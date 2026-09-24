Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
26/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Pakistan vs Thái Lan
|
26/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Philippines
|
|
29/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Philippines vs Pakistan
|
29/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Thái Lan
|
|
02/10/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Thái Lan vs Philippines
|
02/10/2026
|
16:00
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Pakistan
|
Bảng B bắt đầu với hai trận đấu ngày 26/9. Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h, trước khi Việt Nam đối đầu Philippines lúc 19h30.
Ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16h. Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30. Ở lượt cuối ngày 2/10, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h, đồng thời Việt Nam chạm trán Pakistan lúc 16h.
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