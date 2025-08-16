Mãn nhãn derby Thủ đô

Cuộc đối đầu CLB CAHN và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy được coi như “tiếng còi” khai cuộc mùa giải 2025/26. Và đúng như kỳ vọng, trận derby Thủ đô diễn ra thực sự bắt mắt, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.

Trận đấu có chất lượng chuyên môn và tốc độ rất cao, khác biệt tương đối xa so với những cuộc chạm trán trước đây giữa 2 đội. Đáng nói hơn là sự cống hiến của CAHN và Thể Công Viettel, cầu thủ so kè quyết liệt… dưới sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông khán giả có mặt ở Hàng Đẫy.

Song song với đó, khả năng cầm quân của 2 HLV ngoại Popov và Polking cũng giúp cuộc khai màn V-League 2025/26 hấp dẫn đến khó tin, mang đến sự hài lòng cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Trận đấu mở màn V-League 2025/25 giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel diễn ra hấp dẫn

Chờ đợi gì nữa?

Như những đánh giá, mùa giải 2025/26 được coi rất đáng xem bởi các đội đầu tư lớn hơn nhằm phục vụ cho khát vọng vô địch, hoặc giành những vị trí cao…

Tuy nhiên, để V-League tiếp tục là “món ăn ngon” cho người hâm mộ và đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam, các đội bóng cần giữ vững hai yếu tố then chốt: đá sòng phẳng và tôn trọng khán giả, trọng tài.

Hy vọng sự hứng khởi, sòng phẳng này duy trì ổn định ở LPBank V-League 2025/26

Một giải đấu chỉ thực sự đáng giá khi mọi trận đấu đều sòng phẳng, không nhường nhịn hay toan tính tiêu cực. Đó không đơn thuần là sự công bằng cho cuộc đua vô địch hay trụ hạng, mà còn đóng vai trò quan trọng cho tuyển Việt Nam tốt hơn.

Bên cạnh đó, thái độ tôn trọng khán giả và trọng tài cần được duy trì. Cầu thủ và BHL nên xem người hâm mộ là động lực giảm thiểu những phản ứng nặng nề, tránh các hành vi phi thể thao sẽ giúp hình ảnh giải đấu ấn tượng trở lại sau nhiều mùa giải quá lặng lẽ.

Khởi đầu đã hoàn hảo, điều còn lại là giữ vững phong độ, để mỗi vòng đấu thật sự là ngày hội của bóng đá Việt Nam. Và khi LPBank V-League đã có một cú đề-pa hoàn hảo, giờ là lúc tất cả có thể mơ mộng mùa giải 2025/26 đầu xuôi, đuôi lọt.