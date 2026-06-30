Theo đó, ở cấp tiểu học, các trường được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao gồm: Trường Tiểu học Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm (phường Tây Tựu), Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Việt Hưng), Trường Tiểu học An Dương Vương (xã Đông Anh).

Ở cấp THCS, các trường được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao gồm: Trường THCS Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ), Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì), Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Anh), Trường THCS Bắc Từ Liêm (phường Tây Tựu), Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng), Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (xã Đông Anh), Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Phúc Lợi), Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình), Trường THCS Phan Bội Châu (phường Long Biên).

Quyết định công nhận có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn công nhận các trường trên là cơ sở giáo dục chất lượng cao là 5 năm.

Học sinh Trường THCS Hoàng Mai. Ảnh: Website nhà trường

Trước khi công nhận những trường này, Hà Nội có 17 trường công lập chất lượng cao, trong đó có 5 trường THCS gồm: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Lê Lợi, Chu Văn An. Nhóm này được tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực nếu số thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu.

Ngoài ra, có 3 trường tiểu học công lập chất lượng cao gồm: Đô thị Sài Đồng, Nam Từ Liêm, Tràng An.