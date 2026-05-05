Chiều 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận, điều trị cho bé trai N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân trong vụ bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, xảy ra ở xã Hòa Hiệp.

Vết thương chi chít trên lưng bé trại sau khi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: NDCC

Theo bệnh viện, thời điểm nhập viện, cháu bé trong tình trạng đa chấn thương nặng. Kết quả thăm khám ban đầu ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp như: Dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Sau quá trình cấp cứu tích cực, hiện bé đã qua cơn nguy kịch, song vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.

Vùng đùi, chân cháu bé bị bầm tím trên diện rộng. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) tiếp nhận tin báo từ một người dân về việc bé N.G.K. nghi bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, trú TPHCM) bạo hành dã man dẫn đến thương tích nặng trên khắp cơ thể.

Khi lực lượng công an có mặt, cháu K. đang trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm với ngoại vật.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu.

Qua trình điều tra, cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống với nhau như vợ chồng. Chỉ trong ngày 2/5, cả hai đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu K. Dù phát hiện cháu bé chảy máu, Trúc và Chơn vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan vụ việc này, chiều nay (5/5), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.