Dành sự tôn trọng với Nepal, nhưng HLV Kim Sang Sik cùng các học trò ở tuyển Việt Nam rất tự tin giành tối đa 6 điểm trong hai trận đấu sắp tới trên sân nhà, tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Thực tế, Nepal rất khó có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đứng hơn mình tới 62 bậc trên BXH FIFA. Vì nhiều lý do khác nhau, đoàn quân của HLV Matt Ross không có sự chuẩn bị tốt nhất, trong khi khi tuyển Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại.

Ngoài lợi thế được thi đấu cả hai trận trên sân nhà, "Những chiến binh sao vàng" ở đẳng cấp cao hơn, sở hữu lực lượng vừa dày dạn kinh nghiệm trận mạc, vừa có sức trẻ của lứa U23 đang "vào phom" dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam đang được trẻ hóa.

Thậm chí ở hai trận đấu sắp tới, tuyển Việt Nam có thể làm mới hình ảnh của mình bằng dàn cầu thủ trẻ. Với 8 gương mặt ở U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể sử dụng gần như tối đa, mà vẫn có thể đảm bảo được mục tiêu chiến thắng.

Việc tiền vệ Quang Hải dính chấn thương vai rút lui và giờ chót nhưng HLV Kim Sang Sik không gọi ai thay thế, cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất tin tưởng vào học trò, tin vào khả năng giành 6 điểm.

Ở đội hình xuất phát trong 2 trận gặp Nepal, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho thủ thành Trung Kiên, 2 trung vệ trẻ Hiểu Minh và Nhật Minh, bên cánh và phía trên sẽ là Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Đình Bắc. Đây cũng là những trụ cột của U23 Việt Nam được kỳ vọng giành HCV SEA Games 33 và tái lập kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn là một trong những gương mặt đáng chú ý ở U23 Việt Nam. Ảnh: S.N

Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam vẫn cần những đàn anh để dìu dắt, làm chỗ dựa về tinh thần và kiểm soát lối chơi. Hoàng Đức, Hai Long, Tuấn Hải hay Tiến Linh luôn sẵn sàng kết hợp với các cầu thủ trẻ tạo thành một tập thể tươi mới giàu sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn có bản lĩnh, sự lì lợm cần thiết.

Việc HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin với cầu thủ U23 ở hai trận gặp Nepal không phải là điều bất ngờ, và tuyển Việt Nam sẽ có đội hình trẻ nhất lịch sử mang tới sự háo hức với người hâm mộ.