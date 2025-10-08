Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
|
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|Trực tiếp
|
09/10/25
16:30
|
Timor-Leste
|
Philippines
|
A
|
09/10/25
20:00
|
Tajikistan
|
Maldives
|
A
|
09/10/25
19:15
|
Brunei
|
Yemen
|
B
|
09/10/25
23:00
|
Lebanon
|
Bhutan
|
B
|
09/10/25
21:00
|
Bangladesh
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
C
|
09/10/25
18:30
|
Singapore
|
Ấn Độ
|
C
|
09/10/25
17:15
|
Sri Lanka
|
Turkmenistan
|
D
|
09/10/25
19:30
|
Thái Lan
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
D
|
09/10/25
16:00
|
Pakistan
|
Afghanistan
|
E
|
09/10/25
23:15
|
Syria
|
Myanmar
|
E
|
09/10/25
19:00
|
Lào
|
Malaysia
|
F
|
09/10/25
19:30
|
Việt Nam
|
Nepal
|
F
|VTV2, FPT Play
Thái Lan rơi vào tình trạng bi quan sau khi thua Turkmenistan 1-3, với nguy cơ phải xem Asian Cup 2027 qua màn hình ti vi.
Thua đậm Malaysia 0-4 cùng điều lệ ưu tiên đối đầu trực tiếp, cơ hội dự VCK Asian Cup 2027 của ĐT Việt Nam đã thu hẹp đáng kể dù mới qua lượt trận thứ hai.
