VietNamNet cập nhật liên tục, lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Âu mới nhất
|Ngày
|Giờ
|Đội bóng
|Tỷ số
|Đội bóng
|Trực tiếp
|04/09/2025
|21:00
|Kazakhstan
|Wales
|04/09/2025
|23:00
|Georgia
|Thổ Nhĩ Kỳ
|04/09/2025
|23:00
|Lithuania
|Malta
|05/09/2025
|01:45
|Hà Lan
|Ba Lan
|05/09/2025
|01:45
|Liechtenstein
|Bỉ
|05/09/2025
|01:45
|Bulgaria
|Tây Ban Nha
|05/09/2025
|01:45
|Slovakia
|Đức
|05/09/2025
|01:45
|Luxembourg
|Northern Ireland
|06/09/2025
|01:45
|Faroe Islands
|Croatia
|06/09/2025
|01:45
|Ukraine
|Pháp
|06/09/2025
|01:45
|Italy
|Estonia
|06/09/2025
|01:45
|Slovenia
|Thụy Điển
|06/09/2025
|01:45
|Đan Mạch
|Scotland
|06/09/2025
|01:45
|Thụy Sĩ
|Kosovo
|06/09/2025
|01:45
|Greece
|Belarus
|06/09/2025
|01:45
|Iceland
|Azerbaijan
|06/09/2025
|01:45
|Moldova
|Israel
|06/09/2025
|01:45
|Montenegro
|Cộng Hòa Séc
|06/09/2025
|20:00
|Latvia
|Serbia
|06/09/2025
|23:00
|Armenia
|Bồ Đào Nha
|06/09/2025
|23:00
|Anh
|Andorra
|07/09/2025
|01:45
|Republic of Ireland
|Hungary
|07/09/2025
|01:45
|Áo
|Cyprus
|07/09/2025
|01:45
|San Marino
|Bosnia-Herzegovina
|07/09/2025
|20:00
|Georgia
|Bulgaria
|07/09/2025
|23:00
|Lithuania
|Hà Lan
|07/09/2025
|23:00
|Bắc Macedonia
|Liechtenstein
|08/09/2025
|01:45
|Đức
|Northern Ireland
|08/09/2025
|01:45
|Thổ Nhĩ Kỳ
|Tây Ban Nha
|08/09/2025
|01:45
|Bỉ
|Kazakhstan
|08/09/2025
|01:45
|Ba Lan
|Phần Lan
|08/09/2025
|01:45
|Luxembourg
|Slovakia
|09/09/2025
|01:45
|Israel
|Italy
|09/09/2025
|01:45
|Greece
|Đan Mạch
|09/09/2025
|01:45
|Kosovo
|Thụy Điển
|09/09/2025
|01:45
|Thụy Sĩ
|Slovenia
|09/09/2025
|01:45
|Belarus
|Scotland
|09/09/2025
|01:45
|Gibraltar
|Faroe Islands
|09/09/2025
|01:45
|Croatia
|Montenegro
|09/09/2025
|23:00
|Azerbaijan
|Ukraine
|09/09/2025
|23:00
|Armenia
|Republic of Ireland
|10/09/2025
|01:45
|Hungary
|Bồ Đào Nha
|10/09/2025
|01:45
|Pháp
|Iceland
|10/09/2025
|01:45
|Serbia
|Anh
|10/09/2025
|01:45
|Bosnia-Herzegovina
|Áo
|10/09/2025
|01:45
|Na Uy
|Moldova
|10/09/2025
|01:45
|Cyprus
|Romania
|10/09/2025
|01:45
|Albania
|Latvia
