Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT là ngày 24/8 hằng năm. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tựu trường vào ngày 17/8.

Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hằng năm. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18/1; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS được thực hiện trước ngày 30/6 hằng năm. Công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Việc tổng kết năm học được tổ chức trong tháng 8 hằng năm.

UBND TPHCM yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học, gồm 18 tuần ở học kỳ 1 và 17 tuần ở học kỳ 2.

Học sinh TPHCM.

Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè theo quy định.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định ngày tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; ngày hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm đối với viên chức, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng được quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.