Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nhận được sự chú ý từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Trên trang fanpage AFC Asian Cup, AFC đăng tải dòng trạng thái: “Khởi đầu như mong đợi! Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 để bỏ túi 3 điểm đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026”.

AFC khen ngợi tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

Lời chúc mừng này cho thấy sự quan tâm của bóng đá châu Á dành cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu mới do FIFA tổ chức.

Trong trận đấu trên sân ra quân, ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn khi điều kiện mặt sân ảnh hưởng đến khả năng phối hợp. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn thể hiện sự hiệu quả khi tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đình Bắc là người lập công giúp "Những chiến binh Sao vàng" giành trọn 3 điểm, trong khi hàng phòng ngự cùng thủ môn Patrik Lê Giang duy trì sự chắc chắn trước sức ép từ Philippines trong hiệp hai.

Chiến thắng này không chỉ giúp ĐT Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi mà còn tạo đà tâm lý quan trọng trước trận gặp Thái Lan, vào 19h30 ngày 29/9.

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