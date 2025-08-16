Tối 15/8 trên sân Hàng Đẫy, CAHN hòa Thể Công Viettel 1-1 ở vòng 1 V-League 2025/26. HLV Polking cho rằng đội bóng của ông tạo nhiều cơ hội nhưng phung phí, nên bỏ lỡ chiến thắng trong ngày khai màn.