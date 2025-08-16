Mùa LPBank V-League 2025/26 khai màn với trận derby Thủ đô đầy mãn nhãn giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel. Những gì đã diễn ra, người hâm mộ liệu còn mơ gì nữa?
Trận CAHN vs Thể Công Viettel diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, kết thúc với kết hòa 1-1 trong ngày ra quân LPBank V-League 2025/26.
Tối 15/8 trên sân Hàng Đẫy, CAHN hòa Thể Công Viettel 1-1 ở vòng 1 V-League 2025/26. HLV Polking cho rằng đội bóng của ông tạo nhiều cơ hội nhưng phung phí, nên bỏ lỡ chiến thắng trong ngày khai màn.