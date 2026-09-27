Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/9 - Division 2
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
27/9
|
14:00
|
Bảng A
|
Lào 0-4 Hong Kong (TQ)
|
27/9
|
17:00
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Bảng B
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Campuchia vs Myanmar
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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 đầy đủ và chi tiết tại đây.
Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 trong khung thời gian FIFA Days, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Cung cấp lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026.