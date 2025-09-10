Được thi đấu trên sân nhà Hernando Siles ở độ cao 3.637m so với mực nước biển, các cầu thủ Bolivia nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi pressing tầm cao. Thủ môn Alisson liên tục phải cứu thua sau những cú sút xa của Miguelito, Luis Haquin hay Robson Matheus.

Bolivia tạo cú sốc lớn trước Brazil - Ảnh: CONMEBOL

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 45+2 khi trọng tài, sau khi tham khảo VAR, cho Bolivia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Miguelito bình tĩnh đánh bại Alisson, mở tỷ số.

Sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti tung loạt ngôi sao như Estevao, Raphinha, Joao Pedro và Marquinhos nhằm xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, thế trận tấn công của Brazil vẫn bế tắc.

Những pha tạt cánh từ Bruno hay cú sút xa của Raphinha đều không vượt qua hàng thủ chơi chắc chắn của Bolivia. Càng về cuối, Selecao càng mất bình tĩnh, trong đó Fabricio Bruno liên tiếp phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng.

Bolivia giành vé play-off liên lục địa - Ảnh: CONMEBOL

Chung cuộc, Bolivia bảo toàn chiến thắng lịch sử, khép lại vòng loại ở vị trí thứ 7 và giành vé play-off liên lục địa. Ngược lại, Brazil đứng thứ 5 và tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi, đặt ra thách thức lớn trước thềm VCK World Cup 2026.