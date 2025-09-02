Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

NGÀY - GIỜ

Trận đấu

Bảng

Địa điểm

Trực tiếp

03/09

14:30

U23 Australia

U23 Bắc Mariana

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

03/09

15:30

U23 Hàn Quốc

U23 Macau (Trung Quốc)

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

03/09

16:00

U23 Yemen

U23 Singapore

C

Việt Trì (Việt Nam)

 FPT Play

03/09

16:00

U23 Iraq

U23 Pakistan

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

03/09

16:00

U23 Malaysia

U23 Lebanon

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

03/09

16:30

U23 Kuwait

U23 Myanmar

B

Thuwunna (Myanmar)

03/09

17:00

U23 Uzbekistan

U23 Sri Lanka

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

03/09

18:35

U23 Trung Quốc

U23 Đông Timor

D

Xi’an IFC (Trung Quốc)

03/09

19:00

U23 Việt Nam

U23 Bangladesh

C

Việt Trì (Việt Nam)

 FPT Play

03/09

19:00

U23 Campuchia

U23 Oman

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

03/09

19:30

U23 Nhật Bản

U23 Afghanistan

B

Thuwunna (Myanmar)

03/09

19:30

U23 Thái Lan

U23 Mông Cổ

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

03/09

19:30

U23 Indonesia

U23 Lào

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

03/09

20:00

U23 Syria

U23 Philippines

K

Pamir (Tajikistan)

03/09

20:30

U23 Iran

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

I

Al Nahyan (UAE)

03/09

21:00

U23 Turkmenistan

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

A

Amman International (Jordan)

03/09

21:00

U23 Palestine

U23 Kyrgyzstan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

03/09

22:15

U23 Bahrain

U23 Ấn Độ

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

03/09

23:00

U23 Jordandan

U23 Bhutan

A

King Abdullah II (Jordan)

03/09

23:00

U23 Tajikistan

U23 Nepal

K

Pamir (Tajikistan)

06/09

14:30

U23 Đông Timor

U23 Australia

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

06/09

15:30

U23 Lào

U23 Hàn Quốc

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

06/09

16:00

U23 Bangladesh

U23 Yemen

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

06/09

16:00

U23 Mông Cổ

U23 Malaysia

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

06/09

16:00

U23 Oman

U23 Iraq

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

06/09

16:30

U23 Afghanistan

U23 Kuwait

B

Thuwunna (Myanmar)

06/09

17:00

U23 Sri Lanka

U23 Palestine

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

06/09

19:00

U23 Singapore

U23 Việt Nam

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

06/09

19:00

U23 Pakistan

U23 Campuchia

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

06/09

19:30

U23 Myanmar

U23 Nhật Bản

B

Thuwunna (Myanmar)

06/09

19:30

U23 Lebanon

U23 Thái Lan

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

06/09

20:00

U23 Nepal

U23 Syria

K

Pamir (Tajikistan)

06/09

20:30

U23 Guam

U23 Iran

I

Al Nahyan (UAE)

06/09

21:00

U23 Kyrgyzstan

U23 Uzbekistan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

06/09

21:00

U23 Bhutan

U23 Turkmenistan

A

Amman International (Jordan)

06/09

22:15

U23 Brunei

U23 Bahrain

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

06/09

23:00

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

U23 Jordandan

A

King Abdullah II (Jordan)

06/09

23:00

U23 Philippines

U23 Tajikistan

K

Pamir (Tajikistan)

09/09

14:30

U23 Đông Timor

Bắc Mariana

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

09/09

15:30

U23 Lào

U23 Macau (Trung Quốc)

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

09/09

16:00

U23 Bangladesh

U23 Singapore

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

09/09

16:00

U23 Lebanon

U23 Mông Cổ

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

16:00

U23 Palestine

U23 Uzbekistan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

16:00

U23 Iraq

U23 Campuchia

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

17:00

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

U23 Bhutan

A

Amman International (Jordan)

09/09

18:35

U23 Trung Quốc

U23 Australia

D

Xi’an IFC (Trung Quốc)

09/09

19:00

U23 Việt Nam

U23 Yemen

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

09/09

19:00

U23 Oman

U23 Pakistan

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

19:30

U23 Malaysia

U23 Thái Lan

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

20:00

U23 Kyrgyzstan

U23 Sri Lanka

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

20:30

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

U23 Guam

I

Al Nahyan (UAE)

09/09

21:00

U23 Jordandan

U23 Turkmenistan

A

King Abdullah II (Jordan)

09/09

22:15

U23 Ấn Độ

U23 Brunei

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

09/09

23:00

U23 Nepal

U23 Philippines

K

Pamir (Tajikistan)

09/09

23:00

U23 Syria

U23 Tajikistan

K

Pamir (Tajikistan)