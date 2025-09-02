Vòng 1/8 đã khép lại, danh sách 8 đội bóng xuất sắc giành quyền đi tiếp tại Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã được xác định.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 29/8 - Vòng tứ kết
|
Lịch thi đấu vòng tứ kết
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
03/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
Hà Lan
|
Nhật Bản
|
03/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
Italia
|
Ba Lan
|
04/09
|
17h30
|
Tứ kết
|
Brazil
|
Pháp
|
04/09
|
20h30
|
Tứ kết
|
Mỹ
|
Thổ Nhĩ Kỳ
Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương gây sốt cộng đồng mạng với loạt ảnh cực xinh đẹp chào đón ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-0 (25-20, 25-23, 25-23), qua đó giành quyền vào tứ kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.
Nữ Việt Nam chia tay giải vô địch bóng chuyền thế giới, nhưng tinh thần của Thanh Thúy và các đồng đội sẽ còn lan tỏa dài lâu.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại giải vô địch thế giới 2025 sau 3 trận với nhiều cảm xúc khác nhau, thu được không ít bài học để hướng tới SEA Games 33.