơi sự ổn định và bản lĩnh sẽ quyết định nhà vô địch cuối mùa.

Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất

nGÀY - GIỜ

VÒNG 1

 tRẬN ĐẤU

tRỰC TIẾP
22/08/2026 23:30:00 Udinese - como
22/08/2026 23:30:00 Inter - Monza
23/08/2026 01:45:00 Parma - Cagliari
23/08/2026 01:45:00 Genoa - Napoli
23/08/2026 23:30:00 Venezia - Lecce
23/08/2026 23:30:00 Frosinone - Juventus
24/08/2026 01:45:00 Atalanta - Sassuolo
24/08/2026 01:45:00 Torino - AC Milan
24/08/2026 23:30:00 Bologna - Lazio
25/08/2026 01:45:00 AS Roma - Fiorentina
Vòng 2  
29/08/2026 01:45:00 AC Milan - Venezia
29/08/2026 23:30:00 Fiorentina - Frosinone
29/08/2026 23:30:00 Sassuolo - Torino
29/08/2026 23:30:00 Monza - Udinese
30/08/2026 01:45:00 Juventus - Parma
30/08/2026 23:30:00 Napoli - como
31/08/2026 01:45:00 Lazio - Genoa
31/08/2026 01:45:00 Cagliari - Inter
31/08/2026 23:30:00 Lecce - AS Roma
01/09/2026 01:45:00 Atalanta - Bologna
Vòng 3  
05/09/2026 01:45:00 Genoa - como
05/09/2026 20:00:00 Fiorentina - Torino
05/09/2026 23:00:00 Inter - Napoli
06/09/2026 01:45:00 AS Roma - Atalanta
06/09/2026 20:00:00 Frosinone - Venezia
06/09/2026 20:00:00 Parma - Monza
06/09/2026 23:00:00 Bologna - Sassuolo
07/09/2026 01:45:00 Juventus - AC Milan
07/09/2026 23:00:00 Cagliari - Lecce
08/09/2026 01:45:00 Udinese - Lazio
Vòng 4  
12/09/2026 01:45:00 Venezia - Fiorentina
12/09/2026 20:00:00 Genoa - Frosinone
12/09/2026 23:00:00 Sassuolo - Juventus
13/09/2026 01:45:00 Atalanta - Cagliari
13/09/2026 17:30:00 Torino - AS Roma
13/09/2026 20:00:00 Lecce - Monza
13/09/2026 20:00:00 como - Parma
13/09/2026 23:00:00 Napoli - Bologna
14/09/2026 01:45:00 Lazio - AC Milan
15/09/2026 01:45:00 Inter - Udinese
Vòng 5  
19/09/2026 01:45:00 Monza - Sassuolo
19/09/2026 20:00:00 Bologna - Torino
19/09/2026 20:00:00 Udinese - Cagliari
19/09/2026 23:00:00 AS Roma - Inter
20/09/2026 01:45:00 Venezia - Lazio
20/09/2026 17:30:00 Fiorentina - Napoli
20/09/2026 20:00:00 Frosinone - como
20/09/2026 20:00:00 Parma - Genoa
20/09/2026 23:00:00 Juventus - Atalanta
21/09/2026 01:45:00 AC Milan - Lecce
Vòng 6  
11/10/2026 23:30:00 Atalanta - Venezia
11/10/2026 23:30:00 Cagliari - Juventus
11/10/2026 23:30:00 como - AS Roma
11/10/2026 23:30:00 Genoa - Fiorentina
11/10/2026 23:30:00 Inter - Parma
11/10/2026 23:30:00 Lazio - Monza
11/10/2026 23:30:00 Lecce - Bologna
11/10/2026 23:30:00 Napoli - Frosinone
11/10/2026 23:30:00 Sassuolo - AC Milan
11/10/2026 23:30:00 Torino - Udinese
Vòng 7  
18/10/2026 23:30:00 AC Milan - Atalanta
18/10/2026 23:30:00 AS Roma - Genoa
18/10/2026 23:30:00 Bologna - Inter
18/10/2026 23:30:00 Fiorentina - como
18/10/2026 23:30:00 Frosinone - Sassuolo
18/10/2026 23:30:00 Juventus - Lazio
18/10/2026 23:30:00 Monza - Cagliari
18/10/2026 23:30:00 Parma - Torino
18/10/2026 23:30:00 Udinese - Lecce
18/10/2026 23:30:00 Venezia - Napoli
Vòng 8  
26/10/2026 00:30:00 Atalanta - Frosinone
26/10/2026 00:30:00 Cagliari - Bologna
26/10/2026 00:30:00 como - Sassuolo
26/10/2026 00:30:00 Genoa - Venezia
26/10/2026 00:30:00 Inter - Fiorentina
26/10/2026 00:30:00 Lazio - Parma
26/10/2026 00:30:00 Lecce - Juventus
26/10/2026 00:30:00 Napoli - AS Roma
26/10/2026 00:30:00 Torino - Monza
26/10/2026 00:30:00 Udinese - AC Milan
Vòng 9  
29/10/2026 00:30:00 AC Milan - Bologna
29/10/2026 00:30:00 AS Roma - Cagliari
29/10/2026 00:30:00 Fiorentina - Atalanta
29/10/2026 00:30:00 Frosinone - Lecce
29/10/2026 00:30:00 Genoa - Juventus
29/10/2026 00:30:00 Monza - Napoli
29/10/2026 00:30:00 Parma - Udinese
29/10/2026 00:30:00 Sassuolo - Lazio
29/10/2026 00:30:00 Torino - como
29/10/2026 00:30:00 Venezia - Inter
Vòng 10  
02/11/2026 00:30:00 AC Milan - Inter
02/11/2026 00:30:00 Atalanta - Parma
02/11/2026 00:30:00 Bologna - Monza
02/11/2026 00:30:00 como - Venezia
02/11/2026 00:30:00 Frosinone - Torino
02/11/2026 00:30:00 Juventus - Napoli
02/11/2026 00:30:00 Lazio - Cagliari
02/11/2026 00:30:00 Lecce - Genoa
02/11/2026 00:30:00 Sassuolo - Fiorentina
02/11/2026 00:30:00 Udinese - AS Roma
Vòng 11  
09/11/2026 00:30:00 AS Roma - Sassuolo
09/11/2026 00:30:00 Cagliari - Frosinone
09/11/2026 00:30:00 Fiorentina - Juventus
09/11/2026 00:30:00 Genoa - AC Milan
09/11/2026 00:30:00 Inter - como
09/11/2026 00:30:00 Monza - Atalanta
09/11/2026 00:30:00 Napoli - Lazio
09/11/2026 00:30:00 Parma - Bologna
09/11/2026 00:30:00 Torino - Lecce
09/11/2026 00:30:00 Venezia - Udinese
Vòng 12  
23/11/2026 00:30:00 AC Milan - Frosinone
23/11/2026 00:30:00 Atalanta - Inter
23/11/2026 00:30:00 Bologna - Udinese
23/11/2026 00:30:00 como - Cagliari
23/11/2026 00:30:00 Juventus - Venezia
23/11/2026 00:30:00 Lazio - Lecce
23/11/2026 00:30:00 Monza - Fiorentina
23/11/2026 00:30:00 Napoli - Torino
23/11/2026 00:30:00 Parma - AS Roma
23/11/2026 00:30:00 Sassuolo - Genoa
Vòng 13  
30/11/2026 00:30:00 AS Roma - Monza
30/11/2026 00:30:00 Cagliari - AC Milan
30/11/2026 00:30:00 como - Juventus
30/11/2026 00:30:00 Frosinone - Parma
30/11/2026 00:30:00 Inter - Genoa
30/11/2026 00:30:00 Lecce - Atalanta
30/11/2026 00:30:00 Sassuolo - Napoli
30/11/2026 00:30:00 Torino - Lazio
30/11/2026 00:30:00 Udinese - Fiorentina
30/11/2026 00:30:00 Venezia - Bologna
Vòng 14  
07/12/2026 00:30:00 AC Milan - Parma
07/12/2026 00:30:00 Bologna - AS Roma
07/12/2026 00:30:00 Fiorentina - Cagliari
07/12/2026 00:30:00 Frosinone - Inter
07/12/2026 00:30:00 Genoa - Torino
07/12/2026 00:30:00 Juventus - Udinese
07/12/2026 00:30:00 Lazio - Atalanta
07/12/2026 00:30:00 Monza - como
07/12/2026 00:30:00 Napoli - Lecce
07/12/2026 00:30:00 Venezia - Sassuolo
Vòng 15  
14/12/2026 00:30:00 Atalanta - Genoa
14/12/2026 00:30:00 Cagliari - Venezia
14/12/2026 00:30:00 como - Bologna
14/12/2026 00:30:00 Inter - Torino
14/12/2026 00:30:00 Juventus - Monza
14/12/2026 00:30:00 Lazio - AS Roma
14/12/2026 00:30:00 Lecce - Sassuolo
14/12/2026 00:30:00 Napoli - AC Milan
14/12/2026 00:30:00 Parma - Fiorentina
14/12/2026 00:30:00 Udinese - Frosinone
Vòng 16  
21/12/2026 00:30:00 AC Milan - como
21/12/2026 00:30:00 AS Roma - Juventus
21/12/2026 00:30:00 Atalanta - Napoli
21/12/2026 00:30:00 Fiorentina - Bologna
21/12/2026 00:30:00 Frosinone - Lazio
21/12/2026 00:30:00 Genoa - Udinese
21/12/2026 00:30:00 Lecce - Inter
21/12/2026 00:30:00 Sassuolo - Parma
21/12/2026 00:30:00 Torino - Cagliari
21/12/2026 00:30:00 Venezia - Monza
Vòng 17  
04/01/2027 00:30:00 AS Roma - Frosinone
04/01/2027 00:30:00 Bologna - Juventus
04/01/2027 00:30:00 Cagliari - Genoa
04/01/2027 00:30:00 como - Lecce
04/01/2027 00:30:00 Fiorentina - Lazio
04/01/2027 00:30:00 Inter - Sassuolo
04/01/2027 00:30:00 Monza - AC Milan
04/01/2027 00:30:00 Parma - Napoli
04/01/2027 00:30:00 Torino - Venezia
04/01/2027 00:30:00 Udinese - Atalanta
Vòng 18  
07/01/2027 00:30:00 AC Milan - Fiorentina
07/01/2027 00:30:00 Atalanta - como
07/01/2027 00:30:00 Frosinone - Bologna
07/01/2027 00:30:00 Genoa - Monza
07/01/2027 00:30:00 Juventus - Torino
07/01/2027 00:30:00 Lazio - Inter
07/01/2027 00:30:00 Lecce - Parma
07/01/2027 00:30:00 Napoli - Cagliari
07/01/2027 00:30:00 Sassuolo - Udinese
07/01/2027 00:30:00 Venezia - AS Roma
Vòng 19  
11/01/2027 00:30:00 AS Roma - AC Milan
11/01/2027 00:30:00 Bologna - Genoa
11/01/2027 00:30:00 Cagliari - Sassuolo
11/01/2027 00:30:00 como - Lazio
11/01/2027 00:30:00 Fiorentina - Lecce
11/01/2027 00:30:00 Inter - Juventus
11/01/2027 00:30:00 Monza - Frosinone
11/01/2027 00:30:00 Parma - Venezia
11/01/2027 00:30:00 Torino - Atalanta
11/01/2027 00:30:00 Udinese - Napoli
Vòng 20  
18/01/2027 00:30:00 AC Milan - Torino
18/01/2027 00:30:00 Atalanta - AS Roma
18/01/2027 00:30:00 Cagliari - como
18/01/2027 00:30:00 Juventus - Genoa
18/01/2027 00:30:00 Lazio - Bologna
18/01/2027 00:30:00 Lecce - Udinese
18/01/2027 00:30:00 Napoli - Fiorentina
18/01/2027 00:30:00 Parma - Inter
18/01/2027 00:30:00 Sassuolo - Monza
18/01/2027 00:30:00 Venezia - Frosinone
Vòng 21  
25/01/2027 00:30:00 AS Roma - Udinese
25/01/2027 00:30:00 Bologna - Atalanta
25/01/2027 00:30:00 como - Napoli
25/01/2027 00:30:00 Fiorentina - Sassuolo
25/01/2027 00:30:00 Frosinone - AC Milan
25/01/2027 00:30:00 Genoa - Parma
25/01/2027 00:30:00 Inter - Venezia
25/01/2027 00:30:00 Juventus - Cagliari
25/01/2027 00:30:00 Lecce - Torino
25/01/2027 00:30:00 Monza - Lazio
Vòng 22  
01/02/2027 00:30:00 AC Milan - Juventus
01/02/2027 00:30:00 Atalanta - Fiorentina
01/02/2027 00:30:00 Cagliari - Parma
01/02/2027 00:30:00 Genoa - Lecce
01/02/2027 00:30:00 Lazio - Venezia
01/02/2027 00:30:00 Monza - AS Roma
01/02/2027 00:30:00 Napoli - Inter
01/02/2027 00:30:00 Sassuolo - como
01/02/2027 00:30:00 Torino - Frosinone
01/02/2027 00:30:00 Udinese - Bologna
Vòng 23  
08/02/2027 00:30:00 AS Roma - Torino
08/02/2027 00:30:00 Atalanta - Lazio
08/02/2027 00:30:00 Bologna - AC Milan
08/02/2027 00:30:00 como - Monza
08/02/2027 00:30:00 Fiorentina - Udinese
08/02/2027 00:30:00 Inter - Cagliari
08/02/2027 00:30:00 Juventus - Sassuolo
08/02/2027 00:30:00 Lecce - Napoli
08/02/2027 00:30:00 Parma - Frosinone
08/02/2027 00:30:00 Venezia - Genoa
Vòng 24  
15/02/2027 00:30:00 AS Roma - Parma
15/02/2027 00:30:00 Bologna - como
15/02/2027 00:30:00 Cagliari - Lazio
15/02/2027 00:30:00 Frosinone - Fiorentina
15/02/2027 00:30:00 Genoa - Atalanta
15/02/2027 00:30:00 Inter - AC Milan
15/02/2027 00:30:00 Monza - Lecce
15/02/2027 00:30:00 Napoli - Juventus
15/02/2027 00:30:00 Torino - Sassuolo
15/02/2027 00:30:00 Udinese - Venezia
Vòng 25  
22/02/2027 00:30:00 AC Milan - Genoa
22/02/2027 00:30:00 Atalanta - Monza
22/02/2027 00:30:00 como - Torino
22/02/2027 00:30:00 Fiorentina - Inter
22/02/2027 00:30:00 Juventus - Bologna
22/02/2027 00:30:00 Lazio - Napoli
22/02/2027 00:30:00 Lecce - Frosinone
22/02/2027 00:30:00 Sassuolo - AS Roma
22/02/2027 00:30:00 Udinese - Parma
22/02/2027 00:30:00 Venezia - Cagliari
Vòng 26  
01/03/2027 00:30:00 AS Roma - Venezia
01/03/2027 00:30:00 Bologna - Lecce
01/03/2027 00:30:00 Cagliari - Udinese
01/03/2027 00:30:00 como - AC Milan
01/03/2027 00:30:00 Frosinone - Napoli
01/03/2027 00:30:00 Genoa - Lazio
01/03/2027 00:30:00 Inter - Atalanta
01/03/2027 00:30:00 Monza - Juventus
01/03/2027 00:30:00 Parma - Sassuolo
01/03/2027 00:30:00 Torino - Fiorentina
Vòng 27  
08/03/2027 00:30:00 AC Milan - Cagliari
08/03/2027 00:30:00 Atalanta - Torino
08/03/2027 00:30:00 Fiorentina - Venezia
08/03/2027 00:30:00 Juventus - AS Roma
08/03/2027 00:30:00 Lazio - Frosinone
08/03/2027 00:30:00 Lecce - como
08/03/2027 00:30:00 Monza - Genoa
08/03/2027 00:30:00 Napoli - Parma
08/03/2027 00:30:00 Sassuolo - Bologna
08/03/2027 00:30:00 Udinese - Inter
Vòng 28  
15/03/2027 00:30:00 AC Milan - Sassuolo
15/03/2027 00:30:00 Bologna - Napoli
15/03/2027 00:30:00 Cagliari - Fiorentina
15/03/2027 00:30:00 como - Udinese
15/03/2027 00:30:00 Frosinone - Monza
15/03/2027 00:30:00 Genoa - AS Roma
15/03/2027 00:30:00 Lazio - Juventus
15/03/2027 00:30:00 Parma - Lecce
15/03/2027 00:30:00 Torino - Inter
15/03/2027 00:30:00 Venezia - Atalanta
Vòng 29  
22/03/2027 00:30:00 AS Roma - Lecce
22/03/2027 00:30:00 Atalanta - AC Milan
22/03/2027 00:30:00 Fiorentina - Genoa
22/03/2027 00:30:00 Inter - Frosinone
22/03/2027 00:30:00 Juventus - como
22/03/2027 00:30:00 Monza - Bologna
22/03/2027 00:30:00 Napoli - Venezia
22/03/2027 00:30:00 Parma - Lazio
22/03/2027 00:30:00 Sassuolo - Cagliari
22/03/2027 00:30:00 Udinese - Torino
Vòng 30  
04/04/2027 23:30:00 AC Milan - Monza
04/04/2027 23:30:00 AS Roma - Bologna
04/04/2027 23:30:00 Cagliari - Napoli
04/04/2027 23:30:00 como - Fiorentina
04/04/2027 23:30:00 Frosinone - Udinese
04/04/2027 23:30:00 Genoa - Inter
04/04/2027 23:30:00 Lecce - Lazio
04/04/2027 23:30:00 Sassuolo - Atalanta
04/04/2027 23:30:00 Torino - Juventus
04/04/2027 23:30:00 Venezia - Parma
Vòng 31  
11/04/2027 23:30:00 Bologna - Venezia
11/04/2027 23:30:00 Cagliari - Atalanta
11/04/2027 23:30:00 Fiorentina - AC Milan
11/04/2027 23:30:00 Frosinone - Genoa
11/04/2027 23:30:00 Inter - AS Roma
11/04/2027 23:30:00 Juventus - Lecce
11/04/2027 23:30:00 Lazio - Torino
11/04/2027 23:30:00 Napoli - Sassuolo
11/04/2027 23:30:00 Parma - como
11/04/2027 23:30:00 Udinese - Monza
Vòng 32  
18/04/2027 23:30:00 AC Milan - Napoli
18/04/2027 23:30:00 AS Roma - Lazio
18/04/2027 23:30:00 Atalanta - Udinese
18/04/2027 23:30:00 Bologna - Cagliari
18/04/2027 23:30:00 como - Frosinone
18/04/2027 23:30:00 Fiorentina - Parma
18/04/2027 23:30:00 Monza - Inter
18/04/2027 23:30:00 Sassuolo - Lecce
18/04/2027 23:30:00 Torino - Genoa
18/04/2027 23:30:00 Venezia - Juventus
Vòng 33  
25/04/2027 23:30:00 Cagliari - Monza
25/04/2027 23:30:00 Frosinone - AS Roma
25/04/2027 23:30:00 Genoa - Sassuolo
25/04/2027 23:30:00 Inter - Bologna
25/04/2027 23:30:00 Juventus - Fiorentina
25/04/2027 23:30:00 Lazio - como
25/04/2027 23:30:00 Lecce - AC Milan
25/04/2027 23:30:00 Napoli - Udinese
25/04/2027 23:30:00 Parma - Atalanta
25/04/2027 23:30:00 Venezia - Torino
Vòng 34  
02/05/2027 23:30:00 AC Milan - Lazio
02/05/2027 23:30:00 AS Roma - Napoli
02/05/2027 23:30:00 Atalanta - Juventus
02/05/2027 23:30:00 Bologna - Fiorentina
02/05/2027 23:30:00 como - Inter
02/05/2027 23:30:00 Lecce - Cagliari
02/05/2027 23:30:00 Monza - Venezia
02/05/2027 23:30:00 Sassuolo - Frosinone
02/05/2027 23:30:00 Torino - Parma
02/05/2027 23:30:00 Udinese - Genoa
Vòng 35  
09/05/2027 23:30:00 Fiorentina - AS Roma
09/05/2027 23:30:00 Frosinone - Atalanta
09/05/2027 23:30:00 Genoa - Cagliari
09/05/2027 23:30:00 Inter - Lecce
09/05/2027 23:30:00 Lazio - Sassuolo
09/05/2027 23:30:00 Napoli - Monza
09/05/2027 23:30:00 Parma - AC Milan
09/05/2027 23:30:00 Torino - Bologna
09/05/2027 23:30:00 Udinese - Juventus
09/05/2027 23:30:00 Venezia - como
Vòng 36  
16/05/2027 23:30:00 AC Milan - AS Roma
16/05/2027 23:30:00 Bologna - Frosinone
16/05/2027 23:30:00 Cagliari - Torino
16/05/2027 23:30:00 como - Atalanta
16/05/2027 23:30:00 Juventus - Inter
16/05/2027 23:30:00 Lazio - Udinese
16/05/2027 23:30:00 Lecce - Fiorentina
16/05/2027 23:30:00 Monza - Parma
16/05/2027 23:30:00 Napoli - Genoa
16/05/2027 23:30:00 Sassuolo - Venezia
Vòng 37  
23/05/2027 23:30:00 AS Roma - como
23/05/2027 23:30:00 Atalanta - Lecce
23/05/2027 23:30:00 Fiorentina - Monza
23/05/2027 23:30:00 Frosinone - Cagliari
23/05/2027 23:30:00 Genoa - Bologna
23/05/2027 23:30:00 Inter - Lazio
23/05/2027 23:30:00 Parma - Juventus
23/05/2027 23:30:00 Torino - Napoli
23/05/2027 23:30:00 Udinese - Sassuolo
23/05/2027 23:30:00 Venezia - AC Milan
Vòng 38  
30/05/2027 23:30:00 AC Milan - Udinese
30/05/2027 23:30:00 Bologna - Parma
30/05/2027 23:30:00 Cagliari - AS Roma
30/05/2027 23:30:00 como - Genoa
30/05/2027 23:30:00 Juventus - Frosinone
30/05/2027 23:30:00 Lazio - Fiorentina
30/05/2027 23:30:00 Lecce - Venezia
30/05/2027 23:30:00 Monza - Torino
30/05/2027 23:30:00 Napoli - Atalanta
30/05/2027 23:30:00 Sassuolo - Inter