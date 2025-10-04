Bảy tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, FIFA và Adidas đã giới thiệu quả bóng sẽ được sử dụng trong kỳ giải vô địch thế giới đầu tiên có 3 quốc gia đồng đăng cai: Mexico, Mỹ và Canada.

Đó là Trionda, một quả bóng tiếp nối xu hướng từ bỏ những họa tiết lục giác truyền thống, thay vào đó được cấu tạo chỉ từ 4 mảnh ghép.

Quả bóng Trionda. Ảnh: FIFA

Trên nền trắng, quả bóng được phủ 3 mảng màu có viền vàng, mỗi màu tượng trưng cho một nước chủ nhà: màu đỏ với hình chiếc lá phong đại diện cho Canada; màu xanh lá với hình đại bàng hoàng gia biểu tượng của Mexico; và màu xanh dương với họa tiết ngôi sao gợi nhắc đến Mỹ.

“Trionda được hình thành từ tiền tố tri – nghĩa là ba – và từ onda – gợi hình ảnh của làn sóng. Tên gọi của quả bóng tượng trưng cho một làn sóng niềm vui lan tỏa khắp 3 quốc gia và kết nối thế giới thông qua bóng đá”, FIFA giải thích trên các kênh mạng xã hội của mình.

World Cup 2026 sẽ là kỳ lớn nhất trong lịch sử, không chỉ bởi địa điểm trải rộng khắp Bắc Mỹ mà còn vì thể thức thi đấu mới.

Số đội tuyển tham dự tăng từ 32 lên 48, kéo theo số trận đấu cũng tăng từ 64 lên 104, trong đó 78 trận sẽ diễn ra tại Mỹ.

Khoảng cách địa lý giữa các thành phố đăng cai buộc FIFA phải chia 16 địa điểm thành 3 khu vực để hạn chế việc di chuyển của các đội.

Khu vực Tây gồm Vancouver (Canada), Seattle, San Francisco và Los Angeles (Mỹ); khu vực Trung tâm gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey (Mexico), cùng Houston, Dallas và Kansas City (Mỹ); khu vực Đông bao gồm Atlanta, Miami, Boston, Philadelphia, New York (Mỹ) và Toronto (Canada).

Hiện tại FIFA đã bắt đầu mở bán vé sớm cho Mexico, Canada và Mỹ, nhưng phải đến ngày 5/12 tới, khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Washington DC, lộ trình cụ thể của từng đội tuyển tham dự mới chính thức được xác định.