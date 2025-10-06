VietNamNet cập nhật liên tục, lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Âu mới
|Ngày/Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|09/10 23:00
|Phần Lan - Lithuania
|10/10 01:45
|Belarus - Đan Mạch
|10/10 01:45
|Scotland - Hy Lạp
|10/10 01:45
|Malta - Hà Lan
|10/10 01:45
|Áo - San Marino
|10/10 01:45
|Đảo Síp - Bosnia
|10/10 01:45
|CH Séc - Croatia
|10/10 01:45
|Quần đảo Faroe - Montenegro
|10/10 21:00
|Kazakhstan - Liechtenstein
|11/10 01:45
|Bắc Ailen - Slovakia
|11/10 01:45
|Đức - Luxembourg
|11/10 01:45
|Kosovo - Slovenia
|11/10 01:45
|Thụy Điển - Thụy Sỹ
|11/10 01:45
|Iceland - Ukraine
|11/10 01:45
|Pháp - Azerbaijan
|11/10 01:45
|Bỉ - Macedonia
|11/10 20:00
|Latvia - Andorra
|11/10 23:00
|Hungary - Armenia
|12/10 01:45
|Tây Ban Nha - Gruzia
|12/10 01:45
|Bồ Đào Nha - CH Ailen
|12/10 01:45
|Estonia - Italia
|12/10 01:45
|Serbia - Albania
|12/10 23:00
|Scotland - Belarus
|12/10 23:00
|Hà Lan - Phần Lan
|13/10 01:45
|Đan Mạch - Hy Lạp
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đầy đủ và chính xác.
Bolivia tạo nên cú sốc lớn khi quật ngã Brazil 1-0 ngay trên sân nhà ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, qua đó giành suất tham dự vòng play-off.
Quả bóng Trionda mà FIFA giới thiệu được sử dụng trong 104 trận đấu, thiết kế gợi nhắc đến kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại 3 quốc gia.