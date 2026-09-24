Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp 26/09/2026 15:00 Bảng B Pakistan vs Thái Lan 26/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Philippines 29/09/2026 15:00 Bảng B Philippines vs Pakistan 29/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Thái Lan 02/10/2026 15:00 Bảng B Thái Lan vs Philippines 02/10/2026 16:00 Bảng B Việt Nam vs Pakistan

Bảng B bắt đầu với hai trận đấu ngày 26/9. Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h, trước khi Việt Nam đối đầu Philippines lúc 19h30.

Ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16h. Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30. Ở lượt cuối ngày 2/10, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h, đồng thời Việt Nam chạm trán Pakistan lúc 16h.

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