Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.

Khu vực nhà vệ sinh nơi cháu bé bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. – con riêng của Bàn Thị Tâm, người sống chung như vợ chồng với Hiệp từ tháng 3 – trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%.

Lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết cháu H. sống cùng mẹ đẻ và cha dượng tại một phòng trọ trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước khi nhập viện, cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã đánh cháu H. chỉ vì những lý do nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng trọ, bỏ mặc cháu bé ở lại một mình. Khi quay về, hai đối tượng tiếp tục có hành vi bạo hành nghiêm trọng hơn đối với cháu bé.

Chỉ đến khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Cơ quan chức năng cũng xác định vai trò của người mẹ trong vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, dù chứng kiến con gái bị bạo hành, Tâm không có hành động can ngăn hoặc kịp thời bảo vệ cháu bé.

Bàn Thị Tâm - mẹ của nạn nhân. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.