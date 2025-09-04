Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ - Ngày 5/9/2025

Thời gian

(Giờ Việt Nam)

 Trận đấu Trực tiếp
06h30 Uruguay - Peru
06h30 Colombia - Bolivia
06h30 Paraguay - Ecuador
06h30 Argentina - Venezuela
07h30 Brazil - Chile