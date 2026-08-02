Camera an ninh tại thành phố Nashik, bang Maharashtra (Ấn Độ) đã ghi lại vụ tai nạn khá hy hữu xảy ra vào ngày 26/7, khi một xe tải lao khỏi cầu vượt trên cao và rơi xuống khu dân cư bên dưới từ độ cao hơn 10m.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên tuyến đường Sinnar MIDC Bypass thì bất ngờ mất lái. Chỉ trong vài giây, chiếc xe tải lao về phía lề đường, đâm xuyên rào chắn bê tông rồi rơi khỏi cầu vượt.

Sau cú rơi từ độ cao hơn 10m, chiếc xe tải đập mạnh xuống sân để xe phía dưới, khiến phần cabin biến dạng nghiêm trọng.

Tiếng va chạm lớn khiến nhiều người dân sống gần hiện trường cùng các tài xế đang lưu thông gần đó lập tức chạy đến hỗ trợ. Tài xế bị thương nặng, đã được đưa ra ra khỏi cabin trước khi các nhân viên y tế đưa đến bệnh viên cấp cứu. Ngay sau đó, cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, lực lượng chức năng tiến hành thu dọn các mảnh vỡ để khôi phục giao thông trên tuyến đường. Cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân khiến chiếc xe tải mất lái, lao khỏi cầu vượt.

(Theo Newsflare)

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