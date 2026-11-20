U17 New Zealand khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi thua đậm Mali 0-3, qua đó chịu áp lực lớn trước cuộc đối đầu U17 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng G.

U17 New Zealand có màn ra quân đáng quên tại U17 World Cup 2026 khi nhận thất bại 0-3 trước U17 Mali, bộc lộ nhiều hạn chế ở cả hàng phòng ngự lẫn khả năng tổ chức tấn công.

Ngay từ những phút đầu, đại diện châu Đại Dương đã gặp khó khăn trước lối chơi pressing mạnh mẽ và tốc độ của Mali. Phút 11, Halidou Maiga tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số, đẩy New Zealand vào thế phải rượt đuổi.

U17 New Zealand (áo trắng) thua đậm U17 Mali - Ảnh: OFC

Dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, các cầu thủ U17 New Zealand không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 cho Mali.

Sang hiệp 2, hàng thủ New Zealand tiếp tục bộc lộ nhiều khoảng trống. Phút 50, Maiga hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Kamissoko.

Chỉ bốn phút sau, Makan Sacko ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, khiến hy vọng có điểm của New Zealand gần như tan biến.

Thất bại 0-3 khiến U17 New Zealand rơi vào tình thế khó khăn trước cuộc đối đầu U17 Việt Nam ngày 23/11.

Trong khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đang quyết tâm giành điểm sau trận thua đáng tiếc 2-3 trước U17 Bỉ.

Cuộc chạm trán giữa hai đội vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, khi cả U17 New Zealand lẫn U17 Việt Nam đều cần một kết quả tích cực để duy trì hy vọng đi tiếp.