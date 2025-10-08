Ngày Giờ Bảng Cặp đấu 8/10 22h00 Bảng A Oman vs Qatar 9/10 00h15 Bảng B Indonesia vs Saudi Arabia 12/10 00h15 Bảng A UAE vs Oman 02h30 Bảng B Iraq vs Indonesia 15/10 00h00 Bảng A Qatar vs UAE 01h15 Bảng B Saudi Arabia vs Iraq

Vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á đã xác định được 6 đội góp mặt gồm: Qatar, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Oman và Indonesia.

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa UAE, Oman và Qatar vào bảng A, trong khi Indonesia phải chạm trán hai ông lớn Saudi Arabia và Iraq ở bảng B.

Indonesia (áo trắng) gặp khó ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á - Ảnh: Kompas

Theo thể thức, các bảng đấu sẽ diễn ra theo hình thức tập trung tại sân của một đội chủ nhà, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2026.

Trong khi đó, hai đội nhì bảng sẽ tiếp tục đối đầu ở lượt đi và về nhằm tìm ra đại diện châu Á duy nhất bước vào vòng play-off liên lục địa với 6 đội bóng khác. Tại đây, họ sẽ cạnh tranh 2 tấm vé vớt cuối cùng đến World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 năm sau.