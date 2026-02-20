Tối 19/2 (mùng 3 Tết), lượng bệnh nhân nhập viện tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tăng vọt. Trong đó, nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông, đánh nhau do uống bia rượu dịp Tết.

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 22h ngày mùng 3 Tết, anh N.T.H (ngụ Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, được bệnh viện tuyến dưới sơ cứu rồi chuyển khẩn cấp lên Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo gia đình, anh H. đã uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Một trường hợp khác, anh Phan Văn Nam (ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, được các y bác sĩ chỉ định chụp X-quang.

Anh Nam thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện và gây ra tai nạn. Lo ngại chấn thương có thể nặng hơn, gia đình quyết định đưa anh thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm khám và theo dõi.

Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực phía Nam, đơn vị này chủ yếu tiếp nhận các ca bệnh nặng vượt khả năng xử lý của tuyến dưới.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, Trưởng kíp trực Khoa Cấp cứu, cao điểm dịp Tết ghi nhận khoảng 350 ca mỗi ngày - không tăng đột biến so với ngày thường về số lượng, nhưng tỉ lệ ca diễn tiến nặng lại gia tăng đáng kể. Phần lớn các ca bệnh từ bệnh viện tuyến tỉnh hoặc các cơ sở y tế trong thành phố chuyển đến.

"Trong những ngày lễ Tết, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện vì tai nạn, chấn thương có xu hướng cao hơn so với nhóm bệnh lý nội khoa", bác sĩ Phương cho biết.

Trong ảnh, một người phụ nữ bị bỏng nặng ở cánh tay do bất cẩn trong lúc nấu nướng ngày Tết.

Bên ngoài phòng cấp cứu, chị N. (áo xám) không kiềm được nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo người thân có tiên lượng xấu, cần phải làm phẫu thuật gấp.

Càng về khuya, số ca cấp cứu tăng dần. Một người đàn ông bị tai nạn giao thông vào chiều mùng 3 Tết, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và ngay lập tức được đưa vào phòng mổ cấp cứu áp lực âm để xử lý các chấn thương.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, toàn bộ nhân viên Khoa Cấp cứu đều phải tham gia thường trực dịp Tết. Mỗi ca trực bố trí khoảng 40 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và nhân viên hỗ trợ, luân phiên liên tục 24/7. Khi bệnh nhân tăng đột biến, ca trực sau có thể vào hỗ trợ ngay mà không chờ đến giờ bàn giao.

Bệnh viện cũng xây dựng sẵn các "phương án can thiệp vàng" cho tình huống chấn thương nặng hoặc tai nạn hàng loạt. Bệnh nhân nhập viện được phân loại ngay tại cửa tiếp nhận theo hệ thống vòng tay màu sắc: Ca nguy kịch đe dọa tính mạng được đưa thẳng vào phòng hồi sức để đặt nội khí quản, thở máy; ca nhẹ hơn được theo dõi tại khu vực ngoài, chờ hội chẩn chuyên khoa.

Trong ảnh, bác sĩ Phương đang đọc phim X-quang của bệnh nhân.

"Mọi thao tác tại Khoa Cấp cứu đều phải rất khẩn trương nhằm tận dụng tối đa thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Phương nhấn mạnh.

Năm nay cũng là cái Tết thứ 10 liên tiếp bác sĩ Phương trực tại Khoa Cấp cứu. "Lễ Tết thì ai cũng mong muốn được ở bên cạnh gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành y, đây lại là thời điểm người bệnh cần y bác sĩ nhất", bác sĩ nói.

Chứng kiến nhiều ca không qua khỏi ngay trong những ngày đầu năm, bác sĩ Phương thừa nhận bản thân cũng không tránh khỏi xúc động. Song chính những mất mát đó trở thành động lực để cả ê-kíp nỗ lực hơn trong từng ca trực, tranh thủ từng khoảnh khắc để kéo bệnh nhân qua ranh giới sinh tử.

Gác nỗi nhớ gia đình và không khí sum vầy ngày Tết, nhiều nhân viên y tế tập trung giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử.

Nhìn lại những ca cấp cứu trong dịp lễ Tết, bác sĩ Phương chỉ rõ rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Phổ biến nhất là tai nạn giao thông do lái xe sau khi uống rượu bia, tiếp đến là các vụ ẩu đả, xô xát xuất phát từ bàn nhậu.

"Chúc nhau ly rượu là nét văn hóa truyền thống, nhưng tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Đó là cách tốt nhất để giữ cho ngày Tết được trọn vẹn", bác sĩ Phương khuyến cáo.