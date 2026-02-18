Theo ghi nhận, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ khi đang đi trên đường đã được các bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống, mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cho biết, trưa ngày 29 Tết (16/2), đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nam 38 tuổi trong tình trạng lơ mơ, điểm Glasgow (GCS) 11.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương, đỉnh phải kích thước lớn, gây chèn ép nhu mô não. Đây là tình trạng tối cấp, có thể nhanh chóng tiến triển đến hôn mê sâu và đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay khi đánh giá ban đầu, quy trình hội chẩn liên viện được kích hoạt nhằm thống nhất phương án xử trí trong “thời gian vàng”.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của ca bệnh, BS.CKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp có mặt tại phòng mổ để cùng hội chẩn và phối hợp phẫu thuật. Sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chuyên môn tuyến tỉnh góp phần quan trọng bảo đảm từng bước xử trí chính xác, an toàn.

Hội chẩn liên viện phẫu thuật cấp cứu thành công ca chấn thương sọ não nặng ngày 29 Tết tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Ảnh: BVCC

Kíp mổ tiến hành mở sọ, lấy máu tụ ngoài màng cứng, kiểm soát điểm chảy máu và giải phóng chèn ép nhu mô não. Sau quá trình chạy đua với thời gian, khối máu tụ được lấy bỏ hoàn toàn, nguồn chảy máu được kiểm soát hiệu quả, huyết động ổn định suốt ca phẫu thuật. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo.

Theo BS.CKII Đỗ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, với chấn thương sọ não nặng, “thời gian là não”, là mạng sống. Phẫu thuật trong khoảng “thời gian vàng” là yếu tố tiên quyết để cứu sống bệnh nhân và giảm thiểu di chứng thần kinh về sau.

Cũng trong sáng 29 Tết, một nữ bệnh nhân nhập Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội lan tay trái, kèm vã mồ hôi lạnh. Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên ở các chuyển đạo V1-V6, xác định nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành trước. Hệ thống “báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng thông tim.

Kíp trực tiến hành chụp động mạch vành cấp cứu cho thấy tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch liên thất trước (LAD), nhánh mạch nuôi phần lớn cơ tim thất trái. Tổn thương này khiến người bệnh có nguy cơ gây sốc tim và tử vong nếu chậm trễ.

Ê-kíp đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da (PCI), tái thông bằng dây dẫn chuyên dụng, nong bóng và đặt stent phủ thuốc. Dòng chảy mạch vành được khôi phục hoàn toàn (TIMI 3), cơ tim được tái tưới máu kịp thời trong giờ vàng. Người bệnh hiện tỉnh táo, huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Trước đó, ngày 13/2, một bệnh nhân nam 43 tuổi tại Hà Nội đang đi xe thì đột ngột tức ngực, khó thở, vã mồ hôi và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pon (Hà Nội). Chỉ khoảng 5 phút sau nhập viện, bệnh nhân rơi vào ngừng tuần hoàn. Ê-kíp lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản. Sau khi có tuần hoàn trở lại, tình trạng vẫn nguy kịch.

Hội chẩn khẩn cấp xác định nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành phải. Bệnh nhân được chụp mạch vành, lấy huyết khối, đặt stent và sau đó chỉ định ECMO hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp do chức năng tim chưa hồi phục hoàn toàn và xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm. Nhờ theo dõi sát sao và phối hợp đa chuyên khoa, đến nay các chỉ số huyết động đã ổn định hơn, oxy máu cải thiện, chức năng cơ quan từng bước hồi phục.

Những ca bệnh được cứu sống trong gang tấc ấy không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình người bệnh, mà còn là phần thưởng ý nghĩa nhất dành cho đội ngũ y bác sĩ, những người âm thầm trực chiến, giành giật sự sống cho bệnh nhân ngay trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.