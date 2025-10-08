Câu chuyện từ quá khứ

Trong 3 trận đấu gần nhất sau chức vô địch ASEAN Cup, bao gồm hai trận tại vòng loại Asian Cup gặp Lào, Malaysia và giao hữu với Campuchia, con số thống kê ban đầu có vẻ khá ấn tượng: Tuyển Việt Nam ghi được tới 7 bàn.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, thực tế lại không mấy lạc quan khi tất cả các bàn thắng đều được ghi vào lưới những đối thủ yếu hơn là Lào (5 bàn) và còn lại trước Campuchia.

Hàng công tuyển Việt Nam ở những trận đấu gần nhất chưa đáng tin.

Vấn đề đáng nói hơn không chỉ nằm ở câu chuyện ghi bàn, mà là số cơ hội bị bỏ lỡ. Trong cả ba trận đấu này, đặc biệt là trước Lào và Campuchia, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã tạo ra vô số tình huống ăn bàn mười mươi nhưng các chân sút lại tỏ ra quá vô duyên.

Nhìn lại những gì đã xảy ra, rõ ràng hiệu suất ghi bàn của các học trò HLV Kim Sang Sik chưa đi kèm chất lượng tấn công. Tuyển Việt Nam cần sự đa dạng hơn trong cách triển khai, khả năng xây dựng mảng miếng… Chính vì vậy, việc làm mới tuyến trên đang là ưu tiên lớn của HLV Kim Sang Sik trong giai đoạn hiện nay.

Đến hiện tại

Bước vào đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik dường như đã có những tính toán để giải quyết bài toán trên.

So với những lần hội quân trước đây, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã triệu tập nhiều gương mặt trên hàng công hơn, từ những cựu binh như Tiến Linh, Tuấn Hải cho tới các tân binh gồm Gia Hưng, hoặc trẻ trung từ U23 lên như Đình Bắc, Thành Nhàn.

Nhưng hiện tại, có thể mọi chuyện sẽ khác khi hàng công hội đủ cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm. Ảnh: Hữu Hà

Việc có nhiều sự lựa chọn hơn không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn cho phép HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhiều phương án tấn công, tìm ra sự kết hợp hiệu quả nhất.

Một tín hiệu tích cực nữa đến từ chính phong độ của các tuyển thủ. Khác với giai đoạn cuối mùa giải trước, khi nhiều cầu thủ đã có dấu hiệu quá tải và sa sút, thời điểm hiện tại là lúc V-League 2025/26 vừa khởi tranh.

Thời điểm này, các chân sút của tuyển Việt Nam đang bước vào mùa giải mới với một tâm thế hưng phấn, khát khao thể hiện và một nền tảng thể lực tốt nhất để đảm bảo cảm giác bóng và sự tự tin lớn hơn trước khung thành.

Trước một đối thủ yếu như Nepal, đây là cơ hội không thể tốt hơn để hàng công tuyển Việt Nam "thông nòng" và lấy lại sự tự tin. Một màn trình diễn khởi sắc không chỉ giúp đội bóng của ông Kim Sang Sik giải tỏa áp lực, mà còn là bước chạy đà quan trọng hướng đến những trận đấu lớn hơn phía trước.