Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 22/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 22/11, FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc lượt thứ hai vòng bảng. Tâm điểm là màn ra sân của Hàn Quốc, Pháp, Argentina và chủ nhà Qatar.

Sau chiến thắng 3-0 trước Uganda, U17 Hàn Quốc hướng tới ba điểm tiếp theo khi gặp New Caledonia lúc 21h30, nhằm củng cố cơ hội giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, U17 Pháp chạm trán Saudi Arabia lúc 20h30, sau màn ra quân thắng Haiti 3-1.

Đáng chú ý, U17 Argentina buộc phải tìm lại chiến thắng trước Mozambique lúc 22h30, sau thất bại bất ngờ 0-2 trước Australia. Chủ nhà Qatar cũng đặt mục tiêu nối dài khởi đầu thuận lợi khi gặp Ai Cập lúc 22h00.

Các trận còn lại gồm Đan Mạch gặp Australia (19h30), Hy Lạp gặp Panama (19h30), Ecuador gặp Uganda (20h00) và Uruguay gặp Haiti (22h30).

Tất cả trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, theo giờ Việt Nam.

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