Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

01/10

19:30

Bảng A

Indonesia vs Bangladesh

 FPT Play, TV360

01/10

19:30

Bảng A

Malaysia vs Singapore

FPT Play, TV360

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