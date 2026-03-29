Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận thứ 6

Ngày - Giờ

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

31/03/26

16:00

Pakistan

Myanmar

E

31/03/26

 17:30

Đài Loan (Trung Quốc)

Sri Lanka

D

31/03/26

 17:30

Maldives

Timor Leste

A

31/03/26

 19:00

Nepal

Lào

F

31/03/26

 19:00

Singapore

Bangladesh

C

31/03/26

 19:00

Việt Nam

Malaysia

F

VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play

31/03/26

 19:30

Bhutan

Brunei

B

31/03/26

 19:30

Ấn Độ

Hong Kong

C

31/03/26

 19:30

Thái Lan

Turkmenistan

D

31/03/26

 21:00

Lebanon

Yemen

B

31/03/26

 21:00

Tajikistan

Philippines

A

31/03/26

 22:30

Syria

Afghanistan

E