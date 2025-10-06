Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Âu mới

Ngày/Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp
09/10 23:00 Phần Lan - Lithuania
10/10 01:45 Belarus - Đan Mạch
10/10 01:45 Scotland - Hy Lạp
10/10 01:45 Malta - Hà Lan
10/10 01:45 Áo - San Marino
10/10 01:45 Đảo Síp - Bosnia
10/10 01:45 CH Séc - Croatia
10/10 01:45 Quần đảo Faroe - Montenegro
10/10 21:00 Kazakhstan - Liechtenstein
11/10 01:45 Bắc Ailen - Slovakia
11/10 01:45 Đức - Luxembourg
11/10 01:45 Kosovo - Slovenia
11/10 01:45 Thụy Điển - Thụy Sỹ
11/10 01:45 Iceland - Ukraine
11/10 01:45 Pháp - Azerbaijan
11/10 01:45 Bỉ - Macedonia
11/10 20:00 Latvia - Andorra
11/10 23:00 Hungary - Armenia
12/10 01:45 Tây Ban Nha - Gruzia
12/10 01:45 Bồ Đào Nha - CH Ailen
12/10 01:45 Estonia - Italia
12/10 01:45 Serbia - Albania
12/10 23:00 Scotland - Belarus
12/10 23:00 Hà Lan - Phần Lan
13/10 01:45 Đan Mạch - Hy Lạp