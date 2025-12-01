Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33: Cập nhật lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33
|NGÀY
|GIỜ
|BẢNG
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|3/12
|16h00
|B
|Lào vs Việt Nam
|19h00
|A
|Đông Timor vs Thái Lan
|5/12
|18h00
|C
|Myanmar vs Philippines
|6/12
|16h00
|B
|Malaysia vs Lào
|
19h00
|A
|Singapore vs Đông Timor
|8/12
|18h00
|C
|Philippines vs Indonesia
|11/12
|16h00
|B
|Việt Nam vs Malaysia
|16h00
|A
|Thái Lan vs Campuchia
|
12/12
|19h00
|C
|Indonesia vs Myanmar
|15/12
|15h30
|Bán kết 1
|20h00
|Bán kết 2
|18/12
|15h30
|Tranh hạng 3 - HCĐ
|19h30
|Chung kết - HCV
Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
04/12
16:00
|
Singapore
|
Campuchia
|A
|
04/12
18:30
|
Thái Lan
|
Indonesia
|A
|
05/12
16:00
|
Myanmar
|
Philippines
|B
|
05/12
18:30
|
Việt Nam
|
Malaysia
|B
|
07/12
16:00
|
Indonesia
|
Campuchia
|A
|
07/12
18:30
|
Singapore
|
Thái Lan
|A
|
08/12
16:00
|
Malaysia
|
Myanmar
|B
|
08/12
18:30
|
Philippines
|
Việt Nam
|B
|
10/12
16:00
|
Singapore
|
Indonesia
|A
|
10/12
16:00
|
Thái Lan
|
Campuchia
|A
|
11/12
16:00
|
Philippines
|
Malaysia
|B
|
11/12
16:00
|
Việt Nam
|
Myanmar
|B
|
Bán kết
|
14/12
16:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
BK1
|
14/12
18:30
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
17/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
17/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.
Ban tổ chức SEA Games 33 công bố lịch thi đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, mở ra hành trình chinh phục huy chương đầy kỳ vọng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.