Ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn.

Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm lớn nhất cả nước, chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của Quân khu 5.

Lực lượng chức năng đồng loạt lấy mẫu ADN tại 144 nghĩa trang ở Đà Nẵng. Ảnh: Quang Cường

Trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, trong khi mùa mưa đang đến gần, Đà Nẵng chuyển từ phương thức triển khai tuần tự sang tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện.

Các lực lượng, phương tiện được tập trung triển khai liên tục, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại từng địa bàn.

Nhờ cách tổ chức này, nhiệm vụ dự kiến kéo dài nhiều tháng đã được hoàn thành trước mùa mưa.

Đà Nẵng có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm lớn nhất cả nước, chiếm hơn 50% số mộ của Quân khu 5. Ảnh: Quang Cường

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính. Ảnh: Quang Cường

Việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình giám định ADN, đối chiếu dữ liệu, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, qua đó phục vụ việc tìm kiếm thân nhân, gia đình.

Song song với nhiệm vụ này, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Đà Nẵng vẫn tiếp tục được triển khai.

Đến nay, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh thông tin và mở rộng địa bàn tìm kiếm.