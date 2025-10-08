Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

 Trực tiếp

09/10/25

16:30

Timor-Leste

Philippines

A

09/10/25

20:00

Tajikistan

Maldives

A

09/10/25

19:15

Brunei

Yemen

B

09/10/25

23:00

Lebanon

Bhutan

B

09/10/25

21:00

Bangladesh

Hong Kong (Trung Quốc)

C

09/10/25

18:30

Singapore

Ấn Độ

C

09/10/25

17:15

Sri Lanka

Turkmenistan

D

09/10/25

19:30

Thái Lan

Đài Loan (Trung Quốc)

D

09/10/25

16:00

Pakistan

Afghanistan

E

09/10/25

23:15

Syria

Myanmar

E

09/10/25

19:00

Lào

Malaysia

F

09/10/25

19:30

Việt Nam

Nepal

F

 VTV2, FPT Play