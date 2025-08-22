Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 2 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Mùa LPBank V-League 2025/26 khai màn với trận derby Thủ đô đầy mãn nhãn giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel. Những gì đã diễn ra, người hâm mộ liệu còn mơ gì nữa?
HAGL nhà bầu Đức nhận thất bại đậm nhất vòng 1 LPBank V-League 2025/26, dù được chơi trên sân nhà Pleiku, dự báo lại có thêm một chiến dịch chật vật.
Tổng giá trị chuyển nhượng của V-League 2025/26 tăng vọt, xếp thứ 3 tại Đông Nam Á. Tín hiệu này là đáng mừng, nhưng bên cạnh đó cũng có sự phấp phỏng riêng.