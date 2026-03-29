Màn trình diễn của Xuân Son

Trái với sự mong đợi, Xuân Son đã có một trận đấu tương đối nhạt nhoà, thậm chí gây thất vọng lớn đối với người hâm mộ sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Bangladesh.

Những pha xử lý nặng nề, thiếu đi sự thanh thoát thường thấy, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp vốn là điểm mạnh lại trở thành hạn chế. Và quan trọng hơn bản năng sát thủ dường như không còn như trước.

Điển hình là pha bóng ở phút 50, khi Xuân Mạnh tung đường chuyền rất thuận lợi để Xuân Son băng xuống đối mặt với thủ môn. Trong một tình huống mà bàn thắng rất gần, tiền đạo này lại xử lý rườm rà, chần chừ và để hậu vệ cùng thủ môn đối phương kịp thời can thiệp.

Không chỉ vậy, đến phút 77, cơ hội tiếp tục đến khi Văn Khang có đường chuyền đặt vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, Xuân Son lại không thể khống chế và dứt điểm thành công.

Điểm sáng hiếm hoi của Xuân Son chỉ đến ở cuối trận, khi có một đường chuyền rất “mở” cho Gia Hưng, đáng tiếc đồng đội lại không thể tận dụng. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để cứu vãn một màn trình diễn dưới kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho chân sút nhập tịch này.

Liệu có phải là vấn đề?

Việc Xuân Son không ghi bàn rõ ràng là một vấn đề, bởi chân sút đang khoác áo Thép Xanh Nam Định vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất ở vị trí trung phong của tuyển Việt Nam. Cho nên mỗi lần anh “tịt ngòi” đều kéo theo những dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, có thể thấy HLV Kim Sang Sik dường như đã lường trước tình huống này. Việc thuyền trưởng người Hàn Quốc mạnh dạn sử dụng Hoàng Hên ở vị trí cao nhất trên hàng công (một vai trò rất lạ của tân binh nhập tịch này) cho thấy sự chuẩn bị phương án từ trước.

Không chỉ vậy, các phương án tấn công khác của tuyển Việt Nam cũng đang dần phát huy hiệu quả. Tuấn Hải và Hai Long bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn, trong khi Hoàng Đức vẫn biết cách tạo đột biến với những cú dứt điểm từ xa đầy uy lực. Điều đó cho thấy, tuyển Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân nào đó trên hàng công.

Nói cách khác, Xuân Son có thể đang là “vấn đề” ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa phải là bài toán không có lời giải. Tuyển Việt Nam vẫn biết cách ghi bàn ngay cả khi chân sút chủ lực này im tiếng.

Dẫu vậy, về lâu dài, thiếu một trung phong xuất sắc như Xuân Son sẽ là rắc rối lớn. Bởi vậy, cả HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam đều mong chân sút này sớm trở lại, đặc biệt ở trận đấu sắp tới gặp Malaysia trên sân Thiên Trường.