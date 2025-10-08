Lịch thi đấu vòng loại 4 World Cup 2026 châu Á
|Ngày
|Giờ
|Bảng
|Cặp đấu
|8/10
|22h00
|Bảng A
|Oman vs Qatar
|9/10
|00h15
|Bảng B
|Indonesia vs Saudi Arabia
|12/10
|00h15
|Bảng A
|UAE vs Oman
|02h30
|Bảng B
|Iraq vs Indonesia
|15/10
|00h00
|Bảng A
|Qatar vs UAE
|01h15
|Bảng B
|Saudi Arabia vs Iraq
Vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á đã xác định được 6 đội góp mặt gồm: Qatar, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Oman và Indonesia.
Kết quả bốc thăm chia bảng đưa UAE, Oman và Qatar vào bảng A, trong khi Indonesia phải chạm trán hai ông lớn Saudi Arabia và Iraq ở bảng B.
Theo thể thức, các bảng đấu sẽ diễn ra theo hình thức tập trung tại sân của một đội chủ nhà, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2026.
Trong khi đó, hai đội nhì bảng sẽ tiếp tục đối đầu ở lượt đi và về nhằm tìm ra đại diện châu Á duy nhất bước vào vòng play-off liên lục địa với 6 đội bóng khác. Tại đây, họ sẽ cạnh tranh 2 tấm vé vớt cuối cùng đến World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 năm sau.