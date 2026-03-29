Chuyến bay đưa các thành viên tuyển Malaysia hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào khoảng 20h30 ngày 28/3, sau đó đoàn quân của HLV Peter Cklamovski di chuyển tới Ninh Bình, chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam.

Thành phần sang Việt Nam của tuyển Malaysia gồm 51 thành viên, trong đó có 28 cầu thủ. Đáng chú ý, danh sách của "Bầy hổ" tiếp tục gây chú ý với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Malaysia có mặt tại Việt Nam. Ảnh: FAM

Cụ thể, 13/28 cầu thủ trong đội hình của Malaysia là các cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia, với những cái tên đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue.

Bên cạnh đó, đội hình Malaysia cũng có sự hiện diện của một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó nổi bật là trung vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và tiền vệ Endrick – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

So với trận lượt đi diễn ra vào tháng 6/2025, lực lượng của Malaysia có sự điều chỉnh đáng kể khi không còn sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Dù vậy, đội bóng này vẫn duy trì bộ khung với nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari. Hai sự vắng mặt đáng chú ý của Malaysia là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco.

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.