BHXH Việt Nam cho biết, căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH, thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng được ấn định vào ngày mùng 2. Tuy nhiên, nếu trùng vào ngày nghỉ, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên sau đó.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang triển khai hai phương thức chi trả lương hưu là qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Đối với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng. Với hình thức nhận trực tiếp bằng tiền mặt, thời gian chi trả diễn ra từ ngày 2-10 hàng tháng tại các điểm cố định, mỗi ngày tối thiểu 6 giờ.

Khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ảnh minh họa: Chí Hiếu.

Nếu danh sách đã giải quyết xong, việc chi trả có thể kết thúc sớm trước ngày 10. Từ ngày 11-25, việc chi trả lương hưu được tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý các quy định về thay đổi hình thức hoặc nơi nhận. Khi có nguyện vọng, phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan này phải giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Nếu người hưởng qua đời mà chưa nhận phần lương hưu còn lại, thân nhân sẽ được nhận khoản tiền đó, sau khi trừ thời gian đã bị tạm dừng chi trả theo quy định pháp luật.