Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ chức tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần, tức ngày 29/8. Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với khai giảng, tức ngày 22/8.

Tính đến hiện tại, học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tại TPHCM tựu trường sớm nhất, vào ngày 17/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 24/8.

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 của tỉnh Bắc Ninh tựu trường ngày 21/8. Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8.

Trong khi đó, Hưng Yên và Sơn La đưa ra mốc thời gian tựu trường đối với học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 từ ngày 22/8. Học sinh các khối còn lại tựu trường từ ngày 29/8.

Các tỉnh Cà Mau, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ngãi, Vĩnh Long cùng tựu trường ngày 24/8 đối với học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 27-31/8 tùy từng tỉnh.

Sau đây là lịch tựu trường của học sinh các tỉnh, thành năm học 2026-2027:

TT Tỉnh, thành Lịch tựu trường năm học 2025 – 2026 1 Bắc Ninh - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 21/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8. 2 Cà Mau - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8. 3 Gia Lai - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 31/8. 4 Hà Tĩnh - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8. 5 Hưng Yên - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 6 Lào Cai - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8. 7 Quảng Ngãi - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 8 Sơn La - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 9 TPHCM - Học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tựu trường ngày 17/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 24/8. 10 Vĩnh Long - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8. Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT, học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 5/9, kết thúc trước ngày 18/1. Việc hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5, bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7.