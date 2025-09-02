Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 29/8 - Vòng tứ kết

Lịch thi đấu vòng tứ kết

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

03/09

17h30

Tứ kết

Hà Lan

Nhật Bản

03/09

20h30

Tứ kết

Italia

Ba Lan

04/09

17h30

Tứ kết

Brazil

Pháp

04/09

20h30

Tứ kết

Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ