Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1 

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

26/09/2026

15:00

Bảng B

Pakistan vs Thái Lan

26/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Philippines

 

29/09/2026

15:00

Bảng B

Philippines vs Pakistan

29/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Thái Lan

 

02/10/2026

15:00

Bảng B

Thái Lan vs Philippines

02/10/2026

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Pakistan

 

Bảng B bắt đầu với hai trận đấu ngày 26/9. Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h, trước khi Việt Nam đối đầu Philippines lúc 19h30.

Ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16h. Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30. Ở lượt cuối ngày 2/10, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h, đồng thời Việt Nam chạm trán Pakistan lúc 16h.

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