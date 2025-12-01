Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33

NGÀY GIỜ BẢNG TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
3/12 16h00 B Lào vs Việt Nam  
19h00 A Đông Timor vs Thái Lan
5/12 18h00 C Myanmar vs Philippines
6/12 16h00 B Malaysia vs Lào

19h00

 A Singapore vs Đông Timor
8/12 18h00 C Philippines vs Indonesia
11/12 16h00 B Việt Nam vs Malaysia  
16h00 A Thái Lan vs Campuchia

12/12

 19h00 C Indonesia vs Myanmar
15/12 15h30 Bán kết 1  
20h00 Bán kết 2  
18/12 15h30 Tranh hạng 3 - HCĐ  
19h30 Chung kết - HCV  

Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

04/12

16:00

Singapore

  

Campuchia

 A  

04/12

18:30

Thái Lan

  

Indonesia

 A  

05/12

16:00

Myanmar

  

Philippines

 B  

05/12

18:30

Việt Nam

  

Malaysia

 B  

07/12

16:00

Indonesia

  

Campuchia

 A  

07/12

18:30

Singapore

  

Thái Lan

 A  

08/12

16:00

Malaysia

  

Myanmar

 B  

08/12

18:30

Philippines

  

Việt Nam

 B  

10/12

16:00

Singapore

  

Indonesia

 A  

10/12

16:00

Thái Lan

  

Campuchia

 A  

11/12

16:00

Philippines

  

Malaysia

 B  

11/12

16:00

Việt Nam

  

Myanmar

 B  

Bán kết

14/12

16:00

Nhất bảng B

  

Nhì bảng A

BK1

  

14/12

18:30

Nhất bảng A

  

Nhì bảng B

BK2

  

Tranh hạng 3

17/12

15:30

Thua bán kết 1

  

Thua bán kết 2

HCĐ

  

Chung kết

17/12

19:30

Thắng bán kết 1

  

Thắng bán kết 2

CK

  
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.