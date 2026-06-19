Triệt phá đường dây sản xuất yến chưng giả

Ngày 13/6, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin triệt phá đường dây sản xuất yến chưng giả quy mô lớn. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú tại TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại TP Cần Thơ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Vũ Thùy Trang cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán yến sào giả. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest”. Trang sử dụng nhiều trang Facebook để livestream quảng cáo sản phẩm chứa tới 70% tổ yến.

Các đối tượng đặt gia công bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng/hũ yến chưng dù không có giấy phép kinh doanh. Bao bì sản phẩm ghi thông tin nơi sản xuất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng xác minh các doanh nghiệp ghi trên bao bì hoàn toàn không tồn tại. Toàn bộ thông tin do nhóm đối tượng tự tạo ra nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Khởi tố giám đốc công ty tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng cũng thông tin về một vụ việc tương tự vào ngày 22/5. Cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Huỳnh Văn Lo. Ảnh: Thành Anh

Sản phẩm của Công ty L.H được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, thành phần và hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung công bố. Cơ quan công an xác định lô hàng có dấu hiệu giả về chất lượng.

Bắt giữ giám đốc sản xuất nước yến giả tại Tây Ninh

Theo thông tin công bố ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, trú tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tiến là Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng đã biến nơi đây thành cơ sở sản xuất, đóng gói nước yến giả với số lượng lớn.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu, bột các loại cùng các loại phụ gia thực phẩm dùng để pha trộn, giả mạo yến sào.

Cơ quan điều tra xác định, Tiến và đồng bọn rất tinh vi khi núp bóng pháp nhân doanh nghiệp. Chúng lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo nhằm tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tạm giữ hàng chục nghìn hộp yến chưng tại Phú Thọ

Tình trạng vi phạm liên quan đến sản phẩm yến sào cũng từng bị xử lý nghiêm trong năm ngoái. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 23.468 sản phẩm yến chưng tại phường Việt Trì (Phú Thọ) vào tháng 6/2025.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 7 đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT. Ảnh: QLTT

Lực lượng liên ngành phát hiện các sản phẩm của công ty có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với bản chỉ tiêu tự công bố. Cơ quan chức năng lập tức lấy mẫu gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm.