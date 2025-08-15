Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chính thức bắt đầu vào giữa tháng 8 với loạt trận hấp dẫn ngay vòng đấu đầu tiên. Tâm điểm là cuộc thư hùng giữa MU và Arsenal tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford, diễn ra lúc 22h30 (giờ Việt Nam) ngày Chủ nhật, 17/8.

Thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ tiếp đón Arsenal trong trận đấu được xem là “bom tấn” mở màn mùa giải. Đây sẽ là bài kiểm tra đầy cam go cho Arsenal trong tham vọng chinh phục chức vô địch sau ba mùa liên tiếp về nhì.

Đồng thời, đó cũng là cơ hội để thầy trò HLV Mikel Arteta chứng minh họ đã sẵn sàng kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm.

Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch Liverpool sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón AFC Bournemouth tại Anfield. Lữ đoàn đỏ đang có thành tích áp đảo khi thắng 7/8 lần gần nhất gặp Bournemouth trên sân nhà, bao gồm chiến thắng đậm 9-0 vào năm 2022.

Ngay sau đó, Liverpool sẽ bước vào chuỗi trận đầy thử thách với các đối thủ nặng ký như Newcastle, Arsenal, Everton (derby Merseyside) và Chelsea – tất cả đều trong hai tháng đầu mùa.