Ngày 19/2, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 18/2 đến 7h ngày 19/2), các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã tổ chức thường trực đầy đủ, khám và cấp cứu cho 59.718 lượt người bệnh.

Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2/2026), các cơ sở y tế trên cả nước đã thực hiện tổng cộng 358.024 lượt khám, cấp cứu; trong đó có 118.191 người bệnh phải điều trị nội trú.

Cùng thời gian này, toàn ngành đã tiến hành 14.140 ca phẫu thuật, bao gồm 2.486 ca phẫu thuật cấp cứu. Ngoài ra, các bệnh viện đã đón 11.013 trẻ chào đời, trong đó có 5.239 trường hợp sinh mổ.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện E Hà Nội. Ảnh: BVCC.

Như vậy, trong 5 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.388 trường hợp tử vong; 129.665 người ra viện và 10.761 người chuyển viện.

Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong 5 ngày là 14.748 lượt. Tại thời điểm 7h ngày 19/2, cả nước có 111.325 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ Tết, cả nước có 18.255 trường hợp khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người (55 ca ngoại viện, 27 tại viện, 41 tiên lượng nặng xin về). So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt cấp cứu nghi do tai nạn giao thông tăng nhẹ, song số nhập viện và tử vong có xu hướng giảm.

Trong 5 ngày, có 57 trường hợp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 29 người phải nhập viện và 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn do pháo nổ giảm rõ rệt.

Số ca ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa trong 5 ngày là 432. Số ca nhập viện theo dõi, điều trị tương ứng là 57 người trong 24 giờ và 232 người trong 5 ngày. Báo cáo cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu; tính chung 5 ngày nghỉ Tết là 1 trường hợp. Đáng chú ý, cả nước chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt nào trong dịp Tết năm nay.

Bộ Y tế đánh giá, công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế đã chủ động dự trữ đầy đủ máu, thuốc, sinh phẩm và dịch truyền, bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị thông suốt, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong những ngày đầu năm mới. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, tình hình tai nạn giao thông và tai nạn do pháo nổ đều có xu hướng giảm về số ca tử vong.

