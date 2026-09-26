Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

26/09/2026

16:00

Bảng B

Pakistan vs Thái Lan

26/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Philippines

 