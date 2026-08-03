Theo thông tin từ cảnh sát, đoàn siêu xe gồm 13 xe hiệu suất cao, trong đó có Lamborghini, Ferrari, Porsche và Audi R8 nhập vào đường cao tốc M11 theo hướng London vào khoảng 16h20 ngày thứ Ba tuần trước, đúng thời điểm lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao.

Nhiều người tham gia giao thông đã gọi điện trình báo sau khi chứng kiến đoàn xe liên tục tăng tốc lên tốc độ rất cao rồi phanh gấp đột ngột, chạy dồn thành hàng, gây cản trở giao thông. Một số tài xế còn bị cáo buộc sử dụng làn dừng khẩn cấp để vượt các phương tiện khác.

13 siêu xe Lamborghini, Ferrari, Porsche bị tịch thu vì đua xe giờ cao điểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Essex đã nhanh chóng xác định vị trí đoàn xe tại trạm dịch vụ gần nút giao Junction 8 và tiến hành tịch thu toàn bộ 13 phương tiện.

Ngoài các mẫu Lamborghini, Ferrari và Porsche, danh sách xe bị tạm giữ còn có Audi R8 cùng nhiều mẫu xe hiệu suất cao khác.

Mỗi tài xế đều bị cảnh sát cảnh cáo về hành vi lái xe thiếu văn minh. Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Mỗi tài xế đều bị cảnh sát cảnh cáo về hành vi lái xe thiếu văn minh.

Trung sĩ Will Willsher cho biết, những hành vi được phản ánh không chỉ mang tính chống đối xã hội mà còn có nguy cơ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người tham gia giao thông khác, đặc biệt trên tuyến cao tốc đông đúc vào giờ cao điểm.

"Giới hạn tốc độ được đặt ra để đảm bảo an toàn cho mọi người và quy định này áp dụng bình đẳng với tất cả người tham gia giao thông", ông nhấn mạnh.

Hiện Cảnh sát Essex kêu gọi những người đã chứng kiến đoàn siêu xe di chuyển theo hướng bắc trên đường cao tốc M11 vào thời điểm xảy ra vụ việc cung cấp thêm thông tin để phục vụ điều tra.

Theo Dailymail