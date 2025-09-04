Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Âu mới nhất

Ngày Giờ Đội bóng Tỷ số Đội bóng Trực tiếp
04/09/2025 21:00 Kazakhstan Wales
04/09/2025 23:00 Georgia Thổ Nhĩ Kỳ
04/09/2025 23:00 Lithuania Malta
05/09/2025 01:45 Hà Lan Ba Lan
05/09/2025 01:45 Liechtenstein Bỉ
05/09/2025 01:45 Bulgaria Tây Ban Nha
05/09/2025 01:45 Slovakia Đức
05/09/2025 01:45 Luxembourg Northern Ireland
06/09/2025 01:45 Faroe Islands Croatia
06/09/2025 01:45 Ukraine Pháp
06/09/2025 01:45 Italy Estonia
06/09/2025 01:45 Slovenia Thụy Điển
06/09/2025 01:45 Đan Mạch Scotland
06/09/2025 01:45 Thụy Sĩ Kosovo
06/09/2025 01:45 Greece Belarus
06/09/2025 01:45 Iceland Azerbaijan
06/09/2025 01:45 Moldova Israel
06/09/2025 01:45 Montenegro Cộng Hòa Séc
06/09/2025 20:00 Latvia Serbia
06/09/2025 23:00 Armenia Bồ Đào Nha
06/09/2025 23:00 Anh Andorra
07/09/2025 01:45 Republic of Ireland Hungary
07/09/2025 01:45 Áo Cyprus
07/09/2025 01:45 San Marino Bosnia-Herzegovina
07/09/2025 20:00 Georgia Bulgaria
07/09/2025 23:00 Lithuania Hà Lan
07/09/2025 23:00 Bắc Macedonia Liechtenstein
08/09/2025 01:45 Đức Northern Ireland
08/09/2025 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nha
08/09/2025 01:45 Bỉ Kazakhstan
08/09/2025 01:45 Ba Lan Phần Lan
08/09/2025 01:45 Luxembourg Slovakia
09/09/2025 01:45 Israel Italy
09/09/2025 01:45 Greece Đan Mạch
09/09/2025 01:45 Kosovo Thụy Điển
09/09/2025 01:45 Thụy Sĩ Slovenia
09/09/2025 01:45 Belarus Scotland
09/09/2025 01:45 Gibraltar Faroe Islands
09/09/2025 01:45 Croatia Montenegro
09/09/2025 23:00 Azerbaijan Ukraine
09/09/2025 23:00 Armenia Republic of Ireland
10/09/2025 01:45 Hungary Bồ Đào Nha
10/09/2025 01:45 Pháp Iceland
10/09/2025 01:45 Serbia Anh
10/09/2025 01:45 Bosnia-Herzegovina Áo
10/09/2025 01:45 Na Uy Moldova
10/09/2025 01:45 Cyprus Romania
10/09/2025 01:45 Albania Latvia