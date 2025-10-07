Bộ khung tương lai trong tay ông Kim Sang Sik

Từ danh sách hội quân của tuyển Việt Nam, có thể thấy rõ ý đồ xây dựng một bộ khung cho tương lai của HLV Kim Sang Sik khi gọi 8 cầu thủ thuộc lứa U23, một con số đông đảo chưa từng thấy trước đây.

Đáng nói, những cái tên này được trải đều trên cả ba tuyến, tạo thành một trục dọc gần hoàn chỉnh từ vị trí thủ môn, trung vệ, tiền vệ cho tới tiền đạo.

Những nhân tố trẻ đang chờ HLV Kim Sang Sik thử lửa trong màu áo tuyển Việt Nam

Việc gọi các cầu thủ có cùng lứa tuổi và đã sát cánh cùng nhau qua nhiều giải trẻ lên tuyển không phải là một sự ngẫu nhiên. Dường như ông Kim đang muốn tận dụng sự ăn ý và hiểu nhau của nhóm cầu thủ này để xây dựng một bộ khung mới, một lối chơi có tính kết nối cao cho tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đây rõ ràng là bước đi có tính toán, cho thấy một kế hoạch dài hơi nhằm xây dựng một tuyển Việt Nam trẻ trung, giàu sức chiến đấu và sẵn sàng cho những mục tiêu lớn thay vì bó buộc, trông cậy vào các cựu binh.

U23 Việt Nam liệu đủ sức "gánh team"?

Trước một đối thủ bị đánh giá rất thấp như Nepal, có trình độ chuyên môn chỉ ngang ngửa, thậm chí yếu hơn các đội bóng trong khu vực như Lào hay Campuchia, việc HLV Kim Sang Sik mạnh dạn sử dụng số đông cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây là cơ hội "vàng" để các cầu thủ trẻ có màn ra mắt hoặc tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG mà không phải chịu quá nhiều áp lực về mặt kết quả.

Điều này có thể xảy ra khi đối thủ không mạnh và HLV Kim Sang Sik cũng có những tính toán rất xa với lứa U23 Việt Nam

Xét trên khía cạnh chuyên môn, một đội hình với nòng cốt là các tuyển thủ U23 vẫn đảm bảo được sự cân bằng bởi đều đã quá quen thuộc với sơ đồ chiến thuật và cách vận hành lối chơi của HLV Kim Sang Sik thời gian qua.

Sự ăn ý này giúp giải quyết bài toán về thời gian hòa nhập. Hơn nữa, xét về mặt tinh thần, các cầu thủ trẻ luôn mang trong mình khát khao thể hiện, nên việc dùng nhóm cầu thủ trẻ làm nòng cốt hay nói cách khác tạo ra một tuyển Việt Nam dựa trên công thức U23+3 là rất khả dĩ.

Dưới góc nhìn chiến lược, việc dùng nhiều cầu thủ U23 không chỉ cho trận gặp Nepal, mà còn là bước chuẩn bị dài hạn hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Nếu nhóm cầu thủ trẻ chơi tốt trước Nepal, đó không chỉ là chiến thắng giữ hy vọng đến Asian Cup 2027 mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.